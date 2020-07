Spider-Man: Miles Morales krijgt 4K/60fps modus op PS5

De exclusieve PS5 game Spider-Man: Miles Morales krijgt een optionele 4K/60fps prestatiemodus voor spelers die een hogere framerate prefereren. Die informatie bevestigt ontwikkelaar Insomniac Games.

De ontwikkelaar, die ook verantwoordelijk is voor het te verschijnen Ratchet and Clank: Rift Apart, maakte de info bekend via een aankondiging op Twitter. De ontwikkelaar deelde ook een GIF van het spel in actie.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKLJuly 20, 2020

Performance modes have become a common sight on the enhanced consoles such as PS4 Pro and Xbox One X, but tend to lower the resolution to 1080p to help boost the frame rate.

Frustratingly, however, they often fail to offer a tangible benefit – Ghost of Tsushima’s performance mode simply locks the game at 30fps for example, while God of War’s 'favor performance' option sees the game’s frame rate fluctuate wildly between 30 and 60fps.

Het is veelbelovend dat er een modus komt waarin je Spider-Man: Miles Morales kunt spelen in 4K, inclusief 60 frames per seconde. Deze aankondiging maakt ons ook benieuwd naar de andere kwaliteitsmodus van de game.

Als de prestatiemodus 4K met 60fps aan kan, waarom zou je dan kiezen voor 30fps? Het antwoord lijken we eigenlijk wel te weten: ray tracing.

Realistisch spektakel

Ray tracing is een ware zegen voor de PS5 alsook de Xbox Series X. Deze technologie stelt ontwikkelaars in staat om levensechte schaduwen, lichteffecten en reflecties te maken in een scène. Het werkt aan de hand van simulatie en het bijhouden van elke lichtstraal die een bron produceert. Het zal je niet verrassen dat deze technologie de nodige kracht vraagt van een computer/console.

Beide nieuwe consoles ondersteunen door hardware geaccelereerd ray tracing, en dat wordt met gemak de duurste kostenpost voor tal van ontwikkelaars om deze technologie toe te passen in hun spellen.

Na wat initiële verwarring is duidelijk geworden dat Spider-Man: Miles Morales een standalone versie is voor de PlayStation 5, vergelijkbaar met Uncharted: The Lost Legacy. Sony bevestigt dat het geen volledige sequel is op Marvel's Spider-Man, maar de game volgt wel de gebeurtenissen van het eerste spel terwijl Miles zijn superkrachten onder de knie probeert te krijgen.

Spider-Man: Miles Morales wordt verwacht tijdens 'Holiday 2020' (november-december 2020), wat exact hetzelfde schema is als de PS5.