'DualSense PS5 controller in het wild gespot'

Er is een afbeelding opgedoken waarin de DualSense PS5 controller te zien is in het wild. In tegenstelling tot de wazige foto op Resetera ziet dit exemplaar er een stuk realistischer uit. De controller ziet er niet bizar groot en grof uit.

De afbeelding in kwestie is gedeeld op Twitter door de Egyptische retailer Gamezawy, en het heeft er alle schijn van dat dit de real deal is. Er zijn geen tekenen van heftig fotoshopwerk, en de afbeelding is meer dan duidelijk genoeg om dat eventueel te spotten. De belichting ziet er verder natuurlijk uit.

صورة جديدة مُسربة ليد تحكم DualSense الخاصة بمنصة PlayStation 5 😍 pic.twitter.com/2y1UyAQOdHJuly 14, 2020

Op de foto zien we alle verwachte features en designkenmerken van Sony's nieuwe controller. Van het D-pad tot de joysticks tot het vernieuwde touchpad, er lijkt niets afwezig te zijn.

Uiteraard zien we in deze afbeelding niet hoe de achterkant er nu exact uitziet. Het is dan ook nog even afwachten of de L1- en R1-knoppen daadwerkelijk boven de rest van de behuizing uitsteken, iets wat we wel zagen in de marketingshots.

Stevig vasthouden

Hoewel het lastig te bepalen is op basis van één foto, lijkt de DualSense PS5 controller qua proportie een stuk beter dan de afbeelding van Resetera. Het spiegelt het design van de Xbox Series X controller meer dan dat van de DualShock 4. Laatstgenoemde is wat wijder en dunner in vergelijking.

Nu de PS5 een van de grootste en zwaarste consoles ooit lijkt te gaan worden, zou een grotere controller niet helemaal uit de lucht komen vallen. Echte polsoefeningen lijken er niet aan te pas hoeven komen als we afgaan op de gelekte foto, mits de hand op de afbeelding normale afmetingen kent.

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wanneer de PlayStation 5 eindelijk op de markt komt. Vooralsnog wordt vastgehouden aan 'Holiday 2020', wat de periode november-december inhoudt.