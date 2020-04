PS5 DualSense controller officieel: rigoureuze veranderingen

Sony heeft gisteravond de controller onthuld waar iedereen die een PS5 aanschaft mee gaat spelen. We nemen afscheid van de term 'DualShock', en maken kennis met de DualSense Controller. Het apparaat brengt enkele verbeteringen met zich mee die erop gericht zijn om de spelervaring meeslepender te maken.

Onder de nieuwe features vinden we haptische feedback terug. Ook adaptive triggers zijn aanwezig. De L2- en R2-knoppen kunnen weerstand bieden bij het indrukken van de knoppen. Verder zit er een microfoon verwerkt in de controller waardoor je zonder headset met vrienden kunt praten. Ook zien we dat de 'Share' knop is ingeruild voor een 'Create' knop.

Sony zelf meldt op haar PlayStation Blog dat het de lichtbalk aan de bovenkant van de controller vervangen heeft door een LED die het touchpad omringt, wat de controller lichtelijk groter moet laten uitzien en aanvoelen.

Bekijk hieronder de controller in vol ornaat om te oordelen of dat gelukt is:

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Sony) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Sony)

Het tweekleurige ontwerp is iets waar veel PlayStation-gebruikers waarschijnlijk aan zullen moeten wennen. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de eerste officiële controller zo'n mix was van twee kleuren; bij voorgaande edities was de kleur óf volledig zwart, óf vrijwel volledig wit met enkel zwarte accenten.

Net als de PS4 Dualshock Controller is er bij de DualSense een ingebouwde, oplaadbare batterij aanwezig. Sony belooft dat het de batterijduur van een flinke boost voorziet, zonder dat dit de controller zelf veel zwaarder maakt.

Wanneer krijgen we de DualSense in onze handen?

Hoewel Sony zelf nog niets loslaat over een officiële releasedatum, eindigt het bericht over de nieuwe controller met een opmerking van Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan, waarin hij bevestigt dat de controller 'Holiday 2020' verschijnt, wat neerkomt op november-december:

"DualSense geeft een radicaal vertrek aan van ons vorige controlleraanbod en toont aan hoe sterk we ons voelen over het maken van een generatiesprong met de PS5.

De nieuwe controller zal, samen met de vele innovatieve functies van de PS5, transformerend zijn voor games. Hiermee zetten we onze missie bij PlayStation voort om de grenzen van het spel te verleggen, nu en in de toekomst.

Ik wil de PlayStation-community oprecht bedanken voor het feit dat ze deze spannende reis met ons delen op weg naar de lancering van de PS5 met de feestdagen van 2020 (november-december 2020). We kijken ernaar uit om de komende maanden meer informatie over de PS5 te delen, inclusief het ontwerp van de console."

Waarom Sony nu al naar buiten treedt met haar nieuwe controllerdesign? Dit is waarschijnlijk de eerste controller die uitgestuurd wordt naar ontwikkelaars die hun eerste PS5 games gaan testen. Sony wil ze op deze manier al wat hands-on tijd geven met de nieuwe hardware. Door de controller alvast te tonen op haar eigen PlayStation Blog, blijft Sony de leaks voor.

Komt er een volledig zwarte versie?

De controller is pas enkele uren op het wereldwijde web te vinden, maar de DualSense controller weet al veel los te maken bij mensen.

Er zijn personen die de radicale veranderingen kunnen waarderen, maar er is ook een (ogenschijnlijk) grote groep die het apparaat ronduit lelijk vinden. Zeker de kleurverdeling kan niet iedereen bekoren. Er gaan foto's rond van een (zelfgemaakte) volledig zwarte controller, en die ziet er volgens velen al een stuk beter uit.

Hieronder hebben we enkele reacties verzameld die naar onze mening goed verwoorden wat veel gamers wereldwijd vinden van de DualSense controller:

The PS5 DualSense looks like an improvement over the DualShock 4 in the general shape; the larger handles are appreciated. I prefer the concave (and offset!) sticks of the Xbox Controller. The triggers on DualSense don't look trigger-y enough still, IMO. https://t.co/XK6ZLV5qk1April 7, 2020

IGN hoofdredacteur Ryan McCaffrey laat weten dat de nieuwe PS5 controller op het eerste gezicht zeker verbeterd lijkt te zijn.

Controller looks bulkier than previous gen DualShocks. I've always preferred the PS controller over Xbox because it's been smaller. I'm hoping the side profile is a little more slender, and the handles still have the same rear profile for a similar fit in hand.April 7, 2020

Adjunct-hoofdredacteur van TechRadar UK John McCann meldt datgene wat vele anderen ook al hebben gemeld. Sommigen vergelijken de controller met de originele Duke controller van de eerste Xbox, terwijl anderen juist gelijkenissen zien met de Switch Pro controller.

A built in microphone in the PS5 controller?No thank you Sony!!! I don’t want a device that I’m going to use everyday to be able to listen to me and my conversations!*Sent via iPhone* pic.twitter.com/rUwzfu5SZrApril 7, 2020

Toegegeven, de laatste hebben we vooral voor de lol toegevoegd.

Mocht er op termijn meer nieuws naar buiten komen over de nieuwe controller van Sony, dan zullen we hier zeker over berichten.