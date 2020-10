PS5: eerste blik op design, controller, Astro's Playroom en unboxing van de console

Na maandenlang foto's en video's te zien, hebben we eindelijk de kans gekregen om de PS5 uit te proberen. We hebben veel tijd gespendeerd met de nieuwe DualSense-controller en de vooraf geïnstalleerde game Astro's Playroom. We vertellen je wat je kunt verwachten zodra je de doos openmaakt.

We mogen daarnaast voor het eerst praten over hoe het voelt om een game te spelen op de nieuwe console. Enkelvoud, omdat we enkel Astro's Playroom konden uitproberen.

Het is nog niet mogelijk om in te gaan op waar de console toe in staat is en hoe het is om door de interface van de PS5 te navigeren. We kunnen het wel hebben over de console zelf, het ontwerp en onze eerste indruk van de nieuwste generatie gaminghardware van Sony.

Welkom bij de toekomst van consolegaming: dit is onze eerste blik op de PS5.

PS5 unboxing

De doos van de PS5 is redelijk onopvallend. Er zijn geen screenshots van next-gen games te zien, maar het geeft wel goed belangrijke informatie weer. De beschrijving van de verpakking bevestigt dat we slechts 825 GB opslaggeheugen krijgen op de console zelf, in plaats van een volledige terabyte. Dit omdat er ook ruimte in beslag wordt genomen voor systeemsoftware en dergelijken. Ook wordt 3D Audio genoemd in de details.

De buitenkant van de Xbox Series X-verpakking toont prominent de ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos, terwijl de PS5-doos slechts drie belangrijke punten noemt op de voorkant: 4K/120, 8K en HDR. Deze details wijzen op een krachtige console, maar andere specificaties worden slechts minimaal genoemd. Aan de achterkant van de verpakking worden een SSD en een aangepaste CPU vermeldt.

Binnenin de doos bevinden zich de console, een draadloze controller, een consolestandaard, een HDMI-kabel (geschikt voor HDMI 2.1), een netsnoer, een USB-C-naar-USB-A-kabel om de DualSense-controller mee op te laden, en wat gebruikshandleidingen en garantie-informatie.

In wezen zit er ook een game in de doos. Astro's Playroom is vooraf geïnstalleerd op elke PS5-console.

PS5 ontwerp

Als gameconsoles over een gewichtsklasse zouden beschikken, dan behoorde de PS5 tot de zwaargewichten. De console is zo'n 26 x 8 x 38,8 cm (L x B x H) , hoewel dit door de gebogen oppervlakken wel lastig is om nauwkeurig te meten. Daarnaast weegt de console ongeveer 4,5 kg.

Vanwege de afmeting en het gewicht is het raadzaam om de console op een (bijgeleverde) stevige standaard te plaatsen. De disclade maakt de PS5 aan één zijde wat dikker richting de onderkant van de console. Als je voor de PS5 Digital Edition gaat, heeft de console geen disclade, waardoor beide kanten gelijk zijn.

Hoewel de PS5 aan de grote kant is, ziet de console er vrij strak uit met zijn gebogen randen, tweekleurig ontwerp en opvallende LED-lampjes, die langs de binnenrand van de console lopen. De geheel witte zijkappen omsluiten een glanzend zwart middenstuk en maakt het dat deze console uit de toekomst lijkt te komen. De ventilatiegaten rondom de console zijn groot, maar vallen - als de console op het tv-meubel staat - vanaf de bank niet op. Deze moeten er bovendien voor zorgen dat de console weinig geluid produceert en niet snel warm wordt.

Op de console bevinden zich verschillende poorten. Aan de voorkant zijn de aansluitingen voor USB-A en USB-C. Achterop bevinden zich twee USB-A-poorten, een HDMI 2.1-poort, een Ethernet-aansluiting en de voedingspoort. Dit is ongeveer hetzelfde als de poorten die je vindt op de Xbox Series X, hoewel die ook een sleuf heeft voor uitbreidbare opslag. De PS5 heeft dit dan weer niet, maar Sony zegt dat het mogelijk is om het interne geheugen op te krikken met een NVMe SSD. We zouden echter graag zien dat de PS5 ook externe SSD-opties krijgt.

In een toekomstige review zullen we ingaan op de gebruikerservaring en alle functies die de console te bieden heeft. Houd hiervoor TechRadar in de gaten.

(Image credit: Future)

PS5 DualSense-controller

Om te navigeren in deze dappere wereld van consolegaming, heb je natuurlijk een controller nodig. In dit geval gaat het om de nieuwe Sony DualSense, die eerder dit jaar is aangekondigd. De controller voelt vergelijkbaar met de DualShock 4 die bij de PS4 werd geleverd en is erg comfortabel om gedurende langere gamesessies vast te houden.

Als je de controller oppakt, voelt de DualSense redelijk licht en gebalanceerd, doordat het meeste gewicht zich in de grepen van de controller bevindt. De DualSense heeft voor een groot deel een matwitte plastic afwerking. De onderkant van de controller bevat een ruwere textuur - die naadloos in de plastic finish loopt - waardoor deze makkelijker vast te houden is en minder snel uit je handen glipt.

Aan de voorkant van de controller is het traditionele D-pad te zien, net als de knoppen met de kenmerkende vormen (driehoekje, rondje, kruisje, vierkantje). Deze hebben ditmaal een transparante plastic coating die bij het futuristische uiterlijk van de console passen. Ook zijn er een witte instellingenknop en shareknop aanwezig. De PlayStation-knop is nu niet rond, maar heeft de vorm van het logo. Eronder bevindt zich een knop om de (ingebouwde) microfoon mee te dempen.

De DualSense beschikt over twee (concave) sticks met een rubberen grip aan de rand, zodat je vingers er minder gemakkelijk afglijden. Rondom het touchpad zit een LED-lichtje, dat enigszins lijkt op die van de DualShock 4.

Bovenop de controller vind je de bumpers (L1 en R1) en triggers (L2 en R2). In het midden zit de USB-C-poort waarmee je de controller kunt opladen. De triggers voelen fantastisch, met name door de adaptieve feedback waarmee ontwikkelaars de weerstand van de triggers kunnen programmeren. Zo kunnen acties nauwkeuriger worden gesimuleerd, waaronder het intrappen van een autopedaal of het spannen van een handboog. Dit is een grote stap vooruit voor Sony's hardware als het gaat om haptische waarneming.

Er is natuurlijk ook een 3,5 mm audiojack aanwezig, waardoor je jouw eigen headset kunt inpluggen. Het is ook mogelijk om de ingebouwde microfoon van de controller te gebruiken om bijvoorbeeld met vrienden te communiceren.

(Image credit: Future)

PS5 eerste gameplay-indruk

Hoewel iedereen bij de komst van de PS5 uitkijkt naar het spelen van Demon's Souls en Marvel's Spider-Man: Miles Morales, is er één game die vooraf geïnstalleerd staat op iedere console: Astro’s Playroom.

We zullen geen blad voor de mond nemen: Astro's Playroom is leuk, gek en grappig, maar zal waarschijnlijk geen Game of the Year-award ontvangen. Het is een volledig uitgewerkt vervolg op Astro Bot: Rescue Mission. Astro's Playroom is een platformer die exotische locals inzet om artefacten uit de PlayStation-hardwarecatalogus van Sony te verbergen. Zo kun je in één van de levels een PlayStation VR-controller vinden die verstopt ligt in een sneeuwbergje.

Het eerste volledige level van de game omvat grofweg een kwart van de totale game. Veel daarvan dient als inleiding voor wat de nieuwe DualSense-controller allemaal kan. Het functioneert daarnaast als showcase van de snellere laadtijden, soepelere framerates en adaptieve triggers.

We mochten het level Cooling Springs checken, wat ons sterk doet denken aan een ijslevel uit Super Mario Galaxy of Mario Odyssey. Overal liggen kleine verzamelobjecten en verborgen geheimen verspreid, net buiten de gebaande paden. Er zijn verschillende soorten tegenstanders, waarvan je velen al kent als je de vorige Astro-game hebt gespeeld. Verschillende transportatiemogelijkheden, zoals een gigantische springveer, zorgen ervoor dat de gameplay niet al te snel saai wordt.

Wat ons het meest opviel gedurende het testen, is hoe soepel de game draait op ons 4K/60Hz-scherm met HDMI 2.1. Alles werd bovendien ontzettend snel geladen. We konden nog niet genieten van de 4K/120Hz gameplay waar we Sony de afgelopen maanden veelvuldig over hebben gehoord, maar zelfs bij de lagere verversingssnelheid waren de framerates op de PS5 rotsvast en voelden deze erg soepel aan.

Mocht de game niets voor jou zijn of heb je de content uitgespeeld, dan kan je ervoor kiezen om Astro's Playroom te de-installeren. Hierdoor win je de 10 GB aan opslaggeheugen terug, die de game aan ruimte inneemt op de console.

(Image credit: Future)

Vroeg oordeel

Zonder de console aan te zetten, voelt de PS5 futuristisch aan. De behuizing van de console is misschien wat onpraktisch, maar ziet er wel uit als premium hardware. De DualSense-controller draagt hetzelfde ruimtetijdperk-uiterlijk als de console en voelt zeer comfortabel aan voor een langere periode. De adaptieve triggers en een knop om de microfoon te dempen zijn geweldige toevoegingen aan het ontwerp door Sony. We zijn benieuwd hoe meer games in de toekomst gebruik zullen maken van de adaptieve triggers.

Ons eerste beetje gameplay op de PS5 verliep ontzettend soepel op een 4K-scherm met HDMI 2.1. Astro’s Playroom komt zeker niet in de buurt van God of War, maar het biedt een leuke manier om erachter te komen hoe de controller werkt, terwijl we tegelijkertijd het erfgoed van Sony's PlayStation voorbij zien komen. Wij kunnen niet wachten om te zien wat deze veelbelovende console nog meer voor ons in petto heeft.