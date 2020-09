Extra PS5 DualSense controllers kosten bijna evenveel als duurste PS5-games

Sony kondigde in stilte de prijs van het PS5 DualSense controller aan nadat het de verkoopdatum en prijzen van de PS5 had onthuld. We weten nu ook de prijzen van de verschillende accessoires voor de PS5.

Elke draadloze PlayStation 5 DualSense controller kost €69,99. Er wordt er natuurlijk een meegeleverd met de PS5, maar eventuele extra's kosten net zo veel als de duurste PS5-games. Dat is een prijsstijging, want de meeste huidige officiële Sony PS4-controllers kosten €59,99.

De PS5 Digital Edition zelf kost 399,99 euro, terwijl de PS5 met schijflezer is geprijsd op 499,99 euro. Als we de PS5 met de Xbox Series X vergelijken, dan zien we dezelfde prijzen. Als we vervolgens de PS5 Digital Edition en Xbox Series S tegenover elkaar zetten, dan zien we dat Xbox-gamers hier 100 euro minder betalen.

De twee PS5 consoles, de DualSense controller en alle nieuwe accessoires van Sony gaan op donderdag 19 november in de verkoop in zowel Nederland als België.

Prijzen van overige PS5 accessoires

Sony's Pulse 3D draadloze headset kost €99,99. Deze over-ear-hoofdtelefoon met een PS5-kleurenschema heeft volgens Sony een 3D-audio-ondersteuning en een dubbele ruisonderdrukkende microfoon.

De PS5 HD-camera kost €59,99 en biedt PlayStation-gamers een manier om zichzelf via dubbele 1080p-lenzen uit te zenden naar Twitch en andere game-streamingplatformen.

De officiële PS5 Media-afstandsbediening kost €29,99. PlayStation 5 zal voor veel mensen meer zijn dan een gameconsole, dus de PS5-afstandsbediening is een veel natuurlijkere manier om door Netflix en de menu's van andere streamingservices te navigeren.

Tot slot kost het PS5 Dual Charging station €29,99. Het is een schonere, handigere manier om twee DualSense controllers op te laden, in plaats van er USB-C draden aan te hangen.