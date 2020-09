Xbox Series S: prijs en specificaties

De prijs en specificaties van de Xbox Series S zijn onthuld, en het ziet ernaar uit dat Microsoft de delicate balans heeft gevonden tussen de twee om een nieuwe, goedkopere Xbox aan te bieden aan mensen die ook zonder schijflezer kunnen.

De Xbox Series S, voormalig gekend als 'Project Lockhart, zal €299,99 kosten. Het is het goedkopere, digital-only alternatief voor de Xbox Series X. Dat klopt, Microsoft lanceert dit jaar niet één, maar twee next-gen consoles. Met de volledige aankondiging van de prijs en lanceerdatum van de Xbox Series S zijn we goed op weg naar de nieuwe generatie consoles.

Deze schijfloze, next-gen Xbox Series S-specificaties zijn opmerkelijk krachtiger dan de (nu stopgezette) Xbox One S All-Digital-console, en de CPU, GPU en SSD zullen enkel volgen op wat je krijgt met de Series X.

Wil je graag meer weten? Hier vind je alles dat we weten van de Xbox Series S.

Xbox Series S: releasedatum

(Image credit: Microsoft)

Microsoft heeft bevestigd dat de Xbox Series S (Project Lockhart) inderdaad echt is, en dat de digital-only next-gen console zal arriveren op dinsdag 10 november 2020.

Dat wilt zeggen dat de nieuwe Series S zal lanceren naast de duurdere Xbox Series X, die er beide aankomen voor Black Friday op 27 november.

Xbox Series S: prijs

(Image credit: Microsoft)

Microsoft heeft via zijn officiële Twitteraccount de eindeloze speculatie over de prijs van de Xbox Series S de kopen weten in te drukken met de onthulling dat de console over de toonbank zal gaan voor €299,99.

Als we dit vergelijken met het prijskaartje van €499,99 van de Xbox Series X, dan merken we een opmerkelijk prijsverschil op van €200. In de VS was bij de lancering de aanbevolen verkoopsprijs van de Xbox One S $100 lager dan die van de Xbox One X, terwijl deze prijs van de Xbox One S All-Digital $200 lager was dan de Xbox One X. Het ziet ernaar uit dat de Xbox Series X zal proberen een gulden middenweg te vormen voor zij die op zoek zijn naar next-gen gaming zonder daarvoor te diep te moeten tasten in hun portefeuille.

Xbox Series S: specs

(Image credit: Twitter/@_h0x0d)

Microsoft heeft onthuld waar de goedkopere Xbox allemaal toe in staat is in de officiële trailer, die je hieronder kan bekijken.

CPU: Octacore 3.6GHz (3.4GHz with SMT) custom AMD 7nm

GPU: 4 teraflops tot 1.550GHz

RAM: 10GB GDDR6

Frame rate: Tot 120 fps

Resolutie: 1440p met 4K upscaling

Optisch: Geen schijflezer

Opslag: 512GB NVMe SSD

De Xbox Series S is tot 60% kleiner dan de Xbox Series X, wat hem de kleinste Xbox ooit maakt. Games zullen gaan tot een resolutie van 1440p in plaats van de 4K op de Xbox Series X, met een frame rate van 120 fps.

Er is ook ondersteuning voor ray tracing, 4K media playback, 4K game upscaling, variabele rate shading en variabele refresh rates - net zoals de Xbox Series X. De console is all-digital, wat inhoudt dat er geen schijflezer is, en heeft een aangepaste NVMe 512GB SSD.

Als je bang bent dat je zonder opslagruimte komt te zitten, dan hoef je niet te treuren, want Microsoft lanceert ook een uitbreidingskaart van 1TB. Een externe harde schijf kan ook worden gebruikt om Xbox One-spellen en backwards-compatibele games op te slaan.

De Xbox Series S zal ook ondersteuning bieden voor Spatial Sound, inclusief Dolby Atmos, en Dolby Vision via streaming media apps bij lancering. Dolby Vision-ondersteuning voor gaming zal ook eerst naar next-gen Xbox-consoles komen in 2021.

Xbox Series S: een digitale toegangspoort

(Image credit: Xbox)

De Xbox Series S zal voornamelijk dienst doen als een digitale poort naar de twee game-streamingdiensten, Project xCloud en de groeiende Xbox Game Pass (wat nu ook EA Play inhoudt voor de Xbox Game Pass Ultimate en Xbox Game Pass voor pc-gebruikers).

Project xCloud wilt gebruik maken van de reeds bestaande datacenters van Microsoft over heel de wereld, door de servers te vullen met onderdelen van verscheidene Xbox One-consoles, waarbij deze gebruikt kunnen worden om de games direct naar jouw mobiele toestel te streamen.

Dit wilt zeggen dat gamers in staat zullen zijn om games zoals Halo Infinite, Forza en andere console- en pc-klassiekers rechtstreeks te spelen op hun smartphones, tablets of Windows 10-computers.

Daarnaast is er nog de Xbox Game Pass, wat neerkomt op een Netflix voor games, waarmee abonnees digitaal toegang krijgen tot een hele boel Xbox-games. De dienst is heel sterk gegroeid sinds de lancering in 2017, met nu 10 miljoen gebruikers.

Diensten zoals Project xCloud en de Xbox Game Pass bewijzen dat fysieke schijven niet meer altijd nodig zijn, nu Microsoft genoeg aanbiedt voor gebruikers die digital-only gaan. De Xbox Series X zal ongetwijfeld dit initiatief mee in de nieuwe generatie consoles trekken, waarmee het mogelijk bewijst dat deze diensten op zichzelf een next-gen console kunnen ondersteunen.