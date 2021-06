Ratchet and Clank: Rift Apart review

Ratchet and Clank was grafisch nog nooit zo goed en haalt alles uit de next-gen capaciteiten van de PS5. Naast het gebruikelijke duo krijgen we te maken met een geweldig nieuw speelbaar personage. De uitkomst is een game voor jong en oud, die zeker geen afbreuk doet aan de bijna twintig jaar oude franchise.

Review informatie Tijd gespeeld: 12 uur

Platform: PS5

Ratchet is al jaren op zoek naar een andere Lombax en het is hem eindelijk gelukt! In Rift Apart staat vriendschap centraal. Ratchet, Clank en hun nieuwe vrienden nemen het op tegen de kwaadaardige vijand Dr. Nefarious in verschillende dimensies.

De Ratchet and Clank-franchise is al jaren een begrip in de gamingwereld. Het is niet voor niets dat er inclusief Rift Apart al twaalf games in de reeks zijn uitgebracht. De eerste game verscheen al in 2002 op de PlayStation 2. De PlayStation-exclusives volgen het verhaal van de Lombax Ratchet en zijn robotmaatje Clank.

De game is exclusief verkrijgbaar voor de PS5, waardoor je een nieuwe toptitel kunt toevoegen aan jouw next-gen bibliotheek. Als je bekend bent met de gamereeks, zal je veel gelijkenissen zijn met de PS4-game Ratchet and Clank uit 2016, behalve dan dat de krachtige next-gen console de boel een hoop heeft opgepoetst.

Releasedatum en prijs

Wat is het? De nieuwste game uit de Ratchet and Clank-reeks

De nieuwste game uit de Ratchet and Clank-reeks Wanneer verschijnt het? 11 juni 2021

11 juni 2021 Welk platform? PS5

PS5 Wat kost het? De standaard uitgave kost 69,99 euro

Een schaduwreis door dimensies

Ook in Rift Apart gaan Ratchet en zijn robotcompagnon Clank op avontuur in een poging om Dr. Nefarious te achtervolgen door verschillende dimensies en hem te stoppen. Deze kwaardaardige cyborg kun je kennen van een aantal vorige Ratchet and Clank-games. Het bestrijden van de vijand verloopt natuurlijk niet helemaal zoals gepland.

Je reist door verschillende rifts en dimensies, waardoor we een nieuw personage ontmoeten. Rivet is de vrouwelijke tegenhanger van Ratchet uit een andere dimensie. Net als Ratchet is Rivet een Lombax die met hetzelfde arsenaal aan wapens en upgrades te besturen is. Door de verschillende levels heen speel je om en om met beide personages.

Als je eerdere games uit de franchise hebt gespeeld, zal je weten dat Ratchet al langere tijd op zoek is naar andere Lombax-soortenoten. Het is mooi om te zien dat het hem eindelijk gelukt is. Ratchet en Rivet hebben beide een andere persoonlijkheid en een eigen story arc binnen de rode draad, wat ervoor zorgt dat de boel fris blijft. Omdat je steeds wisselt tussen de twee is het echter lastig om je echt vast te bijten aan een verhaallijn en je echt te kunnen binden aan de personages.

De scheiding tussen hoofdpersonen en dimensies zorgt voor een unieke en verfrissende aanpak in Ratchet and Clank: Rift Apart. Daarnaast is er een goede mate van continuïteit terug te vinden. Ratchet is namelijk lang niet de enige met een schaduwkarakter in een ander universum.

Zonder te veel in te gaan op details is volledige verhaallijn niet origineel te noemen. Toch zijn er hier en daar wat toeters en bellen die de boel wel vers genoeg weten te houden om door te blijven spelen en geen cutscènes te willen skippen. Daarnaast zijn Ratchet en Rivet nu eenmaal enorm charmante wezentjes om naar te kijken.

Chaos in overvloed

De verschillende werelden en dimensies in Ratchet and Clank: Rift Apart zijn werkelijk een lust voor het oog. Locaties hebben variërende thema's, waardoor er genoeg variatie is in de omgevingen. Onderweg heb je genoeg te doen: van het vinden van gouden bouten en spybots, tot het verkrijgen van armor en het verzamelen van het zeldzame materiaal Raritanium.

Zoals je gewend bent kun je jouw wapenarsenaal vergroten en upgraden bij Ms. Zurkon, die je overal waar je gaat en staat tegen zal komen. Er zijn opnieuw enorm veel (gekke) wapens om uit te kiezen. Hoewel sommige wapens vooral handig zijn voor bepaalde vijanden, zal je al snel ontdekken dat je ze vrijwel allemaal meerdere malen zult gebruiken. Ammo raakt redelijk snel op, waardoor je relatief vaak van wapen zal wisselen.

De gunfights zijn niet bepaald lastig te noemen. Hoe verder je in het verhaal raakt, hoe chaotischer de gevechten worden. Er komen steeds grotere hordes vijanden op je af. Hoewel het soms wat overweldigend aanvoelt, wordt het nooit écht een uitdaging. Bovendien is de game erg vergevend. Een dodelijke afloop brengt je nooit al te ver terug in een gevecht. Het is dan ook een uitstekende game voor de hele familie (de game is zelfs volledig met Nederlandstalige stemmen en ondertiteling te spelen), maar ook volwassen fans van de franchise zullen genoeg voldoening uit deze nieuwste aanwinst in de serie halen.

Het aanbod aan verschillende soorten vijanden is wat schaars. Je komt relatief vaak dezelfde soort vijanden tegen, met soortgelijke aanvallen (al dan niet met een andere art style). Dit geldt ook voor de meeste bossfights. Je krijgt snel behendigheid in wat je moet doen en hoeft niet echt te schakelen tussen verschillende game mechanics van vijanden. Met name bij de standaard vijanden voelt het daardoor redelijk snel wat repetitief aan.

Tijdens het spelen heb je regelmatig te maken met razendsnelle verplaatsingen, bijvoorbeeld over een rails, via een beest of met behulp van je gadgets. Als een rails in elkaar stort moet je flink wat manoeuvres uitvoeren om veilig het eindpunt te bereiken. Deze chaotische en rappe aanpak is een van de elementen waar we het meest van genoten hebben.

De verhaallijn is in ongeveer twaalf uurtjes uit te spelen. Als je honderd procent voltooiing wil of op jacht bent naar de Platinum-trofee, ben je nog wat extra uurtjes zoet. De verzamelobjecten zijn niet lastig om te vinden, ze staan namelijk aangegeven op de kaart. Je kunt de icoontjes zelfs selecteren op de kaart zodat je ze nog makkelijker kunt lokaliseren.

Ook de rest van de gameplay is voldoende gevuld. Naast het verzamelen van collectibles en grondstoffen kom je gaandeweg ook een wat minigames tegen: een puzzelgame met Clank en een game waarin je virussen bestrijdt met een robotspin. Deze zijn niet ingewikkeld om uit te voeren, hoewel ze iedere keer iets lastiger worden. Gelukkig kun je deze overslaan indien je dat wenst.

Jammer genoeg zijn er hier en daar nog wel wat bugs aanwezig. Het gaat om minimale dingen, zoals vast komen te zitten tijdens het springen op objecten en het niet tonen van een prompt waardoor je even vastloopt. We hebben geen gamecrashes gemerkt en moesten slechts een enkele keer door een bug opnieuw een savefile laden.

Must-have next-gen titel

Ratchet and Clank: Rift Apart is een prachtige next-gen ervaring om toe te voegen aan je PS5-collectie. De game is speelbaar in een Performance RT-modus. In de praktijk betekent dit een sublieme dynamische 4K-ervaring (resolutie verandert, framerate blijft stabiel) met een hoge framerate van 60 fps én ray tracing. Dit betekent dat schaduwen en belichting nog beter naar voren komen en dat de vacht van Ratchet over het algemeen erg gedetailleerd wordt weergegeven. En dat terwijl je een boterzachte speelervaring hebt.

De eerste dagen hebben we Ratchet and Clank: Rift Apart in een Fidelity-mode (Dynamic 4K/30) gespeeld. De laatste paar uur van de game zijn we overgeschakeld naar Performance RT. Het is een wereld van verschil. We raden je dan ook zeker aan om voor deze soepele game-ervaring te kiezen. Zo haal je bovendien alles uit je nieuwe PS5-console.

Dankzij de supersnelle SSD zijn er geen laadtijden te bekennen in Ratchet and Clank: Rift Apart (met uitzondering van reizen tussen werelden). En dat terwijl je van dimensie naar dimensie springt.

Er wordt uiteraard gebruik gemaakt van de capaciteiten van de DualSense-controller. Een koptelefoon biedt een immersieve ervaring, maar we raden je aan om de game zeker eens zonder headset te proberen. Naast dat de 3D-audio niet je van het is, maakt de ingebouwde speaker van de controller geluid wanneer je een code intikt op een computer. Doordat de DualSense tegelijkertijd vibreert, zorgt dit voor een immersief onderdeel van de gameplay.

Hoewel de haptische feedback van de controller zeker in orde is, zijn de trillingen in mindere mate aanwezig dan bij enkele releasetitels van de PS5, waaronder Astro's Playroom en Sackboy: A Big Adventure. De adaptieve triggers worden echter wel ten volle gebruikt. Bij enkele wapens uit het arsenaal houdt je de rechtertrigger halverwege ingedrukt om een wapen op te laden of om een bom te richten. Door de trigger nog verder in te drukken wordt het wapen afgevuurd. Dit alles samen maakt het de ultieme titel om aan je PS5-collectie toe te voegen.

Eindoordeel

Ratchet and Clank: Rift Apart is een game die ongetwijfeld in iedere PS5-gamebibliotheek moet verschijnen. Het haalt alles uit de next-gen capaciteiten van de console, biedt verfrissende gameplay-elementen en introduceert een geweldig nieuw personage. De maffe wapens zijn opnieuw een groot onderdeel van het plezier en het razendsnel verplaatsen door werelden is een waar genot. De game biedt speelplezier voor jong en oud, en ziet er ook nog eens adembenemend uit op een 4K-tv. Soms voelen vijanden echter wat repetitief aan en hopen we dat de paar bugs die er momenteel zijn snel via een patch zullen verdwijnen.