Samsung 980 Pro review

De Samsung 980 Pro is de snelste SSD die we hier bij TechRadar ooit getest hebben en dat zonder dat de prijs hoger is dan die van concurrerende SSD's. Het resultaat is de beste SSD van 2020.

Kort samengevat

De Samsung 980 is de eerste Samsung SSD die gebruik maakt van PCIe 4.0, een technologie die we voor het eerst beschikbaar zagen voor het grote publiek in combinatie met de AMD Ryzen 3000-processoren en de X570 chipset. De technologie ondersteunt een veel grotere bandbreedte, met als gevolg veel hogere SSD-snelheden dan zelfs de beste PCIe 3.0 SSD's. Het verbaasde ons dan ook niet dat de Samsung 980 Pro de snelste SSD is die we ooit getest hebben.

Net zoals dat meestal het geval is, komt de Samsung 980 Pro op de markt met drie verschillende capaciteiten: 250GB voor 99,99 euro, 500GB voor 169,99 euro en 1TB voor 249,99 euro. Dat lijken op het eerste zicht hoge prijzen als je de voorbije maanden de snel dalende prijzen op de SSD-markt in de gaten hebt gehouden, maar de prijs is perfect in lijn met soortgelijke SSD's. De 1TB Gigabyte Aorus Gen4 SSD kan je bijvoorbeeld krijgen voor 199,99 (maar heeft lagere maxima) en de Sabrent Rocket had een lanceringsprijs van 249,99 euro. Er zal later dit jaar ook een 2TB-model van de 980 PRO verschijnen, maar die prijs is nog niet bekend.

Samsung heeft weliswaar wat langer gewacht met het introduceren van een Gen4 SSD, maar daardoor was het wel in staat om de laatste nieuwe V-NAND-technologie te gebruiken en de nieuwste Elpis controller, wat betekent dat er helemaal niks deze kaart tegenhoudt. Zo haalde de Gigabyte Aorus Gen4 SSD bij een snelle test in CrystalDiskMark een leessnelheid van 4.996MB/s, terwijl de Samsung 980 veel beter scoort met een snelheid van 6.783MB/s. Een verschil van 35 procent.

Specificaties testsysteem Dit systeem gebruikten we voor onze tests met de Samsung 980 Pro CPU: AMD Ryzen 9 3950X

CPU Cooler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @3,600MHz Motherboard: AsRock X570 Taichi

Graphics card: MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio

OS SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Power Supply: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Om de snelheid van de 980 Pro echt te appreciëren, moeten we de kaart natuurlijk vergelijken met PCIe 3.0 of zelfs met oudere SATA-schijven. Zo is de 980 Pro bijvoorbeeld 90 procent sneller dan de Samsung 970 Pro, die een leessnelheid heeft van 3.556MB/s en hij is zelfs een indrukwekkende 12 keer sneller dan de snelste SATA SSD die we ooit testten, de Samsung 860 Pro.

Dit is op veel manieren een enorme sprong vooruit en het is dan ook geen wonder dat SSD's zoals de Samsung 980 Pro gebruikt worden in de nieuwste generatie consoles. Gen 4 mag momenteel dan nog wel wat duurder zijn, maar de snelheid die je ervoor in ruil krijgt is dat zeker waard. Bovendien mag je er zeker van zijn dat PC gaming binnen enige tijd de voordelen zal kunnen genieten van de snellere I/O van de Xbox Series X en PS5.

Op het vlak van software optimalisatie valt er nog wel iets te zeggen wanneer het gaat over zulke snelle drives. Zo merkten we in onze PCMark10 SSD test, die dagdagelijkse workloads simuleert, dat de score niet enorm veel hoger ligt dan bij een vergelijkbare PCIe 3.0 SSD. Het resultaat is zeker beter, maar het toont aan dat je geen enorm verschil zal zien als je simpelweg bestanden verplaatst op je desktop. Waar de SSD echter wel indruk maakt, is wanneer je bestanden overzet of programma's draait die erg data-intensief zijn, zoals Adobe Premiere.

(Image credit: Future)

Benchmarks Dit zijn de resultaten van de Samsung 980 Pro in onze benchmarktests: CrystalDiskMark Sequential: 6.783,23MB/s (lees); 4.909,10MB/s (schrijf)

CrystalDiskMark Random Q32: 3.305,03MB/s (lees); 3.034,31MB/s (schrijf)

Overdracht bestand 10GB: 4,00 seconden

Overdracht folder 10GB: 3,71 seconden

PCMark10 SSD: 2.659 punten

Eén ding waar rekening met moeten houden worden, is de compatibiliteit van je systeem. De Samsung 980 Pro werkt ook prima met PCIe 3.0, maar als je de SSD op zo'n platform aansluit, zal je maar een theoretisch maximale leessnelheid van 3.500MB/s kunnen halen. Dit konden we zelf ervaren toen we de SSD gebruikten in combinatie met het ASUS Crosshair VIII HERO PCIe 4.0 moederbord en een Ryzen 7 2700X CPU. Deze laatste bleek hier een bottleneck en het resultaat was een leessnelheid van "slechts" 3282,78MB/s in CrystalDiskMark 7.

De SSD zal hoe dan ook lang meegaan, want Samsung voorziet een garantie van 5 jaar én een TBW (terabytes written) maximum van 300TB tot 1.200TB afhankelijk van het model. Als gemiddelde gebruiker zal je waarschijnlijk nooit zoveel data verplaatsen en we zien er dan ook geen probleem in dat de TBW lager is dan bij de vorige generatie Samsung Pro SSD's.

Iedereen is erbij gewonnen dat Samsung een PCIe 4.0 SSD op de markt heeft gebracht die veel sneller is dan andere exemplaren en bovendien beschikbaar is aan dezelfde prijs. De interesse in dit type schijven zal hoe dan ook omhoog gaan nu de nieuwe generatie consoles voor de deur staat, want het is een efficiënte manier om de beperkte 1TB opslag daarvan uit te breiden.

Koop het als...

Je de snelste SSD wil

De Samsung 980 Pro is een snelheidsmonster en de snelste SSD die we ooit hebben getest. Als je je systeem wil voorbereiden op de toekomst, is dit de SSD voor jou.

Je systeem klaar is voor PCIe 4.0

Als je een AMD Ryzen 3000-series desktop of Intel Ice Lake laptop hebt, zal je het maximale uit de Samsung 980 Pro kunnen halen.

Je de opslag van je PS5 wil uitbreiden bij de lancering

Je kan de opslag van je PS5 uitbreiden met een PCIe 4.0 SSD en dit is de snelste op de markt. Het is zeker de overweging waard als de 1TB ingebouwde opslag je niet voldoende lijkt.

(Image credit: Future)

Koop het niet als...

Je systeem geen PCIe 4.0 ondersteunt

Als je computer er niet klaar voor is, haal je gewoon niet het maximale uit deze SSD. Ze zal werken in PCIe 3.0 systemen, maar je verliest ongeveer de helft van de maximale snelheid. Om dat te bereiken zijn er betere opties op de markt.