De Samsung 990 Pro is echt een fantastische M.2 SSD voor professionele gebruikers en ook voor gamers. Hij biedt prima capaciteiten voor een goede prijs en hij heeft de snelste lees- en schrijfsnelheden van alle PCIe 4.0-SSD's die we hebben getest. Deze SSD hoort zeker aan de top van je verlanglijstje te staan als je van plan bent om je pc te upgraden of om een nieuwe pc in elkaar te zetten.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Samsung 990 Pro: Review in een notendop

Toen de Samsung 990 Pro werd aangekondigd, waren veel pc-liefhebbers teleurgesteld dat deze nieuwe flagship-SSD van Samsung nog steeds gebruikmaakt van PCIe 4.0 in plaats van de aankomende PCIe 5.0 waar we vol spanning op zitten te wachten.

Die teleurstelling zal wel iets verzacht worden door de prestaties die deze SSD kan leveren. De 990 Pro komt dicht bij de theoretische limiet van wat er mogelijk hoort te zijn met PCIe 4.0. Dit is zonder twijfel de beste SSD die je momenteel kunt krijgen. Hij heeft een geweldige leessnelheid voor de gamers onder ons en geweldige schrijfsnelheden voor de creatieve professionals met veeleisende projecten.

Toch moet je wel wat over hebben voor al die kracht, want de 990 Pro is zeker niet goedkoop. Maak je niet al te veel zorgen, want hij is wel nog binnen handbereik voor veel gamers en professionals.

Zeker als je een creatieve professional bent, is er nog maar weinig om over te twijfelen. Deze SSD verslaat gemakkelijk zijn voorganger en de rest van de concurrentie onder de PCIe 4.0-SSD's als het gaat om de schrijfsnelheden.

(Image credit: Future)

Benchmarks Hier zijn de prestaties van de Samsung 990 Pro uit onze benchmark-tests: CrystalDiskMark Sequential: 7.465,49MB/s (lezen); 6.887,68MB/s (schrijven)

CrystalDiskMark Random Q32: 5.467,60MB/s (lezen); 4.104,87MB/s (schrijven)

10GB bestand verplaatsen: 3,97 seconden

10GB map verplaatsen: 7,22 seconden

PCMark10 SSD Overall: 6.646 punten

PCMark10 SSD Memory Bandwidth: 968,95MB/s

Dat betekent dat je veel sneller kunt autosaven tijdens het bewerken van video's (28,3 procent sneller). Tegelijkertijd kunnen gamers en cratieve professionals ook genieten van de razendsnelle leessnelheden die tegen de rand van de theoretisch mogelijke snelheidslimiet van PCIe 4.0 zit. (met 7.465,49MB/s zit het maar net onder de limiet van 8.000MB/s).

In onze tests lukte het de 990 Pro om een bestand van 10GB in ongeveer 3,97 seconden op de schijf te schrijven. Dat is net iets minder dan 9 procent sneller dan op de Samsung 980 Pro. Bij het kopiëren van een map van 10GB (met 1024 bestanden van 10MB) duurde het ongeveer zeven seconden op de 990 Pro, terwijl de 980 Pro daar bijna 11 seconden over deed. Dat is een verbetering van bijna 32 procent.

Grote bestanden zullen dus sneller laden en games krijgen minder lange laadtijden. Over het algemeen merk je gewoon fantastische prestaties, of het nou gaat om het opstarten van een app of een game óf om het uitvoeren van veeleisende taken.

(Image credit: Future)

Specs van het testsysteem Dit is het system waarmee we de Samsung 990 Pro hebben getest: CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D

CPU-koeler: Corsair H150i AIO 360 mm

RAM: 64GB DDR4-3600 Corsair Dominator Moederboord: Gigabyte Aorus Master X570

Grafische kaart: Nvidia RTX 3080

Voeding: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

De SSD heeft wel een flink prijkaartje. De adviesprijs begint bij 189,99 euro voor het 1TB-model en 359,99 euro voor het 2TB-model. Dat is toch weer een stukje duurder dan de Samsung 980 Pro, die een 500GB-variant heeft voor 114,99 euro en een maximale 2TB-variant voor 299,99 euro.

Momenteel zijn er helaas ook nog niet veel opties voor de hoeveelheid opslag bij het 990 Pro-model. In de voorgangers zagen we wel meer opties en we hopen dat die ook voor dit model nog komen volgend jaar. Dan wordt de 990 Pro misschien ook iets betaalbaarder voor meer mensen. Volgend jaar komt volgens Samsung trouwens ook de versie met de heatsink uit.

De Samsung 990 Pro zal duurder zijn dan veel van de beste M.2 SSD's die je momenteel kunt krijgen. Veel van die SSD's, zoals bijvoorbeeld de Adata XPG SX8200, leveren in qua prestaties of opslagcapaciteit om een iets goedkopere prijs te behouden. Toch is de prijs wel te verwachten aangezien de SSD toch iets meer op de professionele markt wordt gericht.

De beste Samsung 990 Pro deals van vandaag (opens in new tab) (opens in new tab) € 173,85 (opens in new tab) Bekijken (opens in new tab) (opens in new tab) (opens in new tab) € 182 (opens in new tab) Bekijken (opens in new tab)

Uiteindelijk gaat het hier om een SSD met enorm hoge prestaties, dus als de prijs jouw prioriteit is, dan is deze SSD misschien al gauw iets te duur. Gelukkig zijn in dat geval de Samsung 980 en de Samsung 970 Evo ook nog goede en betaalbare opties als je een Samsung SSD zoekt op een budget.

Tegelijkertijd is de 990 Pro redelijk vergelijkbaar qua prijs en leessnelheid met veel van de beste PS5-SSD's. Deze SSD is dus zeker het overwegen waard als je het geheugen van je PS5 wil uitbreiden om je gamebibliotheek ook verder uit te kunnen breiden.

Hetzelfde geldt ook voor je gaming-pc. De beste gaming-SSD kan een groot verschil maken in hoe snel je in een game of een specifieke wedstrijd komt, maar als je gewoon voor je normale pc of je werk-pc een nieuwe SSD zoekt, dan is dit misschien een beetje overkill.

Niet veel mensen zullen ooit een SSD zoals de 990 Pro écht nodig hebben, maar als jij wel een van die mensen bent, dan kun je momenteel nergens anders op de markt iets beters vinden. In ieder geval niet tot we de nieuwe PCIe 5.0-SSD's zien verschijnen (hopelijk) ergens in de komende maanden.

Moet ik de Samsung 990 Pro kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je ongelofelijke lees- en schrijfsnelheden wil hebben

Dit is een van de snelste SSD's die we ooit hebben getest, dus je kunt geweldige prestaties verwachten.

Je een creatieve professional bent die wel een snelheidsboost kan gebruiken

Of je nou bestanden sneller wil laden of juist sneller wil opslaan op de schijf, de Samsung 990 Pro zal je helpen om sneller te werk te gaan.



Je een geweldige gaming-SSD wil

Het is niet per se alleen een gaming-SSD, maar de leessnelheden zitten tegen de limiet van PCIe 4.0 aan, dus je games zullen vrijwel zo snel laden als mogelijk is. Dit is dus toch de snelste gaming-SSD die je momenteel kunt vinden.

Koop hem niet als...

Je gewoon geheugenuitbreiding zoekt voor alledaags gebruik

Deze SSD is echt gericht op professioneel gebruik, dus als je vooral gewoon wat extra opslagruimte zoekt, kun je beter een wat goedkopere M.2 SSD kopen (of misschien zelfs een van de beste harde schijven (opens in new tab)).

Je een strak budget hebt

De Samsung 990 Pro is niet de duurste SSD die je kunt krijgen, maar het is ook zeker geen goedkope SSD, aangezien er geen opslagopties zijn voor minder dan 1TB en de SSD vooral voor professionals is bedoeld.

Overweeg ook

(opens in new tab) Samsung 980 Pro

De Samsung 990 Pro is een fantastische keuze als je een iets strakker budget hebt. Hij levert nog steeds prestaties die beter zijn dan vrijwel al zijn concurrenten en dat voor een betaalbaardere prijs. Deze SSD is een geweldige keuze, en al helemaal als er een aanbieding beschikbaar is. Lees meer: Samsung 980 Pro review (opens in new tab)

(opens in new tab) Corsair MP600 Pro LPX

De Corsair MP600 Pro LPX loopt net iets achter op de 990 Pro als het gaat om prestaties, maar de prijs capaciteitsopties zijn wel weer iets aantrekkelijker. Er is zelfs een 4TB-model (die overigens wel weer erg prijzig is). Lees meer: Corsair MP600 Pro LPX review (opens in new tab)

Samsung 990 Pro: Score