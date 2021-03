Samsung SSD 980 review

Ben je op zoek naar een supersnelle m.2 NVMe SSD en biedt je moederbord geen ondersteuning voor PCIe 4.0, dan is de Samsung SSD 980 een prima keuze. Deze SSD zal zich vooral bij dagdagelijkse taken onderscheiden van andere producten op de markt dankzij de verbeterde TurboWrite functionaliteit.

De Samsung SSD 980 is de laatste nieuwkomer in een collectie van verschillende opslagmedia die het bedrijf recent op de markt heeft gebracht. In oktober lanceerde Samsung bijvoorbeeld de 980 Pro, een supersnelle PCIe 4.0 SSD. In januari mochten we dan weer de 870 EVO verwelkomen. Geen m.2 SSD zoals deze eerste, maar binnen zijn categorie nog steeds enorm snel dankzij zesde generatie V-NAND technologie en Samsung TurboWrite. Dat laat natuurlijk ruimte in het midden voor deze SSD 980, een M.2-model dat zich beperkt tot PCIe 3.0 en zo een pak voordeliger kan aangeschaft worden dan de Pro-variant.

(Image credit: Samsung)

Specificaties

Interface : PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4

: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 Form Factor : 2.5-inch

: 2.5-inch Storage Memory : Samsung V-NAND 3bit MLC

: Samsung V-NAND 3bit MLC Controller : Samsung Controller

: Samsung Controller DRAM : Geen

: Geen Capaciteit : 1TB, 500GB, 250GB

: 1TB, 500GB, 250GB Sequentiële Lees/Schrijf snelheid : 3.500/3.000 MB/s

: 3.500/3.000 MB/s Willekeurige Lees/Schrijf snelheid: Random Lees 500K, Schrijf 480K IOPS

Random Lees 500K, Schrijf 480K IOPS Total Bytes Written : 600TBW (1TB), 300TBW (500GB), 150TBW (250GB)

: 600TBW (1TB), 300TBW (500GB), 150TBW (250GB) Garantie: 5 jaar beperkte garantie

Prijs

De Samsung SSD 980 is vanaf 9 maart 2021 te koop voor een prijs van 149,99 euro (6,67GB/€) voor de 1TB-variant. Daarnaast zullen er ook 250GB en 500GB exemplaren verkrijgbaar zijn voor een bedrag van respectievelijk 59,99 euro (4,16GB/€) en 79,99 euro (6,25GB/€). Deze prijzen zijn vergelijkbaar met die van de Samsung 870 EVO, dus als je computer overweg kan met een m.2 SSD, dan krijg je in dit geval veel meer prestaties voor je geld.

Geen DRAM

Uniek aan deze SSD is dat er geen DRAM aanwezig is dat normaal gebruikt wordt voor metadata en de cache buffer op te slaan. DRAM bevat ook de zogenaamde mapping table die informatie bevat over welke data waar staat. Zonder DRAM gaat de communicatie tussen je computer en de SSD dus trager. Het voordeel van SSD’s zonder DRAM is echter de lagere kostprijs, wat het concept dus wel interessant maakt. Het probleem is echter dat consumenten een NVME SSD speciaal voor de hoge snelheid kopen en dus meestal ontevreden zijn over de prestaties.

NVMe 1.2 introduceerde echter Host Memory Buffer, een DRAMloze architectuur die de SSD 980 gebruikt. De technologie gebruikt de Direct Memory Access functionaliteit van PCI-Express en kan daardoor het DRAM geheugen nabij de CPU gebruiken. Het gevolg is dat de SSD 980 prestaties kan leveren die veel hoger liggen dan die van gewone DRAMloze SSD en zelfs producten met DRAM kan evenaren. Ter vergelijking: Andere vergelijkbare SSD’s zonder DRAM halen een sequentiële lees/schrijfsnelheid van 2.400 en 1.950MB/s, terwijl deze 980 3.500 en 3.000MB/s kan halen.

(Image credit: Samsung)

Samsung Intelligent TurboWrite 2.0

De SSD 980 is ook uitgerust met Samsung’s vernieuwde TurboWrite 2.0 functionaliteit. Wat TurboWrite doet, is het voorzien van een hoge-prestatiebuffer op je SSD, afhankelijk van de opslagcapaciteit (45GB bij 250GB, 122GB bij 500GB en 160 GB bij 1TB). Begin je een bestandsoverdracht, dan zal eerst de buffer razendsnel volgeschreven worden om dan aan een gewone snelheid verder te gaan. De buffer wordt pas leeggemaakt wanneer je SSD opnieuw minder data te verwerken krijgt.

Vergelijken we de SSD 980 met zijn voorganger, de 970 EVO, dan zien we dat de TurboWrite buffer bijna 4x groter is geworden (bij een 1TB 970 EVO is deze slechts 42GB). Hierdoor duurt het volgens Samsung tot 75 procent langer voor deze is volgeschreven. Je hebt dus langer een hogere schrijfsnelheid en spaart op die manier tijd uit tijdens de bestandsoverdracht.

Benchmarks

Samsung belooft dus een theoretische sequentiële leessnelheid van 3.500MB/s en een schrijfsnelheid van 3.000MB/s. Zoals je weet, zijn sequentiële snelheden vooral haalbaar bij de overdracht van grote bestanden. Vaak zal je echter veel kleine bestandjes overzetten, bijvoorbeeld als je een backup maakt van je favoriete game. Dit vraagt veel meer van je SSD, waardoor snelheden lager zullen liggen. Een random test geeft dan ook een beter idee van de prestaties.

(Image credit: Future)

Wij lieten CrystalDiskMark 7.0.0 los op de SSD 980 en noteerden een leessnelheid van 3.295MB/s en schrijfsnelheid van 2.915MB/s. Dat zijn zeer goede resultaten die dicht in de buurt van het theoretisch maximum komen. Kijken we naar de willekeurige resultaten, dan blijft daar nog 2.042MB/s en 1.868MB/s van over. Dat is snel, maar zegt natuurlijk nog maar weinig over de ervaringen die jij zal hebben bij dagdagelijks gebruik.

Daarom doen we zoals steeds een test met de bestandsmappen van World of Warcraft en Watch Dogs Legion. Het gaat om 5.500 bestanden en 125GB aan data van verschillende formaten, van videobestanden tot kleine bestanden van 1kb. In onze test werd deze data in 1 minuut 45 seconden overgezet. Dezelfde test duurde met de 870 EVO maar liefst zes en een halve minuut.

Verdict

