Maak veilige back-ups van al je apparaten met de Synology BeeDrive externe SSD

Je bent zeker niet de eerste die niet grondig de tijd neemt om een back-up van alle bestanden op je telefoon, tablet en/of laptop te maken. Als er ooit iets dramatisch misgaat met een van je apparaten, ben je zeker ook niet de eerste die enorm veel spijt heeft van het gebrek aan een back-up. Back-ups in de cloud worden steeds populairder, maar hier zit je altijd met maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten.

Een externe SSD is en blijft een betrouwbare manier om een back-up te maken. Ze zijn echter niet altijd even handig als je back-ups van verschillende apparaten wil maken op dezelfde SSD. Synology heeft daarvoor een oplossing gevonden met hun BeeDrive externe SSD.

Eenvoudige back-ups van verschillende pc's

(Image credit: Synology)

De Synology BeeDrive onderscheidt zich van de concurrentie door op verschillende manieren een back-up te maken. In de eerste plaats kan je hem natuurlijk met een kabel aansluiten op je computer voor de hoogste overdrachtssnelheid. Daarnaast kan je ook bestanden van je telefoon of tablet back-uppen via wifi. Hoewel de back-up zelf via wifi wordt gemaakt, worden de bestanden wel te allen tijde lokaal opslagen op de BeeDrive. Er is daarom geen sprake van cloudopslag en je bestanden komen nooit op een of andere server terecht.

Een back-up maken van bestanden op je computer is enorm eenvoudig. De BeeDrive wordt geleverd met een USB-C-naar-USB-C-kabel én adapter van USB-C naar USB-A. Dat laatste is enorm handig als je pc nog geen USB-C-aansluiting heeft. In de bijbehorende Computer Backup-app kan je aanduiden van welke mappen de BeeDrive een back-up moet maken. Wanneer je hem daarna opnieuw verbindt met je pc, controleert hij automatisch of er wijzigingen zijn in die mappen en maakt hij een back-up van nieuwe bestanden. Bovendien worden er maximaal vijf oude versies van bestanden bewaard op de BeeDrive.

Verder werkt de BeeDrive uitstekend met verschillende pc's. De externe SSD weet namelijk met welke pc hij verbonden is en welke gesynchroniseerde mappen bij welke pc horen. Heb je bijvoorbeeld een vaste computer op kantoor en een laptop voor onderweg, dan zorgt de BeeDrive ervoor dat hij altijd alle bestanden automatisch synchroniseert wanneer je hem aansluit. Bestandsoverdrachten gaan trouwens enorm snel dankzij de maximumsnelheid van 1.050MB/s als je de BeeDrive op een USB 3.2 Gen 2-poort aansluit.

Slimme connectie met je smartphone via wifi

(Image credit: Synology)

Er zijn verschillende manieren om een back-up van de foto's en bestanden op je telefoon te maken. Foto's worden in Google Foto's, OneDrive of iCloud opslagen, maar deze clouddiensten hebben slechts een beperkte hoeveelheid gratis opslag. Nu de foto- en videokwaliteit van smartphones steeds beter wordt, worden die bestanden steeds groter en daardoor zit de gratis opslag vol voor je het weet. Ook hier biedt de Synology BeeDrive een oplossing, met name BeeDrop.

Als de BeeDrive gekoppeld is aan je computer, kan je dankzij BeeDrop een back-up maken van bestanden en foto's op je telefoon via het wifinetwerk. De enige voorwaarden zijn dat de BeeDrive aangesloten is op je computer, de computer op dat moment aan staat en dat hij verbonden is met hetzelfde wifinetwerk als je telefoon. Alleen tijdens de set-up heb je je computer nodig en daarna kan je zoveel bestanden als je wil verzenden van je telefoon naar de BeeDrive.

Net zoals bij je computer, kan de BeeDrive automatisch nieuwe foto's en video's op je telefoon back-uppen. Op die manier ben je er zeker van dat alles altijd een back-up heeft. Dit werkt trouwens niet alleen bij foto's en video's, maar ook met andere bestandstypes. Je kan elk bestand op je smartphone met een paar tikjes op de BeeDrive krijgen zonder kabel én zonder cloudservices. Zo ben je er zeker van dat jouw bestanden altijd in jouw handen blijven.

Klein formaat met veel opslag

Al deze indrukwekkende features zitten ten slotte verpakt in een erg compacte vormfactor. De Synology BeeDrive externe SSD weegt amper 43 gram, is 6,5 cm lang, 6,5 cm hoog en 1,5 cm dik. Hij past daarom probleemloos in elke rugzak en broekzak. Ondanks het kleine formaat zijn er drie ruime opslagcapaciteiten beschikbaar voor een aantrekkelijke prijs.

BeeDrive met 1TB opslag: 152,4 euro

BeeDrive met 2TB opslag: 254,04 euro

BeeDrive met 4TB opslag: 362,94 euro

De Synology BeeDrive is te koop bij verschillende retailers in de Benelux en via de webshop van Synology.