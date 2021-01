Samsung 870 EVO SSD review

Samsung is er opnieuw in geslaagd om een supersnelle 2,5-inch SSD af te leveren en bouwt zo verder aan het imago van EVO

Wie online op zoek gaat naar de beste SSD van het moment, komt in veel gevallen bij Samsung terecht. Volledig terecht, want ook op onze redactie hebben we vooral positieve ervaringen gehad met de opslagmedia van het bedrijf en waren we meteen enthousiast over de Samsung 870 EVO. Zo hebben we vorig jaar de Samsung T7 getest, een externe SSD die nog steeds tot onze favorieten behoort. Zoeken we eerder een m.2 exemplaar, dan staat de Samsung 980 Pro bovenaan onze lijst, want de titel van snelste SSD van 2020 krijg je niet zomaar. Maar wat als je het toch liever wat budgetvriendelijk houdt en daarom je computer wil uitrusten met een traditionele SSD? De Samsung 870 EVO lijkt dan een goede keuze.

(Image credit: Samsung)

Geschiedenis

De geschiedenis van de Samsung EVO-serie is op zijn minst indrukwekkend te noemen. Eind 2014 wist de 850 EVO al te scoren dankzij zijn sterke prijs/kwaliteitverhoudingen en hoge snelheid. Vier jaar later deed de 860 EVO exact hetzelfde. Sinds die tijd is de SSD-markt met meer dan 50 procent gestegen, wat verklaart waarom Samsung al na twee jaar een opvolger uitbrengt.

Een tweede reden is de nieuwe zesde generatie V-NAND technologie, die zorgt voor overdrachtssnelheden die gemiddeld 10 procent hoger liggen dan die van de vijfde generatie, tot een maximum van 38 procent in bepaalde situaties. Bovendien is de SSD ook voorzien van de nieuwe Samsung MKX-controller die is uitgerust met een nieuw algoritme, waardoor er tot wel 2.400 terabyte kan weggeschreven worden. Let wel dat deze TBW (Total Bytes Written) enkel voor het 4TB-model van deze SSD geldt. De 870 EVO is ook beschikbaar in 250GB, 500GB, 1TB en 2TB en kleinere SSD’s hebben nu eenmaal een lagere TBW. Het gaat dan over 150TB, 300TB, 600TB en 1.200TB.

(Image credit: Samsung)

Samsung TurboWrite

Wij gingen aan de slag met het 250GB exemplaar (firmware-versie SVT01B6Q). Naast bovenstaande verschillen in TBW, moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat de 250GB en 500GB-modellen van de 870 EVO meer vertrouwen op Samsung’s TurboWrite functionaliteit. Wat TurboWrite doet, is het toekennen van een hoge-prestatiebuffer op je SSD, afhankelijk van de opslagcapaciteit (bv. 12GB bij 250GB, 78 GB bij 4TB). Begin je een bestandsoverdracht, dan zal eerst de buffer razendsnel volgeschreven worden, om dan aan een gewone snelheid verder te gaan. De buffer wordt pas leeggemaakt wanneer je SSD opnieuw minder data te verwerken krijgt. Je wint dus tijd, want je overdracht is sneller voltooid.

TurboWrite haalt over de verschillende modellen een snelheid van 530 MB/s, waarna de snelheid daalt naar 300 MB/s bij de 250GB en 500GB 870 EVO. De grotere SSD’s behouden hun snelheid gedurende de volledige overdracht. Het loont dus om voor een grotere SSD te kiezen ook al denk je die ruimte niet meteen nodig te hebben.

(Image credit: Samsung)

Prijs

Het aantal GB/Euro dat je krijgt, ligt vanaf 2TB bovendien aardig hoger. Een 250GB 870 EVO zal je 49,99 euro kosten (5GB/€), 500GB kost je 79,99 euro (6,25GB/€) en 1TB krijg je voor 159,99 euro (6,25GB/€). 2 en 4TB zullen je tenslotte 239,99 euro (8,33GB/€) en 459,99 euro (8,7GB/€) kosten. Opvallend hier is het verschil met de prijzen in dollar, die al voordeliger worden vanaf 1TB (140 dollar voor 1TB of 7,14€/GB) in plaats van bij 2TB. De prijs voor 4TB ligt ten opzichte van de 530 dollar in de VS dan wel weer een pak lager. Het enige andere verschil tussen de modellen zit in het energieverbruik, maar dat zal nooit je beslissing leiden en is dus verwaarloosbaar.

Benchmarks Samsung 870 EVO SSD

Samsung belooft een sequentiële leessnelheid van 560MB/s en een schrijfsnelheid van 530MB/s. De exacte prestaties verschillen natuurlijk per systeem, maar bij behaalden in CrystalDiskMark 7.0.0 een sterke leessnelheid van 550MB/s en een schrijfsnelheid van 485MB/s. Dit valt beide prima binnen de verwachtingen en zeker de leessnelheid is indrukwekkend.

(Image credit: Future)

Uiteraard varieert deze snelheid bij dagdagelijks gebruik en moeten we zoals eerder aangehaald ook rekening houden met de TurboWrite-mogelijkheden. Om een meer alledaags resultaat te bekomen, kopieerden we de bestandsmappen van World of Warcraft en Assassin’s Creed: Valhalla samen naar de 870 EVO. Samen goed voor 6500 bestanden van verschillende formaten, voor een totaal van 125GB. In zes en een halve minuut was de overdracht voltooid, wat zeker prima is.

Eindoordeel

Daar we de 860 EVO nooit getest hebben, kunnen we beide SSD’s niet vergelijken, maar het is hoe dan ook duidelijk dat Samsung er met de 870 EVO opnieuw in geslaagd is om een razendsnelle SSD af te leveren. Ben je dus op zoek naar een SSD die binnen enkele jaren nog steeds competitief is in bestandsoverdracht, dan zit je hier zeker goed. Tegelijkertijd daalt de 860 EVO door deze release ook weer in prijs, wat het meer dan ooit een zeer aantrekkelijke schijf maakt. De keuze is aan jou, maar teleurstelling staat hoe dan ook niet op het programma.