Samsung T7 externe SSD

De Samsung T7 is een indrukwekkend stukje technologie dat je data veiliger maakt dan ooit en tegelijkertijd enorm snelle overdrachtsnelheden levert. Bovendien is het prijskaartje wel heel betaalbaar voor een product van dit niveau.

Fans van de Samsung T5 zaten al een tijdje te wachten op een opvolger van die enorm geliefde externe SSD en dat wachten werd met de T7 zeker beloond. De T7 is beschikbaar in twee versies. Er is het standaardmodel dat we in deze review testen en ook een exemplaar met vingerafdrukscanner, de Samsung T7 Touch.

De SSD is beschikbaar met een capaciteit van 500GB, 1TB en 2TB en dat in de kleuren Indigo Blue (blauw), Titan Grey (grijs) en Metallic Red (rood). Beide varianten komen met de Samsung Portable SSD 1.0 software en AES 256-bit hardware encryptie. Android-gebruikers kunnen de Samsung Portable SSD-app downloaden in de Play Store. Let daarbij op dat je de 1.0 app downloadt. Een nieuwere versie van de app bleek voor ons niet te werken.

De prijs van de Samsung T7 varieert van 130 euro voor het model met 500GB tot 440 euro voor dat van 2TB en 213 euro voor het model met 1TB, dat wij ter review mochten ontvangen.

(Image credit: Sven Van Herck)

Ontwerp

De T7 ziet er ongeveer hetzelfde uit als de T5, maar is een beetje groter en zwaarder met afmetingen van 85 x 57 x 8 mm en een gewicht van 58 gram tegenover de 74 x 57.3 x 10,5 mm en 51 gram van de T5.

Samsung koos voor een stevige aluminium behuizing die prettig in de palm van je hand ligt en kwalitatief aanvoelt. Samsung belooft ook schokbestendigheid bij valpartijen van minder dan twee meter hoogte.

De T7 komt met een USB-C naar USB-C kabel en USB-C naar USB-A kabel, zodat je de SSD makkelijk op eender welke poort kan aansluiten. Een kleine blauwe LED naast de USB-C-connector geeft je informatie over de activiteit van de SSD.

(Image credit: Samsung)

Hardware

Op hardwarevlak vinden we de grootste verschillen tussen de T5 en T7 (en de T7 Touch) terug. Samsung heeft de SATA-SSD vervangen voor een NVMe exemplaar en dat zorgt voor aanzienlijk betere prestaties.

(Image credit: Sven Van Herck)

Prestaties

De Samsung T7 komt geformatteerd als een exFAT-schijf met een capaciteit van 931GB en we vonden ook de installatiebestanden voor Mac en Windows terug, samen met een (foutieve) link naar de Android-applicatie. Deze bestanden ga je nodig hebben om de Samsung Portable SSD Plus software te installeren, die je toegang geeft to de beveiligingsfuncties van de schijf. In het geval van de T7 is dat wachtwoordbescherming en de T7 Touch voegt daar een vingerafdruksensor aan toe.

(Image credit: Samsung)

Benchmarks Zo deed de Samsung T7 het in onze benchmark tests: AJA: 938MBps (lezen); 893MBps (schrijven) CrystalDiskMark: 1079MBps (lezen); 994MBps (schrijven) Atto: 1GBps (lezen, 256mb); 904MBps (schrijven, 256mb) AS SSD: 976MBps (seq lezen); 870MBps (seq schrijven)

Samsung claimt dat de schijf lees- en schrijfsnelheden tot 1050MBps/1000MBps kan halen, ongeveer het dubbele van de T5. In onze tests konden we dat bevestigen, met cijfers van 1079MBps/994MBps in CrystalDiskMark. De Samsung T7 is met andere woorden razendsnel en zelfs enorme bestanden overzetten is in geen tijd gedaan.

(Image credit: Sven Van Herck)

Eindoordeel

De T7 is op veel vlakken moeilijk te verslaan, zoveel is zeker. De externe SSD is de perfecte balans tussen veiligheid, snelheid, draagbaarheid én prijs. IP68 water- en stofbestendigheid ontbreekt dan misschien wel en Samsung kan niet alle veiligheidscertificaten voorleggen die de concurrentie heeft, maar op dit prijspunt kan dat echt niemand schelen.

Samsung legt met de T7 de lat heel hoog voor zij die veilige externe opslag willen aanbieden. De concurrentie zal ongetwijfeld snel volgen met een eigen poging, maar het zal enorm moeilijk worden om de T7 te verslaan, op het vlak van prestaties en prijs.

Als we dan toch nog kritiek moeten geven op deze geweldige externe SSD, dan hadden we nog graag een gratis proefperiode van Samsung Cloud gezien. Online back-ups gaan namelijk hand in hand met fysieke back-ups en de T7 is een geweldige kans voor Samsung om iedereen daar aan te herinneren.

Hoe dan ook, de Samsung T7 krijgt van ons het best-in-class label opgeplakt!