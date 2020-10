Beste externe SSD's van 2020: de beste externe opslag voor je pc

De beste externe SSD's brengen heel wat voordelen met zich mee. Deze draagbare SSD's zijn niet alleen nuttig om je extra opslagruimte te geven voor je bestanden, maar ze zijn ook ideaal om je bestanden draagbaar en beschermd te houden. En omdat ze geen bewegende delen hebben, zijn ze sneller en minder snel kapot te krijgen dan draagbare harde schijven.

Omdat er nogal wat externe SSD's zijn, kan het moeilijk zijn om een keuze te maken en het kaf van het koren te scheiden. De truc hier is om de SSD te vinden die alle juiste vakjes aanvinkt. Je wilt natuurlijk voldoende opslag, maar ook hoge overdrachtssnelheden zodat je bestanden in een vingerknip van plaats A naar B kan krijgen.

Lees verder om je zoektocht naar de beste externe SSD te vergemakkelijken. We hebben de beste externe SSD's uitgekozen die in 2020 te koop zijn. Wat je ook zoekt, je vindt het hier.

De beste externe SSD's in een notendop

Samsung T5 SSD Seagate Fast SSD Samsung X5 Portable SSD WD My Passport Wireless SSD Samsung T7 SSD Adata SD700 External SSD

1. Samsung T5 SSD Ook in 2020 de beste SSD Grootte: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Aansluiting: USB Type-C € 85 Bekijken bij Amazon Netherlands Erg snel Heel compact Duur

Samsung is een bedrijf dat een aantal briljante externe SSD's heeft gemaakte, maar de Samsung Portable SSD T5 is ook twee jaar na datum nog steeds onze favoriet. Hij bouwt voort op het briljante ontwerp en de prestaties van zijn voorganger, de Samsung T3 SSD (lager in deze lijst), maar is uitgerust met een ongelooflijk snelle USB-C verbinding die de prestaties van deze SSD maximaliseert. Natuurlijk is hij ook compatibel met USB 3.0 en USB 2.0 als je PC geen USB Type-C heeft. Hij is duur, maar zijn geld zeker waard.

2. Seagate Fast SSD Een goede budgetkeuze Grootte: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Aansluitng: USB Type-C € 83,99 Bekijken bij MediaMarkt Indrukwekkende prestaties Scherpe prijs Korte kabel

Seagate is een bekend merk als het gaat om opslag en het heeft zijn indrukwekkende ervaring op de externe SSD-markt getoond met de briljante Seagate Fast SSD. Dit is een indrukwekkend slanke externe SSD met een dikte van slechts 9 mm en formaat van 94 x 79 mm. Het beste van alles is dat hij betaalbaar is, uitstekend presteert en relatief klein is. Daarnaast heeft hij een mooi ontwerp en een garantie van drie jaar. Hij is het overwegen waard als je op zoek bent naar de beste externe SSD voor een lage prijs.

3. Samsung X5 Portable SSD Thunderbolt 3 en NVMe werken samen voor topklasse prestaties Grootte: 500GB, 1TB, 2TB | Aansluiting: Thunderbolt 3 € 187,65 Bekijken bij Amazon Netherlands Ongeziene prestaties Hardware encryptie Duur Niet compact of waterbestendig

Als je snelheid boven alles wilt en geld geen probleem is, dan is de Samsung X5 Portable SSD de beste externe SSD voor jou. Hij wordt geleverd met een Thunderbolt 3-verbinding die optimaal gebruik maakt van de supersnelle snelheden van de briljante Samsung 970 Evo NVMe SSD die binnenin zit. Die pure toewijding aan snelheid heeft echter een prijs. Ten eerste is er (letterlijk) de prijs, want dit is een dure externe SSD. Hij is ook groter dan de Samsung T3 of Samsung T5, die ook op deze lijst staan. Het geheel is vrij zwaar met een gewicht van 150g en afmetingen van 116 x 60 x 18mm. Maar als het op pure prestaties aankomt, is de Samsung X5 Portable SSD zeker de externe SSD bij uitstek.

4. WD My Passport Wireless SSD De beste externe SSD voor fotografen Grootte: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Aansluiting: USB 3.0 € 248,03 Bekijken bij Amazon Netherlands Schokbestendig rubber Uitstekende snelheden Premium prijs Extra snelheid nutteloos via wifi

Opslaggigant Western Digital is geen onbekende als het gaat om opslagapparatuur die specifiek gericht is op pro-fotografen en met de WD My Passport Wireless SSD heeft het een briljant apparaat gecreëerd waar fotografen dol op zullen zijn. Hij sluit aan bij de groeiende stabiliteit van draadloze harde schijven van WD waarmee je bestanden kunt bekijken en verplaatsen via een Wi-Fi-verbinding in plaats van met een kabel. Via Wi-Fi maak je echter geen gebruik van de volledige snelheid van de SSD. Hij wordt ook aangesloten via USB 3.0, wat zeer goede snelheden biedt, maar niet zo snel als USB Type-C of Thunderbolt. Maar de flexibiliteit en duurzaamheid van de WD My Passport Wireless SSD is zeker verleidelijk. De ingebouwde SD-kaartlezer maakt hem een van de beste externe SSD's voor fotografen.

(Image credit: Samsung)

5. Samsung T7 SSD De beste externe SSD voor de beveiligingsexperts Grootte: 500GB, 1TB of 2TB | Aansluiting: USB 3.2 Gen2 € 127,90 Bekijken bij Bol.com Netherlands Ingebouwde vingerafdrukscanner Erg snel Compact Duur Niet robuust

Als je op zoek bent naar een draagbare SSD met veel functies, dan wil je misschien een kijkje nemen bij de Samsung T7 SSD. Deze externe opslag is niet alleen snel (met lees- en schrijfsnelheden tot respectievelijk 1.050 en 1.000 MB/s) maar heeft ook heel wat handige functies in zijn compacte pakket. De belangrijkste van deze functies is natuurlijk de ingebouwde beveiligingsopties die gebruik maken van AES 256-bits encryptie en je de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de vingerafdrukscanner om toegang te krijgen tot je bestanden.

6. Adata SD700 External SSD Een goedkope topper Grootte: 256GB, 512GB of 1TB | Aansluiting: USB 3.0 € 43,99 Bekijken bij Amazon Netherlands Great performance IP68 rating No USB Type-C

De Adata SD700 is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een robuust opslagapparaat dat voldoende capaciteit kan bieden zonder dat het te veel kost. Hij biedt goede snelheden en heeft een IP68-classificatie, wat betekent dat je hem kunt meenemen zonder dat je zich zorgen hoeft te maken om waterschade. Het toestel heeft een capaciteit tot 1TB, dus op dat vlak heb je ook geen problemen. Hij heeft jammer genoeg geen USB Type-C-aansluiting met als gevolg dat de overdrachtssnelheden niet heel hoog zijn.