God of War Ragnarök maakt goed gebruik van DualSense

God of War Ragnarök heeft misschien wel de meest gedetailleerde toegankelijkheidsopties voor een game van deze schaal. Er zit nu ook een optie bij waar veel mensen bij het vorige deel uit de reeks ook om vroegen. Sony Santa Monica heeft hun lijst onthuld met meer dan 70 instellingen voor toegankelijkheid die kunnen worden aangepast naar de wens van de speler. Wat misschien het meeste opvalt, is de "Motion Sensor Function Aiming Activation". Dit betekent dus motion controls voor de Leviathan Axe.

Deze functie kan in God of War Ragnarök op de PS5 worden aangezet om de speler de motion-sensor van de DualSense te laten gebruiken om bijvoorbeeld met de Leviathan Axe van Kratos te gooien. Dit is niet alleen een goede toevoeging voor de toegankelijkheidsopties (voor de mensen die dat nodig hebben), maar het zorgt ook voor een nieuwe manier om de puzzels in de game op te lossen. Het is dus misschien gewoon iets leuker om te gebruiken dan wanneer je zoals normaal gesproken met de sticks richt.

Sony geeft je ook precieze controle over de functie door opties toe te voegen waarmee je de horizontale en verticale bewegingssnelheid voor het richten kunt veranderen. Er is een gevoeligheidsslider van 0,1 tot 3,0 waarmee je dus kleine veranderingen kunt toepassen. Het gaat hierbij dus om de snelheid waarmee de camera in de game zich beweegt en een lager cijfer betekent een langzamere beweging. Voor de versnelling van de beweging is er ook een slider van 0 tot 10 en je kunt ook instellen hoe gevoelig de motion controls zijn bij kleine bewegingen met een slider tussen 0 en 30. Daarmee kun je dus zorgen dat onbedoelde kleine bewegingen geen of weinig effect hebben.

(Image credit: Sony)

Er zitten in God of War Ragnarök veel puzzels die je moet oplossen door de Leviathan Axe naar bepaalde doelwitten, kettingen of schakelaars te gooien en dat is meestal onder enige tijdsdruk. het kan dan ook vaak een paar pogingen kosten voordat je de puzzels succesvol kunt oplossen. Als je deze puzzels dus op een nieuwe manier wilt aanpassen of als je de sticks niet snel genoeg vindt richten onder die tijdsdruk, dan biedt deze optie met motion controls een mooi alternatief.

Dit is niet de eerste first-party Playstation-game waarin je kan richten met motion controls. Deze optie was ook al beschikbaar in Horizon: Forbidden West op de PS5 en ook eerder in The Last of Us: Part 2 op de PS4. Het is ook een functie waar veel mensen om hebben gevraagd voor de grootste Playstation-releases, omdat het meer precisie biedt bij het richten. Het is nog steeds geen concurrentie voor het gebruiken van een gamingmuis met hoge een hoge DPI-instelling, maar het is wel een stuk sneller dan richten met de twee sticks op je controller.

Is richten met de gyro-functie sneller? Richten met de gyro-functie wordt ook steeds meer gebruikt in de competitieve wereld van esports, omdat het een goed alternatief is voor een controller. Je kunt sneller reageren met de motion-sensors dan met de sticks. Je hoeft ook minder knoppen in te drukken of vast te houden, omdat je gewoon richt door de hele controller te bewegen. Met de juiste instellingen en als je een beetje geoefend hebt, kun je veel sneller reageren in situaties dan met de twee sticks. Hier is nog een voorbeeld daarvan: Buiten PlayStation-games wordt er ook bij competitieve games zoals Splatoon 3 op de Nintendo Switch gebruik gemaakt van motion controls om te richten. Dit wordt vaak zelfs liever gebruikt dan de traditionele controls op de controller. Nou is God of War Ragnarök niet een game waar je de snelste reactietijd voor nodig hebt, maar switchen naar gyro-controls kan je misschien wel een paar pogingen (en wat frustratie) schelen bij het oplossen van de puzzels.

Er zijn nog veel meer toegankelijkheidsopties (opens in new tab) aanwezig in God of War Ragnarök, waaronder opties om de tekstgrootte aan te passen, de tijdsdruk voor puzzels te verminderen en bijvoorbeeld de visuele effecten zoals film grain en motion blur uit te zetten.

Het is mooi om te zien dat grote game-ontwikkelaars zich steeds meer focussen op het verbeteren van de toegankelijkheid, zodat meer mensen de games comfortabel kunnen spelen.

God of War Ragnarök komt op 9 november uit, dus je kunt nog net even de motion controls van tevoren testen in een van de andere ondersteunde games.