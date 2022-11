El mejor accesorio que puedes comprar en el Black Friday para tu PS5 por menos de 40€

Tener un presupuesto ajustado no es excusa para perderse uno de los mejores accesorios para PS5 baratos, y mucho menos con las ofertas del Black Friday (opens in new tab) en plena ebullición. En cuanto a los artículos más esenciales que puedes conseguir para tu consola PS5 por menos de 40€, la Estación de recarga DualSense con licencia oficial es algo que todo propietario de una consola debería considerar agenciarse.

Reconozcámoslo: por mucho que nos guste el mando DualSense, la duración de la batería del gamepad estándar de Sony no es precisamente increíble. Dependiendo del uso que le des, puedes esperar entre cuatro y ocho horas de juego continuo con una sola carga. Esto significa que tendrás que enchufarlo después de cada sesión de juego (o después de dos, si eres un poco más reservado con tu tiempo de juego).

A diferencia del mando inalámbrico de Xbox, no hay una solución de alimentación alternativa; por mucho que nos gustaría poder utilizar pilas AA en el DualSense, no es posible. Si eres alguien que utiliza su PS5 para ver servicios de streaming como Netflix, puede que notes cómo la batería se agota ante tus ojos sin avisar.

Consideramos que la estación de carga DualSense es un accesorio esencial para cualquiera que haga un uso serio de su consola. Esto es especialmente cierto si tienes más de un mando DualSense. Simplemente acopla ambos al cargador durante la noche y estarán listos para funcionar cuando enciendas el sistema al día siguiente. Esto significa que mantendrás tus gamepads cargados y listos para usar, por lo que no tendrás que echar mano del cable USB-C tan a menudo.

La Estación de carga DualSense también tiene un precio bastante asequible. Puedes esperar pagar unos 40€, por lo que no es algo para lo que tengas que ahorrar mucho tiempo. Esperamos que las ofertas del Black Friday de PS5 puedan hacerlo aún más barato, también. Uno de los puntos fuertes de este accesorio es la comodidad que añade a la configuración, ya que la estación incluye su propio cable de alimentación para que puedas liberar los puertos USB delanteros y traseros. Esto significa que tendrás más espacio para los mejores discos duros externos de PS5.

Además, también actúa como soporte de almacenamiento para los mandos. Todos los propietarios de consolas han sido culpables de haber perdido sus mandos al menos una vez en su vida, destrozando el sofá en un frenético ataque de pánico. A veces juramos que lo dejamos en la mesita de café, o junto al televisor, y cuando despertamos ha desaparecido. Suele aparecer unas horas después encima del microondas o sitios así.

Con este cargador específico para mandos, tendrás un lugar seguro para dejarlos con la certeza de que estarán completamente cargados cuando quieras jugar.

¿Se pueden dejar los mandos de PS5 enchufados durante la noche? No hay ningún problema con dejar los mandos de PS5 conectados a la consola durante la noche. La consola entra en el modo de reposo que, dependiendo de la configuración de ahorro de energía activada, seguirá suministrando energía a los puertos, por lo que los mandos seguirán funcionando. Recuerda, sin embargo, que la consola sólo tiene un puerto USB frontal, y los otros en la parte trasera, lo que significa que necesitarás dos cables si tienes un par de mandos sin la estación de carga.

¿Cuánto tiempo tarda en cargarse un mando de PS5 mientras se juega? Tanto si dejas el mando para que se cargue como si lo usas enchufado, el DualSense tarda unas tres horas en cargarse desde que está completamente descargado. Una luz roja indica que el gamepad se está cargando correctamente, y cuando cambie a azul, sabrás que está completamente cargado.

¿Por qué el mando de mi PS5 se descarga tan rápido? El DualSense utiliza mucha tecnología avanzada, como la retroalimentación háptica, los gatillos adaptativos y un panel táctil que puede hacer mella en la duración de la batería. Son características que la competencia de Microsoft y Nintendo no incluyen, de ahí que los mandos inalámbricos de Xbox y Switch Pro puedan durar más que el OEM de Sony.