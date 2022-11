¿Pensando en comprarte un móvil Xiaomi en el Black Friday? Te respondemos a las preguntas más comunes

Llega el Black Friday 2022 (opens in new tab), y como tal, sois muchas las personas que estáis pensando en renovar vuestro móvil, ahora que podéis hacerlo ahorrando mucho dinero.

Por eso, es normal que estéis pensando en qué móvil deberíais comprar, ya que hay un montón de opciones en el mercado donde elegir. Todo el mundo sabe lo que es un teléfono Samsung o un iPhone, y a día de hoy, también somos muchísimos los que tenemos un móvil Xiaomi (opens in new tab), ya que por lo general, los dispositivos de esta marca te ofrecen un montón de características fantásticas por un precio mejor que los otros dos gigantes.

Xiaomi tienes móviles de todos los tipos: desde auténticos pepinazos hasta teléfonos baratos que te dan mucho por tu dinero. Por eso, hay un modelo de Xiaomi perfecto para cada persona.

Pero nadie quiere comprar algo y luego sentir que ha malgastado su dinero, por lo que si estás pensando en comprarte un teléfono Xiaomi por primera vez, seguramente tengas varias preguntas en la cabeza. Por ejemplo: "¿me perderé algo si me compro un Xiaomi en vez de un Samsung?" "¿Son igual de buenos?". No te preocupes, que para aclarar esto estamos aquí.

Además, una vez que hayas decidido optar por un Xiaomi llega la locura: hay un montón de móviles distintos de esta marca, entonces, ¿cómo encontrar el mejor para ti?

Todas estas cuestiones son las que vamos a contestar a continuación.

Cómo elegir el mejor móvil Xiaomi para ti

Xiaomi fabrica una amplia gama de teléfonos, por lo que está prácticamente asegurado que podrás encontrar uno que sea justo lo que buscas, pero hay un par de cosas que tener en cuenta a la hora de elegir.

La primera es cuánto quieres gastar: obviamente, cuanto más dinero gastes, más características de gama alta tendrá el teléfono, por lo que si deseas buscas algo más asequible, el truco está en que pienses cuáles son tus prioridades, y optes por un modelo que se centre en esas características que son más importantes para ti.

En cuanto a las especificaciones, lo principal es la potencia, que es especialmente importante si piensas jugar a muchos juegos en tu móvil. Otro aspecto importante son las cámaras, en las que deberás fijarte si tu prioridad es poder hacer una fotos increíbles con el teléfono. Y luego está la batería: esto es algo que agradecerá todo el mundo; a nadie le gusta estar cargando el móvil, ahora bien, si eliges un modelo con una velocidad de carga súper rápida, eso compensaría un poco una batería que no dure demasiado.

El tamaño de la pantalla es un factor que es cuestión de gustos: hay gente a la que le encanta una pantalla súper grande, ya que es fantástica para ver películas o navegar por el móvil en general, pero por otro lado, también hay muchas personas que prefieren un tamaño compacto para poder llevar el teléfono en el bolsillo, y más cómodo en la mano, y además, así el dispositivo es más ligero. Independientemente del tamaño que tenga la pantalla, algo más importante es la resolución y la tasa de refresco que tenga, ya que eso sí que influye en la calidad.

Por lo tanto, lo más importante a la hora de ponerte a elegir un móvil Xiaomi, es que te pares a pensar en qué es lo que necesitas, a qué le das prioridad, y cuánto quieres gastar, y de esa manera podrás ir filtrando los múltiples modelos que hay en el mercado, y encontrar el que mejor se adapte a lo que buscas.

Por último, si el dinero no te importa, pues entonces simplemente opta por los modelos más caros, ya que estos cumplen básicamente en todas las áreas mencionadas.

¿Los móviles de Xiaomi son mejores que los Samsung?

Cada año, los buques insignia de Xiaomi se parecen más y más a los rivales de Samsung: el Xiaomi 12 es el mejor ejemplo, ya que es un tope gama de tamaño compacto, igual que el Galaxy S22.

Sin embargo, los buques insignia de Samsung y Xiaomi tienen ligeras diferencias, ya que Xiaomi ofrece una carga más rápida pero Samsung tiene, a menudo, un mejor conjunto de cámaras (aunque hay que tener casi ojo experto para notar las diferencias a ese nivel). Una vez más, debes pensar en tus preferencias.

Por otro lado, ocurre lo mismo con los teléfonos económicos. Mientras que los teléfonos de la serie Galaxy A de Samsung ofrecen grandes pantallas con un presupuesto reducido, diríamos que los dispositivos Xiaomi POCO son más potentes por el mismo precio, o incluso menor, y los Xiaomi Redmi son mejores para la fotografía.

Francamente, si pretendes gastar poco dinero, un móvil de la familia Xiaomi te dará más por tu dinero: un Samsung barato está mucho más recortado en características. Con Samsung también pagas simplemente por la marca.

¿Xiaomi es una buena marca?

Xiaomi no es una marca china cualquiera: es una de las compañías telefónicas más importantes del mundo.

Nosotros hemos sido grandes fans de los móviles Xiaomi desde que llegaron al mercado, y si estás buscando un nuevo teléfono, sin dudas te recomendamos que eches un vistazo a los modelos que vende Xiaomi.

En mi caso personal, mis últimos tres móviles han sido de Xiaomi, y los de mi familia también, con eso ya os lo digo todo. Yo no soy de gastar un pastizal en teléfonos, y considero que es muy difícil encontrar un móvil de otra marca que te ofrezca tanto por el mismo dinero.

Por supuesto, igual que pasa con todas las marcas, Xiaomi no es perfecta; hay modelos excelentes y otros con algunos inconvenientes. Este año, por ejemplo, me ha parecido que los buques insignia han subido demasiado de precio, y también ha pasado que algún modelo de gama baja tenía alguna característica que fallaba un poco en la práctica.

Por suerte, para eso están las guías de compra, y todos los modelos que encontrarás en nuestro ranking de mejores móviles de Xiaomi (opens in new tab)están ahí porque realmente se lo merecen, ya que nos han gustado mucho cuando los hemos puesto a prueba.

¿Los móviles de Xiaomi cuentan con las aplicaciones típicas de Google?

Buena pregunta, ya que sin los servicios de Google prácticamente no vas a ningún lado. Y la respuesta es sí, todos los teléfonos Xiaomi vienen con los servicios de Google, y por lo tanto, puedes descargar todas las aplicaciones conocidas que quieras. De hecho, los teléfonos de Xiaomi vienen con la Google Play Store, Google Maps, Google Pay, y otros, ya instalados cuando compras el móvil. En definitiva, la experiencia Android es plena.

Dicho esto, es importante resaltar que no deberías comprar una versión china de un móvil Xiaomi: compra las que se comercializan aquí (solo encontrarás de este tipo en nuestra guía de mejores Xiaomi) (opens in new tab). Esto es debido a que las versiones chinas a veces no cuentan con las versiones de Google.

Por otro lado, en relación a los servicios de Google, cabe señalar que los únicos móviles que no cuentan con la Google Play Store son los de Huawei y los iPhone de Apple, aunque estos últimos cuentan con la App Store de Apple, la cual te permite descargar muchas de las aplicaciones de Google.

¿Cuáles son los mejores móviles de Xiaomi?

Para finalizar, y por ayudaros todavía más a la hora de elegir el mejor teléfono Xiaomi para cada uno de vosotros, tenemos la guía de compra definitiva: hemos seleccionado en este ranking los mejores móviles de Xiaomi del mercado (opens in new tab), en el que hay modelos de todos los precios, y además, hemos resaltado los pros y los contras de cada modelo, para que puedas elegir el mejor para ti.

También tenemos otra guía que puede ayudaros, se llama "¿Cuál es la diferencia entre móviles Xiaomi, Xiaomi Redmi, Mi y POCO? Son de la misma familia, pero no son iguales (opens in new tab)", y en ella os explicamos qué ofrecen las distintas marcas y sub-marcas de Xiaomi, ya que es normal ir a una tienda, ver demasiados modelos, y no saber muy bien cuáles son las diferencias.

¿Habrá buenas ofertas en móviles Xiaomi durante el Black Friday 2022?

Sí. tradicionalmente hemos visto ofertas increíbles en móviles de Xiaomi durante el Black Friday, en los distintos vendedores.

Puedes contar con que si te compras ahora un teléfono de Xiaomi te ahorrarás un montón de dinero. En PcComponentes (opens in new tab)el Black Friday ya ha comenzado, aunque irán teniendo más ofertas conforme se vaya acercando el viernes 25 de noviembre. Por otro lado, el Black Friday 2022 de Amazon (opens in new tab)comienza el 18 de noviembre, día en el que empezaremos a ver las mejores ofertas.

La semana que viene elaboraremos un artículo con las mejores ofertas en móviles Xiaomi que vayamos encontrando en los distintos vendedores, y encontrarás el enlace aquí.

