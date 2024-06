¿Merece la pena comprar una barra de sonido Samsung si no tienes un televisor Samsung?

En los últimos años, los televisores son cada vez más finos, por lo que hay menos espacio para incorporar unos altavoces decentes dentro de ese delgado cuerpo. Una de las consecuencias es que Samsung nos ha dicho que hoy en día se vende una barra de sonido por cada cuatro televisores. Ahora bien, comprar una barra de sonido no es tan fácil como parece, porque los fabricantes quieren que les compres tanto el televisor como la barra de sonido. Por eso, añaden todo tipo de funciones exclusivas que sólo funcionan si combinas determinadas barras de sonido con determinados televisores.

Hace poco tuve la oportunidad de probar la barra de sonido Samsung HW-Q800D con subwoofer. A pesar de que esta barra de sonido tiene algunas funciones exclusivas que solo funcionan con los nuevos televisores Samsung, elegí deliberadamente probarla con mi propio televisor, que no es un Samsung. Al fin y al cabo, si no has comprado un televisor Samsung nuevo en los últimos años, no podrás utilizar esas funciones (al menos no todas ellas).

La pregunta ahora es si esta barra de sonido, y otras barras de sonido Samsung, son una buena inversión si no puedes utilizar estas funciones exclusivas.

¿Cuáles son las funciones y sus requisitos?

No está de más saber cuáles son exactamente estas funciones exclusivas que solo funcionan con televisiones Samsung, y para qué sirve. Con la barra de sonido Samsung HW-Q800D hay dos de ellas, concretamente Q-Symphony y Dolby Atmos inalámbrico. Hay una tercera función que se puede añadir llamada Tap Sound, pero la diferencia es que para Tap Sound no necesitas un televisor Samsung compatible, pero sí un móvil Samsung.

Si nunca has oído hablar de Q-Symphony, no podrás deducir lo que significa basándote en el nombre. Afortunadamente, es fácil explicar lo que hace exactamente. Normalmente, una barra de sonido sustituye a los altavoces integrados del televisor y todo el audio procede exclusivamente de ella. En cambio, algunas barras de sonido nuevas de Samsung combinan el audio con los altavoces integrados del televisor.

El requisito previo, por supuesto, es tener el televisor adecuado. Algunas barras de sonido y televisores ya existentes podrían ser compatibles con Q-Symphony mediante una actualización de software. Samsung, por ejemplo, volvió a los televisores y barras de sonido de 2020 con su actualización. La propia Samsung no tiene actualmente una visión clara de todas las barras de sonido y televisores, ya que su página de ayuda anterior no se ha actualizado desde el lanzamiento de Q-Symphony. Por lo tanto, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Samsung si no estás seguro de la compatibilidad de una barra de sonido y un televisor concretos.

El Dolby Atmos inalámbrico se introdujo más recientemente que Q-Symphony y solo funciona con determinados televisores Samsung de 2022, 2023 y 2024. Una vez más, Samsung no proporciona una lista completa de exactamente qué televisores y barras de sonido son compatibles con Dolby Atmos inalámbrico. Recuerda también que se trata de años de producción, que no es lo mismo que el año de compra. Por ejemplo, si compraste un televisor Samsung en 2022 que se lanzó en 2021, no será compatible con Dolby Atmos inalámbrico.

Por último, Tap Sound sirve para que puedas transmitir música en tu móvil Samsung y tocar la barra de sonido con el teléfono para que la música se reproduzca automáticamente en la barra de sonido. No es la función más innovadora, pero puede resultar útil si tienes un móvil Samsung.

¿Qué importancia tienen realmente estas funciones exclusivas?

Tap Sound y Dolby Atmos inalámbrico se centran en la facilidad de uso, mientras que Q-Symphony es la única función que afecta realmente a la calidad del sonido. Así que en este punto, la pregunta es realmente cuánto valor añade Q-Symphony. Al fin y al cabo, todas las demás funciones del Samsung HW-Q800D (y otras barras de sonido) que mejoran la calidad del sonido funcionan con cualquier televisor. Por ejemplo, piensa en la calibración SpaceFit Sound Pro, diferentes perfiles de sonido, un ecualizador y una configuración sencilla a través de la aplicación SmartThings.

Ten en cuenta también que el Dolby Atmos inalámbrico es una versión comprimida del Dolby Atmos tradicional (por cable). Tampoco es que no necesites ningún cable en este caso, ya que tanto la barra de sonido como el subwoofer siguen necesitando un cable de corriente. Dado que la barra de sonido y el subwoofer se conectan de forma inalámbrica, literalmente no necesitas más que el cable HDMI incluido para conectar la barra de sonido y el subwoofer al televisor. Así que el Dolby Atmos inalámbrico es algo que hará que tu cine en casa tenga mejor aspecto, pero no algo que haga que el audio suene mejor, sino todo lo contrario.

El pequeño Sennheiser Ambeo Mini tiene "más" canales de audio que el Samsung HW-Q800D, pero se trata en gran medida de canales virtuales. (Image credit: Future)

Ahora hay mucha presión sobre los hombros de Q-Symphony, porque con esto, Samsung quiere convencerte de que le compres tanto tu nueva barra de sonido como tu nuevo televisor. No cabe duda de que la Samsung HW-Q800D no necesita Q-Symphony para sonar impresionante por sí sola, gracias a su configuración de 5.1.2 canales y a su potencia de salida de 360W. En otras palabras, eso significa lo siguiente: hay cinco transductores orientados hacia delante y hacia los lados, un subwoofer y dos transductores orientados hacia arriba para efectos de altura. También son canales "reales". Algunas barras de sonido, como la Sennheiser Ambeo Mini, utilizan canales de audio virtuales, lo que significa que hay menos controladores en la barra de sonido y el software se encarga de crear virtualmente los controladores que faltan.

Cuando probé el Samsung HW-Q800D con contenido Dolby Atmos, enseguida quedó claro que su rendimiento es impresionante incluso sin Q-Symphony. Cuando Bill Balazo en la película de Super Mario Bros. perseguía a nuestro fontanero favorito vestido de Tanooki, podía oír claramente el sonido de izquierda a derecha. Los efectos de altura y profundidad fueron igual de precisos, lo que resultó especialmente audible cuando la masa de karts abandonó el Reino de la Jungla para dirigirse a Camino de Arcoíris. No hay que preocuparse en absoluto por los graves, ya que el subwoofer suena de forma tan convincente que hasta mis vecinos de abajo se dieron cuenta cuando el Caparazón Azul voló por los aires en Camino de Arcoíris. Para una barra de sonido de este precio, no eché nada en falta, a pesar de que mi televisor no es Samsung y, por tanto, no es compatible con Q-Symphony.

Las barras de sonido Samsung siempre son una buena inversión

Por último, hay que tener en cuenta que el valor añadido de Q-Symphony depende en gran medida del televisor Samsung con el que se utilice la barra de sonido. Esto se debe a que el sonido de la barra de sonido se complementa con los altavoces integrados. Por ejemplo, el carísimo Samsung S95D tiene una configuración de 4.2.2 canales con 70W de potencia, mientras que el Samsung S90C, más barato del año pasado, sólo tiene una configuración de 2.1 canales y 40W de potencia. Cuanto más barato es el televisor, más débil es el audio integrado y menos valor añadido tienen los altavoces integrados con Q-Symphony.

Como el Samsung HW-Q800D ya tiene 360W de potencia por sí solo, la potencia extra de los altavoces del Samsung S90C no le añadiría gran cosa. Por lo tanto, ya tienes que comprar uno de los televisores Samsung más caros si realmente quieres oír una diferencia notable con Q-Symphony. Sin embargo, no todo el mundo tiene el presupuesto o la necesidad del televisor Samsung más caro con la barra de sonido más cara. Si lo que buscas es una barra de sonido buena, fácil de usar y con un sonido Dolby Atmos convincente, entonces estarás contento con la nueva Samsung HW-Q800D, independientemente del televisor que tengas en el salón.