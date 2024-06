He cambiado mi iPhone 15 Pro por un iPhone 15 y... mala idea

Como periodista de tecnología, estoy acostumbrado a cambiar mi móvil personal casi todos los meses. A la mayoría de la gente le puede parecer una faena, ¡y a veces lo es! Pero el cambio constante significa al menos que puedo probar casi todos los mejores teléfonos que el dinero puede comprar, lo que no es precisamente una dificultad.

A veces, sin embargo, el salto de calidad entre dispositivos es tan brusco que me obliga a poner palabras en la página, y mi reciente cambio del iPhone 15 Pro al iPhone 15 (que fue involuntario, debo añadir) ha demostrado ser una de esas ocasiones.

No me malinterpretéis, el iPhone 15 es un teléfono más que decente. En los últimos años, los modelos estándar de Apple han dado la sensación de ser actualizaciones menores sobre sus respectivos predecesores, pero el iPhone 15 rompe esa tendencia al ofrecer varias mejoras clave sobre el iPhone 14, como serían: un chip A16 Bionic hábil, un puerto USB-C, una cámara principal de 48MP supremamente capaz y la Dynamic Island. Por algo el iPhone 15 es actualmente el iPhone con la mejor relación calidad-precio de nuestra lista de los mejores iPhones. Es una pasada.

Sin embargo, el iPhone 15 no es el iPhone 15 Pro. El último buque insignia de 6,1 pulgadas de Apple cuenta con cinco mejoras clave con respecto al iPhone 15: un chip A17 Pro más rápido, algo más de RAM, un diseño de titanio, una frecuencia de actualización de 120Hz y una cámara teleobjetivo de 12MP. Aunque no todas esas mejoras valen los 250€ extra que hay que pagar por el iPhone 15 Pro, dos de ellas (en mi opinión) son absolutamente necesarias.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

¿Un procesador más rápido? Eso no viene al caso. Sí, la combinación de un chip A17 Pro y 8 GB de RAM hace que el iPhone 15 Pro sea mejor teléfono para jugar que el iPhone 15, pero la mayoría de los propietarios de iPhone rara vez -o nunca- notarán una diferencia en el rendimiento diario. Para mí, el cristal de color del iPhone 15 es tan impresionante como el titanio del iPhone 15 Pro, así que tampoco hay una diferencia de calidad.

Sin embargo, cuando se trata de la pantalla ProMotion del iPhone 15 Pro (es decir, su frecuencia de refresco de 120Hz), ocurre lo contrario, y hace que el iPhone 15 estándar parezca francamente medieval en comparación.

La frecuencia de refresco se refiere al número de veces por segundo que el teléfono redibuja la pantalla y muestra una nueva imagen. La tasa de refresco de 60 Hz del iPhone 15 está perfectamente bien si no has utilizado a diario una pantalla con una tasa de refresco de 120Hz, pero una vez que has visto Matrix, ya no hay vuelta atrás.

Ya he escrito sobre por qué creo que las frecuencias de refresco de 120Hz hacen que los iPhones Pro de Apple merezcan la pena, y cualquiera que tenga uno de los mejores teléfonos Android -casi todos ellos con frecuencias de refresco de 120Hz o superiores- sentirá sin duda que estoy predicando al coro. Recientemente he vuelto a bajar al iPhone 15, lo que me ha hecho apreciar aún más las ventajas de la tecnología de pantalla ProMotion de Apple. Hace que el iPhone se sienta más suave que la mantequilla en un día soleado, y lo echo mucho de menos.

iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

También echo de menos la cámara de teleobjetivo de 12MP con zoom óptico de 3 aumentos del iPhone 15 Pro, que utilicé para casi todas las historias de Instagram que publiqué en los últimos seis meses. En serio, si tienes un iPhone 15 Pro (o Pro Max), solo tienes que pulsar el botón de zoom 2x antes de fotografiar el sujeto elegido y el resultado final será mucho más profesional que cualquier cosa que intentes fotografiar con el sensor principal de 48MP del teléfono (que también se comparte con el iPhone 15).

Basta con echar un vistazo a estas fotos recientes de San Francisco, Apple Park, Sevilla y Stamford Bridge. En todos los casos, me encontraba a una distancia de entre 30 y 50 metros del sujeto; no se pueden hacer este tipo de fotos con el iPhone 15.

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Así que sí: en cuanto tenga la oportunidad de volver al iPhone 15 Pro, volveré a tirar el iPhone 15 estándar al armario de muestras de TechRadar. Por cierto, también estamos escuchando rumores de que el iPhone 15 Pro podría ser el punto de corte para las mejores funciones de IA de iOS 18, así que tal vez tenga que hacer ese cambio más pronto que tarde, ya sabes, por "motivos de trabajo".