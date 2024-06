Ya no te compres el Apple iPhone SE (2022) - Es una mala idea

¿El iPhone SE realmente ha merecido la pena en algún momento? Lo cierto es que aunque el iPhone SE 2022 tiene un precio más o menos de gama media, ya que se lanzó por 529€ (y ahora está disponible más barato), sus especificaciones no son impresionantes. Por otro lado, el iPhone 15 parte de en 959€. Esto deja un hueco entre estos precios para un iPhone de gama media. El iPhone SE 2022 simplemente no es una compra atractiva, y menos en 2024, y vamos a contarte por qué.

1. La duración de la batería es muy mejorable

La duración de la batería del iPhone SE de 2022 no es precisamente fantástica, nada que ver con la de otros iPhone de la época. Según Apple, el iPhone SE de tercera generación aguanta hasta 15 horas de reproducción de vídeo, pero esto probablemente no refleja el uso diario real de la mayoría de los usuarios.

Aunque Apple nunca menciona exactamente cuántos mAh tiene la batería de sus iPhone, sospechamos que la capacidad del SE (2022) es similar a la de su predecesor. Debido al tamaño compacto del iPhone SE (2022), la batería también es más pequeña, lo que se hace evidente incluso con un uso moderado.

En nuestras pruebas, el SE sólo duró unas 8 horas, con un margen de 30 minutos en ambos sentidos dependiendo del uso. Si estás mucho en casa, esto puede no ser un gran problema, ya que siempre hay una toma de corriente cerca. Pero si tienes que desplazarte mucho al trabajo o estás de viaje a menudo, las 8 horas de autonomía del iPhone SE 2022 pueden no ser suficientes.

2. Está terriblemente obsoleto

(Image credit: Future)

El diseño del iPhone SE (2022) ya parecía bastante anticuado en 2022, y en 2024 ya ni te cuento, ¿quién quiere comprar un móvil que parece tener 10 años a primera vista? No nos sorprendería que alguien te preguntara si te has has comprado el primer iPhone de la historia.

Con unas medidas de 138,4 x 67,3 x 7,3 milímetros y un peso de 144g, este móvil también se siente completamente diferente a casi cualquier teléfono moderno de hoy en día.

Aunque el diseño del iPhone SE (2022) pueda parecer arcaico para tratarse de un iPhone nuevo, las personas a las que no les importan demasiado las últimas prestaciones encontrarán atractivo precisamente este diseño familiar.

Curiosamente, parece anticuado porque hereda el diseño del iPhone 8. Tiene gruesos biseles de pantalla, una sola cámara trasera y un botón de inicio con Touch ID, cosas que ya no están de moda. Como resultado, sin duda queda muy raro este móvil al lado de los demás teléfonos con impresionantes sistemas de cámaras cuádruples, paneles sin biseles y pantallas curvadas de hoy en día.

En la parte frontal, encontrarás una anticuada pantalla Liquid Retina de 4,7 pulgadas con una resolución de 1.344 x 750 píxeles. Por sí misma, parece razonable para los estándares de 2022, pero palidece en comparación con los iPhones o los teléfonos Android actuales, e incluso la pantalla OLED de 5,4 pulgadas de, por ejemplo, el iPhone 13 mini es significativamente mejor.

3. Hay alternativas mucho mejores

(Image credit: OnePlus / Apple)

Por supuesto, hay un montón de alternativas mejores que el iPhone SE (2022) disponibles tanto dentro del ecosistema Apple como en el mundo Android. Dentro de la gama Apple, el iPhone 13 ofrece un gran paso adelante con su pantalla OLED de 6,1 pulgadas, sus cámaras avanzadas y su potente chip A15 Bionic.

Esto se traduce en un aspecto más moderno gracias a unos biseles más finos y a la eliminación del botón físico de inicio. El iPhone 14 añade aún más mejoras, con capacidades avanzadas de cámara y funciones de seguridad como la detección de colisiones, lo que lo convierte en una opción ideal para quien busque un iPhone con prestaciones avanzadas.

En el mundo Android, también hay multitud de alternativas que pueden superar al iPhone SE (2022). El Google Pixel 7a, con un diseño delgado, una excelente pantalla OLED de 6,1 pulgadas y una cámara de alta calidad, ofrece una experiencia Android pura, y ahora que ha salido el Pixel 8a lo encontrarás súper rebajado (justo aquí abajo te dejamos los mejores precios de todos los modelos que estamos nombrando).

La serie Samsung Galaxy A también ofrece una gran relación calidad-precio. El Galaxy A55 acaba de salir y por 479€ tienes un gran teléfono. Si quieres ir a por uno completamente barato y que esté por la misma época (es decir, 2022), el Galaxy A53 con su pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas, configuración de cámara cuádruple e impresionante duración de la batería también ofrece una gran relación calidad-precio a un precio competitivo. Para los que quieran un móvil potente y asequible, el OnePlus Nord 2 es una opción excelente, con un procesador rápido y una fluida pantalla AMOLED de 90Hz. Apple sigue estancada con una pantalla de 60Hz incluso en el iPhone 15...

4. Un nuevo iPhone SE podría estar al caer

(Image credit: 91Mobiles)

En los últimos meses ha habido muchos rumores sobre el iPhone SE 4. El tercer modelo salió a la venta en marzo de 2022 y, dadas sus cuestionables cifras de ventas, pensamos que podría ser el último modelo de la serie.

Sin embargo, filtraciones recientes sugieren que Apple está trabajando de nuevo en el próximo iPhone SE. Hay una hoja de ruta que apunta a un lanzamiento en 2025, y esa no es la única señal que apunta a ese momento. Existe la posibilidad de que veamos un nuevo iPhone SE este año, o el próximo.

Una carcasa filtrada recientemente refuerza esta especulación, revelando que el teléfono tendrá un diseño más moderno. Según @MajinBuOfficial (compartido por Notebookcheck), el diseño de la carcasa muestra que el antiguo botón de inicio con sensor Touch ID desaparecerá y dará paso a una muesca en la parte superior de la pantalla. En la parte trasera, se aprecia una abertura para la lente de una única cámara.

Parece que este iPhone más barato se unirá al resto de la serie cambiando a una pantalla OLED. Además, es probable que el teléfono obtenga un puerto USB-C, como exige la nueva legislación europea.

El mes pasado aparecieron imágenes filtradas que supuestamente mostraban el nuevo diseño del iPhone SE, y coinciden en gran medida con las carcasas de estas filtraciones. En definitiva, parece que Apple está trabajando en un nuevo iPhone SE.