iPhone 15: análisis en dos minutos

Que repiquen las campanas, ha llegado el día. Apple ha abierto las puertas y ha dejado entrar en el Apple Park a una avalancha de periodistas (entre ellos, un servidor) y analistas para presenciar la presentación de sus últimos y mejores iPhones (además de algunos extras). Y aunque puede que no sea el más potente ni el más emocionante, hay algo que decir sobre conocer de cerca y en persona lo que probablemente será el nuevo teléfono preferido de millones de personas en todo el mundo en los próximos meses.

El iPhone 15 (como se preveía) no rompe el molde establecido por sus predecesores de manera significativa y goza de todas las actualizaciones que cabría esperar, además de una o dos que quizá no tengas. El iPhone 15 Plus es su hermano mayor, mientras que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max ofrecen bastante más potencia, pantallas más elegantes y cámaras más capaces. ¿Qué otras novedades hay?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con el iPhone 15, sigues teniendo una pantalla OLED de 6,1 pulgadas a 60Hz, pero ahora luce la Dynamic Island exclusiva de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max del año pasado, en lugar del notch. Funciona con un chip A16 Bionic más potente fabricado por Apple (de nuevo como los iPhones Pro del 2022), mientras que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max han sido mejorados al aún más potente A17 Pro. Además, despídete de Lightning; como los Galaxy, los Pixel y prácticamente todos los demás teléfonos del mercado, el iPhone ahora se carga por USB-C.

En cuanto a la importante configuración de la cámara, sigue habiendo dos lentes en diagonal, pero el sensor principal pasa de 12MP a 48MP, lo que promete una mejor calidad de imagen fija en infinidad de condiciones (incluida la luz escasa y al hacer zoom o retratos), al tiempo que se ha mejorado la estabilización de vídeo.

Dado que Apple eliminó la opción de almacenamiento de 64GB hace un par de generaciones, el iPhone 15 puede adquirirse en configuraciones de 128GB, 256GB o 512GB, con cinco colores entre los que elegir, todos ellos con nuevas partes traseras de cristal de color.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con iOS 17 listo para usar, el iPhone 15 obtiene todas las ventajas que llevábamos meses esperando probar (desde que Apple mostró la experiencia por primera vez, allá por la WWDC 2023 de junio). Desde carteles de contacto hasta widgets interactivos e incluso StandBy (que antes se creía una función exclusiva de los iPhone con pantalla siempre encendida); hay una serie de mejoras en la calidad de vida que los usuarios de iPhone de toda la vida apreciarán en el iPhone 15.

Afortunadamente, a pesar de todas estas novedades, Apple ha dejado los precios muy tranquilos este año en EE.UU., mientras que el Reino Unido disfruta de una notable bajada de precios y el teléfono se encarece ligeramente en Australia en comparación con el modelo del año pasado. Disponible para reserva este viernes (15 de septiembre) y a la venta la semana siguiente, el viernes 22 de septiembre.

iPhone 15: precio y disponibilidad

Sale desde 959€

Reservas a partir del 15 de septiembre

A la venta a partir del 22 de septiembre

El iPhone 15 se anunció el 12 de septiembre en el evento de Apple de septiembre, y estará disponible para pedidos anticipados a partir del viernes (15 de septiembre), y se enviará el viernes siguiente (22 de septiembre).

El precio inicial del teléfono es de 959€, por el que se puede adquirir un modelo con 128GB de almacenamiento. Si quieres 256GB, te costará 1.089€, mientras que los 512GB salen por 1.339€.

Así pues, los precios de España coinciden con los del año pasado, exceptuando el modelo Pro, que ha bajado 100€.

Swipe to scroll horizontally Precio del iPhone 15 128GB 959€ 256GB 1.089€ 512GB 1.339€

iPhone 15: especificaciones

Las principales actualizaciones recaen en un nuevo sistema de cámara, la Dynamic Island y USB-C, pero aquí tienes un desglose completo del hardware que se ofrece.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Dimensiones: 147.6 mm x 71.6 mm x 7.80 mm Peso: 171g Pantalla: OLED de 6,1 pulgadas Resolución: 2556 x 1179 píxeles Tasa de refresco: 60Hz Chip: A16 Bionic Cámaras traseras: 48MP principal, 12MP ultra-angular Cámara delantera: 12MP Almacenamiento: 128GB, 256GB, 512GB

iPhone 15: diseño

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dimensiones similares a las de su predecesor

Parte trasera de cristal de color

USB-C en lugar de Lightning

A primera vista, el iPhone 15 se parece mucho al iPhone 14, pero un examen más detallado revela un nuevo marco de aluminio que elimina suavemente los bordes afilados y hace que el iPhone 15 (y el 15 Plus, más grande, sean mucho más cómodos de sostener).

Si te gustan los tonos pastel, la gama de colores del iPhone 15 de este año incluye cinco acabados (negro, azul, verde, amarillo y rosa), todos ellos con un nuevo cristal de color, en el que la protuberancia de la cámara sobresale del panel trasero. Tiene buena pinta. Me gustó especialmente el nuevo iPhone 15 rosa (muy Barbie).

Ese marco de aluminio también alberga ahora un puerto USB-C, donde antes había un puerto Lightning; lo que significa que deberías poder cargarlo con un solo cable, si ya tienes un MacBook y/o iPad modernos, ya que este último abandonó finalmente el Lightning en su modelo básico de iPad 10.9 (2022) el año pasado.

Si optas por este iPhone más asequible, te darás cuenta de que no tiene ese nuevo e ingenioso Action Button. No, el iPhone 15 y el 15 Plus siguen teniendo el clásico interruptor de anillo/silencio. Si ninguno de tus amigos acaba teniendo el iPhone 15 Pro, no te sentirás demasiado excluido (Oh, ¿qué estoy diciendo? La mayoría de la gente tendrá el Pro o el iPhone 15 Pro Max, tú te sentirás excluido).

Aparte de un ajuste en los materiales y colores, el escudo de cerámica que protege la parte trasera del teléfono sigue albergando un sistema de cámara dual diagonal, mientras que en la parte delantera, ahora encontrarás una Dynamic Island similar a la del iPhone 14 Pro en la pantalla, donde antes estaba el notch.

Apple sigue ofreciendo una de las mejores protecciones IP del sector, con cifras que superan ligeramente su certificación IP68 contra la entrada de polvo y la resistencia al agua prometida.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15: pantalla

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas

Resolución de 2556 x 1179 con frecuencia de refresco de 60Hz

Dynamic Island en lugar del notch

Cada año cruzamos los dedos con la esperanza de que Apple consiga por fin que su iPhone básico supere el umbral de 60 Hz que la línea de teléfonos ha mantenido desde siempre, y cada año se nos niega una visualización más fluida. Mientras que el iPhone 15 Pro y el 15 Pro Max siguen haciendo alarde de la tasa de refresco variable de 120 Hz de su línea, el iPhone 15 estándar sigue estancado en 60 Hz; es funcional y está bien, pero ya estaba por detrás de competidores incluso mucho más asequibles y esa brecha sigue aumentando. ¡Danos una pantalla más suave, Apple!

Más allá de eso, la Super Retina XDR OLED es un placer para la vista en persona, un poco más brillante este año -así lo dice Apple (un pico de 1.200 nits se eleva a 2.000 nits)- con la misma resolución que su predecesor, produciendo la misma densidad de píxeles de 460ppi. Esencialmente, si has visto las dos últimas generaciones de pantallas de iPhone no Pro, has visto la del iPhone 15.

O al menos, casi. Hay un cambio significativo en la presentación del panel de 6,1 pulgadas del iPhone estándar de este año: no hay notch. En su lugar, la función que antes era exclusiva de los Pro, la Dynamic Island, encuentra ahora un nuevo hogar en el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, convirtiéndose en una función de toda la gama para el 2023.

Todo lo que la Dynamic Island ya podía hacer ahora se puede conseguir en el iPhone 15, y es de esperar que iOS 17 siga añadiendo nuevas funcionalidades con el tiempo, aunque Apple no tuviera ninguna funcionalidad que añadir durante el evento de lanzamiento.

iPhone 15: software

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Funciona con el novísimo iOS 17

iOS 17 parece una actualización relativamente menor con respecto a las funciones más potentes que la compañía introdujo en iOS 16. Sin embargo, hay algunas (que cubrimos en nuestra sección dedicada a iOS 17) que ayudan a mejorar la experiencia de usuario en el iPhone 15. Entre ellas se encuentran las siguientes

Carteles de contacto y NameDrop, compartir la ubicación en tiempo real (llamado Check In) en Mensajes, difuminado automático de la desnudez en Mensajes y AirDrop, Live Voicemail (con transcripción completa) Widgets interactivos, y un montón más. Incluso StandBy llega al iPhone 15, lo que es una sorpresa, ya que se suponía que era exclusivo de los iPhones con pantalla siempre encendida (es decir, los modelos Pro del año pasado y de este año). Para que quede claro, sin Always On, tendrás que tocar la pantalla para ver la pantalla del iPhone 15 en modo Standby.

El iPhone 15 me resulta tan familiar como el iPhone 14, incluso con iOS 17. Pero también se siente más fresco gracias a la nueva Dynamic Island. Hay un montón de información que puede aparecer allí, dependiendo de lo que hagas (direcciones, música, el estado de tu viaje en Uber). En esencia, resulta una agradable mezcla de familiaridad y frescura que creo que gustará a la gente.

Hands-on iPhone 15 review: cámaras

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sensor principal de 48 MP

12MP ultra gran angular

Cámara frontal de 12 MP

En cuanto al diseño, el sistema de cámara puede parecer el mismo que el del iPhone 14 y 13, pero la configuración de la cámara del iPhone 15 tiene un gran secreto. El sensor principal, que durante mucho tiempo ha sido de 12 megapíxeles, sigue el ejemplo del iPhone 14 Pro y da el salto a un sensor de 48 megapíxeles.

Esto introduce por primera vez el pixel binning en la receta fotográfica estándar del iPhone y, junto con una mejor captura en todos los entornos (incluida la poca luz), también debería ofrecer una mejor calidad en las tomas con zoom 2x y en los retratos. Por no hablar de la mejor estabilización en fotos y vídeos.

Y lo que es más importante, el iPhone 15 ahora puede tomar imágenes de 24MP que combinan la mejor información de 12MP con todos los detalles del nuevo sensor de 48MP. También dispone de un zoom óptico de 2 aumentos, que no es un zoom, sino que extrae los 12 megapíxeles centrales de esa misma imagen de 48 megapíxeles.

Más allá del aumento de megapíxeles, el ultra-angular secundario del iPhone 15 se queda en 12MP, al igual que la cámara frontal (aunque ahora esté oculta dentro de la Dynamic Island).

La cámara tiene algunos trucos de software nuevos que ahora te permiten disparar en modo retrato con tu cámara estándar. Básicamente, empiezas con una foto estándar, el teléfono reconoce que hay personas y que hay profundidad en la foto y guarda la información. Más tarde, cuando vuelvas atrás, puedes transformar la foto en modo retrato e incluso seleccionar cuál de los sujetos está enfocado.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15: rendimeinto y batería

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple A16 Bionic

Hasta 512 GB de almacenamiento

La misma duración de batería que el iPhone 14

Con la serie iPhone 14, Apple creó una división mayor a la que los fans estaban acostumbrados, al equipar el iPhone 14 básico con el mismo chip Apple A15 Bionic que había estado en toda la gama un año antes, mientras que el iPhone 14 Pro y Pro Max recibieron acceso exclusivo al más potente y eficiente A16 Bionic. Para el 2023, la tendencia de los procesadores de dos niveles continúa, con el iPhone 15 con acceso al A16 Bionic del año pasado, mientras que los modelos 15 Pro de este año llevan el potencialmente mucho más capaz A17 Pro.

Puedo decir que el iPhone 15 es, al menos en el poco tiempo que lo he usado, tan sensible como el iPhone 14 Pro. El A16 Bionic es un chip muy rápido y siempre me ha costado exprimirlo al máximo. Espero que lo mismo ocurra con el iPhone 15.

El almacenamiento se mantiene sin cambios respecto al año pasado, con una base de 128GB, una opción de 256GB y 512GB en la parte superior de la escala (los modelos Pro empiezan ahora con el doble de almacenamiento). La historia es muy parecida con la carga, aunque se habla (aún sin confirmar) de una batería ligeramente mayor que la del año pasado, lo que unido al nuevo chip sugiere una mayor eficiencia energética, aunque las cifras de la compañía no sugieran tanto.

Apple sigue citando un 50% de carga en 30 minutos y las mismas velocidades de carga inalámbrica de 15W y 7,5W para MagSafe y el estándar Qi respectivamente, pero más allá de eso, tu iPhone debería ser capaz de durar todo el día sin problemas.

iPhone 15: conclusión

Con la CPU del año pasado y el vestigio del interruptor de silencio/anillo, el iPhone 15 (y 15 Plus) podría parecer que se está quedando corto. La realidad es que el A16 Bionic sigue siendo una CPU móvil endiabladamente rápida.

Además, no hay que olvidar que el iPhone 15 consiguió el puerto USB-C e incluso la fungible (y divertida) Dynamic Island.

Lo mejor de todo es que ahora tiene esa gran cámara de 48MP y está respaldada por todo tipo de nuevos trucos de cámara de iPhone que te permitirán hacer muchas de las mismas cosas que puedes hacer con el iPhone 15 Pro (y Pro Max) más caro.

No sé cómo irán las cosas en las pruebas, pero creo que el iPhone 15 puede resultar ser una opción muy atractiva y más asequible para aquellos que quieran entrar en la esfera del iPhone de Apple.

Primer análisis en septiembre del 2023