He probado el entrenamiento de 7 minutos de Hugh Jackman que 'mueve cada músculo' y es una de las cosas más difíciles que he hecho nunca

Puede que nadie descubra nada nueuvo con la siguiente frase, pero Hugh Jackman es un hombre enorme y fornido. Y no son sólo músculos estéticos, como demostró en su entrenamiento para Deadpool y Lobezno.

Mientras se preparaba para reeditar su papel de mutante con garras, completó un esfuerzo máximo de 2 km de remo, con un impresionante tiempo de 6 minutos 54,1 segundos. Un vídeo de Instagram, a continuación, muestra sus últimas brazadas y las secuelas de la brutal prueba.

Terminar un remo de 2 km en menos de siete minutos es considerado por muchos como el estándar de oro de la forma física, y es algo que siempre se me ha escapado. Pero, con la perspectiva de batir el tiempo de Jackman añadiendo una capa extra de motivación, decidí que era el momento de intentarlo de nuevo.

A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) A photo posted by on

Cómo hacer el entrenamiento de siete minutos de Hugh Jackman en la máquina de remo

En términos sencillos, todo lo que tienes que hacer aquí es sentarte y remar 2.000 metros tan rápido como puedas. Pero si estás utilizando un Concept2 RowErg, hay una manera de hacer que sea aún más fácil registrar tu tiempo.

Utilizando los botones del lateral del monitor, pulsa «seleccionar entrenamiento», «lista estándar» y luego «2.000m». Esto te llevará a una pantalla con una cuenta atrás que muestra el número de metros que te quedan en la parte superior del monitor.

Comenzará a grabar automáticamente en tu primera brazada y se detendrá cuando llegues al final para darte tu tiempo exacto. Incluso te beneficiarás de datos adicionales como un tiempo final previsto y métricas personalizables como el ritmo medio de los parciales de 500 m.

Mi experiencia con el entrenamiento de siete minutos en la máquina de remo de Hugh Jackman

De hecho, Jackman fue quien me introdujo en este festival del sudor en 2017. Compartió una foto de su monitor Concept2 RowErg después de igualar el estándar de siete minutos por «primera vez en cinco años».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

El día después de leer esto, me fui a mi gimnasio, me subí a un remo y me sentí humillado. Terminé con un tiempo de unos 8 minutos y 40 segundos, una sensación de náuseas en el estómago y la necesidad de sentarme un rato.

Cada cierto tiempo vuelvo a probar el remo de 2 km. Y, aunque he rebajado mi marca personal a 7 minutos y 20 segundos, sigo sin igualar el ritmo vertiginoso de Jackman.

Pero esta vez, con el tiempo de la estrella de Marvel fresco en mi mente, estaba convencido de que mi espíritu siempre competitivo me llevaría adelante. Así que me senté y completé mi primera carrera.

Había investigado y calculado que un ritmo de 1 min 45 seg/500 m me llevaría a mi objetivo. Para ello, me centré en cuatro pilares principales: mantener una buena forma, generar mucha potencia durante la fase de impulso (en la que extiendes las piernas y llevas la empuñadura hacia ti), mantener un ritmo de brazada relativamente bajo y relajarme durante la fase de recuperación de la brazada.

Este enfoque compuesto funcionó a la perfección durante los 1.000 metros. Me movía más rápido de lo esperado, a un ritmo de 1 min 39 s, y el monitor calculaba que terminaría antes de la marca de 6 min 40 seg. Entonces empezó a decaer: había salido demasiado rápido.

Mi respiración se volvió menos regular, mis cuádriceps parecían freírse en una cubeta de ácido y mi capacidad para generar energía me abandonó.

A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) A photo posted by on

Mi forma se resintió como resultado y, cruel amante que es el Concept2 RowErg, esto se reflejó inmediatamente en los números en el monitor. Me sentía como si estuviera empujando más fuerte que nunca, sin embargo, mi ritmo se redujo a 1min 50s/500m. En consecuencia, mi tiempo previsto de finalización se acercaba cada vez más a los siete minutos mientras veía cómo mi objetivo se escapaba como arena en un colador.

A falta de 500 metros, estaba peligrosamente cerca de perder mi tiempo objetivo. Mi cuerpo estaba completamente agotado, mis muslos y glúteos ardían y mis pulmones intentaban desesperadamente controlar la situación. Se convirtió en una batalla mental.

El monitor ya no importaba. Cerré los ojos y me concentré en optimizar cada brazada, contándolas a medida que avanzaba. «Si haces 50 más fuertes, lo consigues», me convencí. Y, en contra de los deseos de mi cuerpo, eso es lo que hice.

Cuando volví a abrir los ojos, estaba a un paso de la meta. Mejor aún, había recuperado unos segundos.

Me esforcé al máximo en los últimos tirones y luego me desplomé en el suelo, intentando desesperadamente recordar cómo era el oxígeno y encontrar una posición cómoda para descansar (spoiler: no había ninguna).

Cuando por fin tuve fuerzas para mirar el monitor, me permití un pequeño respiro: 6min 55.7seg. Luego miré el último post de Instagram de Jackman: 6min 54.1seg

¡Maldito seas, Jackman! Pero, aunque me veo obligado a reconocer mi derrota ante el actor de Lobezno, no puedo estar triste por haber alcanzado por fin un objetivo de siete años.

Beneficios de los siete minutos de remo de Hugh Jackman

«Cuando no tengas tiempo, lanza este», escribe Jackman debajo de su esfuerzo de 2017. «Quita grasa y usa todos y cada uno de los músculos».

No está muy equivocado. Mi Concept2 Rower proclama con orgullo que ofrece «el ejercicio completo» en el lateral de la barra, y un estudio del Instituto Inglés del Deporte muy citado afirma que una sesión correctamente ejecutada en una máquina de remo recluta el 86 por ciento de los músculos de tu cuerpo, ayudándote a desarrollar fuerza en todo el cuerpo.

Para la mayoría de la gente, la resistencia no es suficiente para desarrollar la musculatura, por lo que tendrá que recurrir al entrenamiento de fuerza. Pero la gran cantidad de músculos (incluidos los músculos más grandes del cuerpo en los muslos, los glúteos y la espalda) que trabajan simultáneamente significa que va a aumentar su metabolismo y aplastar calorías.

Otra ventaja es que se puede remar a cualquier intensidad, desarrollando los tres sistemas energéticos del cuerpo para favorecer la explosividad, los esfuerzos cortos de alto rendimiento y las actividades estacionarias más largas. Sea cual sea tu objetivo de forma física, lo más probable es que una máquina de remo pueda ayudarte.

Además, es accesible y de bajo impacto: aunque puedes afinar tu forma física para obtener el máximo rendimiento, la mayoría de la gente puede sentarse en una máquina y empezar a remar. ¿A qué esperas? Preparados, listos, ¡y a remar!