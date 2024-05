5 cosas a tener en cuenta al comprar un iPhone

Comprar un iPhone es una gran decisión; es una compra cara y algo con lo que probablemente interactúes a diario. Pero incluso después de haber decidido que quieres un iPhone en lugar de uno de los mejores teléfonos Android, el modelo específico es también una gran elección.

Hay bastantes iPhones diferentes disponibles, sobre todo si tenemos en cuenta los modelos más antiguos, con algunas diferencias clave entre ellos, por no hablar de los distintos precios.

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes los cinco aspectos principales que debes tener en cuenta a la hora de comprar un iPhone:

1. Grande o pequeño

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una de las diferencias más obvias entre los distintos iPhones es el tamaño de sus pantallas. Pero si nos fijamos en los modelos recientes, en realidad sólo hay tres tamaños diferentes a tener en cuenta.

En la parte superior, hay modelos como el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 Plus, que tienen pantallas de 6,7 pulgadas. Son grandes, pero aún más pequeños que algunos teléfonos Android como el Samsung Galaxy S24 Ultra.

Aun así, es probable que tengas que usar las dos manos para manejarlo cómodamente, y ese tamaño también hace que abulte en bolsillos y bolsos. Por otro lado, la gran pantalla te permite ver más cosas a la vez cuando navegas por Internet, o tener una visión más amplia de la acción cuando juegas o ves un vídeo.

El siguiente escalón son los modelos de 6,1 pulgadas, como el iPhone 15 estándar y el iPhone 15 Pro. Estos son bastante más pequeños y, por tanto, una mejor opción para manejarlos con una sola mano, pero son menos agradables para ver vídeos y similares.

Por último, está el iPhone SE (2022), de 4,7 pulgadas, que es un teléfono realmente diminuto, de los que ya no se ven a menudo. Si echas de menos los primeros tiempos de los smartphones, cuando los dispositivos tenían grandes biseles y pantallas pequeñas, entonces este podría ser para ti, pero su principal argumento de venta es simplemente que es más barato que otros iPhones recientes.

2. ¿Necesitas un teleobjetivo?

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una de las principales razones del «Pro» en el nombre de los modelos iPhone Pro es que tienen cámaras de teleobjetivo, algo que los modelos estándar y «Plus» no tienen.

Todos estos teléfonos (excepto el iPhone SE 2022) tienen cámaras gran angular y ultra gran angular, pero si quieres un zoom óptico tendrás que optar por el modelo Pro.

Poder hacer zoom óptico te da más versatilidad en la fotografía, y puede ser especialmente útil si quieres fotografiar animales lejanos, detalles que están en lo alto de edificios u otras cosas a las que no puedes acercarte fácilmente.

Pero si no son cosas que quieras fotografiar a menudo, o simplemente no te interesa la fotografía con el smartphone, probablemente no necesites un teleobjetivo. En ese caso, podrías elegir un modelo más barato que no sea Pro.

3. ¿Te importa la tasas de refresco?

El iPhone 15 Pro tiene una fluida frecuencia de refresco de 120 Hz (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Otra gran diferencia entre los modelos Pro y los que no lo son es la tasa de refresco: los iPhones Pro tienen una tasa de refresco de 120Hz, mientras que los iPhones estándar y Plus tienen sólo una tasa de refresco de 60Hz.

Esa menor frecuencia de refresco hace que el desplazamiento sea menos fluido. Así que si estás deslizando a través de correos electrónicos o desplazándote a través de tu feed de Twitter (perdón, X), aparecerá más rápido en una pantalla de 120Hz. Sin embargo, algunas personas lo notan más que otras.

Si eres consciente de que la frecuencia de refresco es importante para ti, asegúrate de elegir un iPhone de 120Hz. Si no estás seguro, vale la pena que compruebes qué frecuencia de refresco tiene tu teléfono actual: si tienes un dispositivo de 60Hz y estás bien con él, probablemente no sea necesario actualizarlo a 120Hz.

4. Batería

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un factor importante en cualquier smartphone es la duración de la batería, que puede variar mucho de un teléfono a otro. En el caso de los iPhone, por lo general los que tienen pantallas más grandes también tienen una mayor duración de la batería, ya que pueden incorporar baterías más grandes.

Sin embargo, esto no es universalmente cierto, por lo que merece la pena leer la sección de batería de nuestros análisis de cualquier iPhone que estés considerando.

Y vale la pena señalar que ningún iPhone reciente tiene una mala duración de la batería, sólo que algunos son mucho mejores que otros. Si sueles estar fuera de casa y no puedes cargarlo durante largos periodos de tiempo, o simplemente te molesta tener que cargarlo a menudo, probablemente lo mejor sea optar por algo como el iPhone 15 Pro Max. Por lo demás, los modelos más pequeños, como el iPhone 15 estándar, deberían servir.

5. Capacidad de almacenamiento

iPhone 15 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Los iPhone no tienen ranuras para tarjetas microSD, así que el almacenamiento integrado es todo lo que tienes.

Obviamente, elegir una mayor capacidad de almacenamiento significa pagar más, pero eso es probablemente mejor que descubrir que no tienes suficiente espacio.

Si compras un iPhone reciente, podrás elegir entre 64GB y 1TB, dependiendo del modelo. En nuestra opinión, 64GB es demasiado poco para la mayoría de la gente, así que, en general, si puedes permitírtelo, deberías tener al menos 128GB.

Que necesites más depende del uso que vayas a hacer del teléfono. ¿Vas a descargar montones de aplicaciones y juegos, o a almacenar montones de fotos y vídeos? Si es así, probablemente deberías pedir al menos 256GB, o incluso más.

Pero no olvides que puedes usar el almacenamiento en la nube, así que no tienes por qué guardarlo todo en el teléfono.