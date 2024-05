He corrido un maratón con un Garmin, un Apple Watch y Strava - te cuento todas las diferencias

Desde el punto de vista del usuario, es difícil saber con exactitud la precisión de un wearable. Por ejemplo, si estás buscando el mejor reloj para correr, ¿qué probabilidades hay de que tengas la oportunidad de ponerte dos modelos diferentes a la vez y hacer la misma ruta para comparar los datos? E incluso si consigues encontrar la manera de hacerlo, ¿cómo determinas cuál de los dos es más preciso?

Estas son las preguntas que me quitan el sueño. Como editor de Fitness y wearables de TechRadar, mi trabajo consiste en averiguar cómo probar de forma fiable los wearables para determinar su precisión. Mis dos estándares de oro son el Garmin Epix Pro (uno de los mejores relojes de Garmin) y el Apple Watch Ultra 2, pero nunca antes los había enfrentado entre sí, ni había tenido un tercero más fiable para probarlos. Así que decidí hacer precisamente eso: correr el maratón de Londres.

Cada participante del Maratón de Londres recibe un dorsal que lleva incorporado un chip de identificación por radiofrecuencia, o RFID, que proporciona a cada corredor un tiempo oficial. A partir de entonces, ese tiempo se considera puntuable para otras carreras, como el exclusivo Maratón de Boston, o en algunos casos, incluso para récords mundiales.

Como tal, ese chip tiene que ser preciso, verificable, para garantizar a los corredores una medición exacta de su tiempo de carrera. Así que ese chip es la métrica fiable perfecta para medir dos de los mejores relojes inteligentes que se pueden comprar, al tiempo que se evalúa cómo la popular aplicación de seguimiento de carreras Strava trata la información de mi reloj Garmin.

Por supuesto, en el momento de inscribirme no tenía en cuenta las 16 agotadoras semanas de entrenamiento (en realidad, 13, con una semana de baja por enfermedad y otras dos de recuperación y recuperación mucho más relajadas) que serían necesarias para ponerme en forma. Sin embargo, correr la carrera fue una experiencia única; no hay nada como el murmullo de la multitud que te recibe mientras corres sobre el emblemático Tower Bridge. Hizo que todo el dolor mereciera la pena. Terminé la carrera con un tiempo de 4:00:54. Respetable, pero me hubiera gustado bajar de las cuatro horas.

Entonces, ¿qué tienen que decir Garmin, Strava y Apple sobre una de las carreras a pie más famosas de todos los tiempos? He echado un vistazo a los archivos GPS y a la información proporcionada por los tres servicios para mostrarte las diferencias entre ellos. Intenté finalizar el entrenamiento en ambos dispositivos en el momento en que crucé la línea de meta, y lo conseguí, por lo que sólo debería haber unos segundos de diferencia desde el punto de vista del tiempo.

Garmin Epix Pro: estadísticas

(Image credit: Future)

Tiempo: 4:01:04

Distancia: 42,81km

Ritmo medio: 5:38/km

Frecuencia cardiaca media: 166 BPM

Calorías totales quemadas: 3.005.

El Garmin Epix Pro es mi reloj preferido para correr a diario. Me gusta la compleja interfaz de Garmin, sus estadísticas de carrera detalladas, la multitud de gráficos y las métricas de recuperación, como el Training Readiness Score. Su batería de duración superlarga no sólo permite recopilar una cantidad decente de datos de sueño y recuperación, sino que también me permite hacer varias carreras largas con el modo GPS, que consume mucha batería, activo, sin tener que preocuparme continuamente de tener que recargar el reloj.

Mi Garmin registró mi distancia total como 42,81 km. Aunque el recorrido de la carrera era de poco más de 42,2 km, Garmin muestra la distancia que realmente recorrí, incluyendo las zigzagueantes entradas y salidas de otros corredores y las amplias curvas. Aunque no parezca que esto suponga mucha distancia extra, suma más de cuatro horas.

El Epix Pro registró mi ritmo medio en 5 minutos y 38 segundos por kilómetro. Además de todas las demás estadísticas registradas, mi ritmo cardíaco medio fue de 166BPM durante la carrera, medido desde mi muñeca izquierda, y el total de calorías quemadas fue de 3.005, el equivalente a unas dos pizzas familiares de queso y tomate.

Apple Watch Ultra 2: estadísticas

(Image credit: Future)

Tiempo de grabación: 4:01:07

Distancia: 42,38km

Ritmo medio: 5:41/km

Frecuencia cardiaca media: 168 BPM

Calorías totales quemadas: 2.888

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Garmin y Apple utilizan diferentes archivos GPS, diferentes sensores de frecuencia cardiaca y diferentes algoritmos para procesar la información, por lo que también obtienen resultados ligeramente diferentes en la misma carrera. El Apple Watch Ultra 2 utiliza lo que Apple denomina un sistema GPS de precisión de doble frecuencia, que combina las bandas de satélite L1 y L5 para determinar con mayor precisión tu posición cuando corres entre edificios altos, por ejemplo, en las zonas más densamente pobladas de Londres.

Garmin también utiliza una tecnología GPS multibanda que denomina SatIQ y que determina el modo GPS óptimo en función de tu entorno. Si estás cerca de edificios altos o en un bosque denso, por ejemplo, utilizará el GPS multibanda. Sin embargo, cuando un modo GPS de baja potencia puede lograr la misma precisión (en zonas más abiertas, por ejemplo), cambiará automáticamente a banda única.

El resultado final es una diferencia de unos 400 metros, o 0,4 km, lo que no parece mucho a primera vista, pero para los atletas de élite podría ser la diferencia entre correr un maratón y la descalificación.

Una cosa que he notado es que aunque el Apple Watch Ultra es capaz de ver dónde estoy con una precisión milimétrica, cuando me sumerjo en mis parciales (el tiempo que he empleado en cada kilómetro de la carrera), Garmin me da los números hasta los 10 milisegundos más cercanos. Apple, en su enfoque favorable al cliente, proporciona los datos sólo al segundo. Quizás aquí es donde se registraron mis 0,4 km extra. El Apple Watch también subestimó mi ritmo cardíaco en 117 calorías (menos de media porción de pizza) en comparación con el reloj Garmin.

Honestamente, la diferencia es menor, especialmente durante cuatro horas de esfuerzo. Descubrir cuál de los dos es más preciso es difícil, pero para la persona media que corre 10 km un sábado, las variaciones entre los dos relojes son lo suficientemente pequeñas como para achacarlas a diferencias algorítmicas.

Strava: estadísticas

(Image credit: Future)

Tiempo: 4:01:04

Distancia: 42,80km

Ritmo medio: 5:36/km

Frecuencia cardiaca: 166 BPM

Calorías totales quemadas 3.005

Strava utiliza la información del Garmin Epix Pro (incluida la información GPS sin procesar de mi Garmin) para llegar a sus mediciones, razón por la cual las estadísticas de salud, como la frecuencia cardiaca y las calorías, son tan similares. Sin embargo, Strava procesa los datos GPS con su propio algoritmo, por lo que hay ligeras diferencias.

Strava tiende a subestimar ligeramente los datos de Garmin: en un post de la comunidad, se dice que la razón de que esto ocurra es que Garmin (tanto el dispositivo como Garmin Connect) redondea las distancias hacia arriba, mientras que Strava lo hace hacia abajo. Es sólo 0,01 km más lento, pero teniendo en cuenta que ambos utilizan el mismo archivo GPS, es posible que veas diferencias en tu dispositivo y en Strava al consultar los entrenamientos registrados.

Hay algunos otros cambios: las distancias siempre se almacenan en metros en los dispositivos y luego se muestran en Strava en las unidades preferidas del atleta. La primera cifra que Strava muestra en su resumen es el tiempo en movimiento, no el tiempo total, por lo que descuenta las paradas rápidas.

En realidad, mi tiempo en movimiento fue ligeramente inferior a cuatro horas; para descubrir el tiempo total, tuve que bucear en las estadísticas de la sección "Análisis". Garmin, como herramienta seria para gente seria, no se molesta en proteger mi frágil ego con un tiempo más rápido, y simplemente proporciona el tiempo total registrado en el reloj.

Conclusión: ¿son las diferencias realmente importantes?

Ambos relojes están equipados para afrontar carreras y distancias importantes, y representan la flor y nata de Garmin y Apple. Tienen baterías de larga duración, carcasas resistentes, sensores y GPS de gama alta y precios muy similares. Como no soy un corredor de élite, un maratón anual es la única forma de poner a prueba los límites de los relojes y los míos propios.

Para correr, no creo que las diferencias entre los dos modelos sean estadísticamente significativas para nadie que no sea un corredor de élite. Los corredores aficionados habituales, incluso los que corren maratones o ultramaratones, utilizan los relojes para obtener ubicaciones precisas y buena información para el entrenamiento, y en este sentido, tanto los relojes de Apple como los de Garmin son más que precisos para proporcionar la información que estos corredores necesitan.

¿Y Strava? Bueno, si alguna vez te has preguntado por qué hay diferencias entre las mediciones de tu reloj y la información de tu cuenta de Strava, ahora ya lo sabes.