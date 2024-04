Cómo utilizar Garmin Coach para crear un plan de entrenamiento en tu reloj Garmin

Si tienes uno de los mejores relojes Garmin y quieres empezar a entrenar para una carrera, Garmin Coach es una herramienta muy útil.

Garmin Coach es la plataforma de entrenamiento de Garmin creada para corredores y ciclistas de todos los niveles que saben que necesitan un plan de entrenamiento y no saben por dónde empezar. Lo mejor de todo es que, una vez creado, ese plan vivirá en tu reloj y te servirá las carreras que necesites cuando llegue el momento de entrenar.

Esos planes también cambiarán en función de tu rendimiento en el entrenamiento o si necesitas saltarte un entrenamiento por cualquier motivo.

Si te gusta la idea de lo que Garmin Coach promete hacer, pero no estás seguro de cómo encontrarlo o cómo empezar a utilizarlo, aquí tienes un sencillo desglose de cómo utilizar la plataforma Garmin Coach.

En Correr , encontrarás tres planes de entrenamiento diferentes. Son para 5k, 10k y media maratón. Actualmente no existe una opción para entrenar para un maratón.

2. Configura tu plan de entrenamiento Garmin Coach

(Image: © Matt Evans)

Una vez que haya leído las condiciones y esté de acuerdo en seguir adelante, se le preguntará cuánto corre actualmente, desde "no corro" hasta "40 kilómetros o más". Esto ayudará a dar forma al plan en función de tu experiencia corriendo.





A continuación, se le preguntará cuál es su ritmo medio de carrera. Si no lo sabes, una forma sencilla de calcularlo es dividir la distancia que has corrido por el tiempo que has tardado en recorrerla. Una búsqueda rápida en Google de "calculadora de ritmo" también te ayudará a calcularlo.