Ha pasado 24 horas con el Samsung Galaxy Ring, y de momento es tan bueno que asusta

El Samsung Galaxy Ring era muy esperado y, aunque de momento no hay fecha prevista de venta en España, lo más probable es que termine llegando dentro de unos meses. Samsung es la primera gran empresa tecnológica (de las grandes) que invierte en la creación de uno de los mejores anillos inteligentes, una categoría hasta ahora dominada por start-ups como Oura, Ringconn y Ultrahuman, y todas las miradas están puestas en él.

Se trata de una categoría de dispositivos para llevar puestos que está dando sus primeros pasos. ¿Una tecnología discreta, cómoda y elegante, en lugar de otra pantalla en la muñeca? Contad conmigo.

Así que, cuando por fin lo tuve en mis manos (ventajas del periodismo tecnológico), cargué su carcasa de estilo anillo de compromiso, me puse el anillo en la mano y, junto con el Samsung Galaxy Watch Ultra, los emparejé con mi teléfono. Para este experimento, utilizaré mi teléfono de uso diario (el Oppo Find X5 Pro) con Samsung Health instalado en lugar de un teléfono Samsung, ya que quiero ver si hay algún bloqueo a la hora de utilizar un dispositivo de la competencia.

¿Qué tal es llevar el anillo? ¿Es útil la información? ¿Tiene buena pinta? ¿Aparecerá un mago y te pedirá que te lo lleves a Mordor?* Esto es todo lo que aprendí tras mis primeras 24 horas con el Samsung Galaxy Ring.

*Sólo si lo encontraste bajo las Montañas Nubladas. Si lo has pedido de la tienda oficial Samsung, no debería ocurrir.

Comodidad y estilo

(Image credit: Future)

Lo mejor del Galaxy Ring es que tiene buen aspecto y se lleva bien. No hay otra forma de describirlo: el elegante anillo de muestra negro titanio tiene un diseño sencillo y elegante, y resulta más liberador que llevar un reloj, especialmente que el fornido Ultra. La libertad de llevar el potente Ultra para los entrenamientos con GPS y para el día a día y quitármelo por la noche es genial.

Creo que para los eventos formales podría llevar un reloj analógico más elegante con mi Ring (ya sabes, con manecillas de verdad y sin aplicaciones) y seguir controlando mi salud. Nadie se daría cuenta de que sigo, en secreto, en modo cyborg.

También puedo hacerlo al revés: me gusta hacer varios entrenamientos de resistencia a la semana con pesas, bandas y calistenia. Cuando no quiero que el Anillo se raye en el mango de una mancuerna, puedo quitármelo y dejarme puesto el Ultra, de modo que sigo obteniendo beneficios de seguimiento. Por supuesto, debo reconocer que tengo el privilegio de tener y llevar ambos, y la mayoría de la gente (aparte de los usuarios avanzados) probablemente comprará un Ring o un reloj, no ambos.

Llevarlo durante la noche es increíblemente cómodo. Este anillo es un poco más estrecho que mi Oura Ring, y el diseño cóncavo protector no es muy prominente en absoluto. Normalmente soy talla 10, pero mi talla de muestra era la 11 debido a la disponibilidad limitada. Sin embargo, se ajusta lo suficientemente bien y no es lo suficientemente flojo como para desprenderse o moverse sin que me quite físicamente el anillo, así que estoy contento con él por ahora. El contacto con la piel parece estar bien, y el anillo no tuvo ningún problema para comprobar mis constantes vitales durante las horas de vigilia o durante la noche. Después de una noche de sueño y un día entero de trabajo, el Ring tiene un 89% de batería, un 11% menos después de 24 horas.

Estadísticas e información

(Image credit: Future)

Cada mañana, el Anillo envía información sobre tu día anterior a Samsung Health, que te proporciona una Puntuación de Energía compuesta por los siguientes factores: Promedio de horas de sueño, Constancia de horas de sueño, Constancia de horas de acostarse/levantarse, Horario de sueño, Actividad del día anterior, Frecuencia cardiaca durante el sueño y Variabilidad de la frecuencia cardiaca durante el sueño, o VFC.

Las puntuaciones marcadas como «consistencia» no se recogieron porque era la primera noche y sólo me puse el anillo a mitad del día, por lo que no registró mi entrenamiento anterior. Por lo tanto, esperaba que mi puntuación de energía no coincidiera con cómo me sentía.

Después de ponerme el Ring y el Watch Ultra, hacia las 5 de la tarde, fui a una barbacoa familiar, durante la cual jugué a ser bombero con mis sobrinos durante un buen rato, y luego tomé un poco de vino antes de irme a casa a dormir.

Mirando los datos de mi sueño después de despertarme, me quedé impresionado: el Ring identificó correctamente cuándo me desperté sobre las 4 de la mañana, y aunque mi puntuación total de sueño fue de 95 (excelente), mi puntuación de energía fue sólo de 57 (tiempo para relajarse). Esto se debió a una frecuencia cardiaca media elevada durante el sueño (presumiblemente causada por la bebida) de 68lpm, que estaba por encima de mi frecuencia cardiaca media en reposo de 52lpm.

También me dijo que debería haberme movido más ayer, lo cual es comprensible: registró 45 minutos de juego activo, empujando a los niños en sus coches de juguete, pero según la puntuación de energía de Samsung, no completé mis 33 minutos requeridos de ejercicio estructurado de moderado a vigoroso ese día. Bueno, no hay manera de que pudiera saber sobre mi entrenamiento de las 8 de la mañana mientras no llevaba puesto el aparato, pero tengo que darle la razón a Galaxy AI por tener en cuenta todo lo posible para generar un Energy Score preciso.

Entonces, ¿es bueno?

(Image credit: Future / Matt Evans)

La respuesta es sí. Es muy bueno. Ni siquiera necesitas necesariamente un teléfono Samsung: basta con un teléfono Android con Samsung Health descargado. En estas primeras pruebas no he encontrado barreras ni funciones aisladas. Hay algunas cosas que la aplicación Oura Ring no hace aquí, como etiquetar partes de tu línea de tiempo, pero las sugerencias personalizadas basadas en inteligencia artificial y la precisión de la puesta en escena del sueño significan que el Galaxy Ring lo va a hacer muy bien, sobre todo teniendo en cuenta las ventas anticipadas.

Muchos entusiastas de la tecnología wearable, y de hecho personas que todavía no tienen ni idea de todo esto, van a descubrir que les encanta la idea de un anillo inteligente. El único obstáculo que veo son los 400€ que cuesta comprarlo, pero está claro que la gente los está pagando.