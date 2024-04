5 cosas que esperamos del iPhone 16

The iPhone 15

El iPhone 16 será sin duda uno de los teléfonos más vendidos del año, dejando atrás incluso a la poderosa serie Samsung Galaxy S24.

Es probable que esto ocurra casi independientemente de lo bueno que sea este teléfono, tal es el poder de Apple y de la marca iPhone. Pero las filtraciones hasta ahora son prometedoras y apuntan a mejoras en el chip y la batería, además de algunos botones nuevos.

Pero probablemente no veremos mejoras en todos los aspectos del iPhone 16, y hay muchos cambios que nos gustarían, tanto los rumoreados como los que no. Así que a continuación, hemos enumerado cinco cosas que queremos del iPhone 16. Algunas de ellas son probables, otras no, pero todas ayudarían a hacer de éste el mejor iPhone posible.

1. Buenas herramientas de IA

Siri podría mejorar con iOS 18 (Image credit: Future / Philip Berne)

La IA es la gran novedad en tecnología, y los smartphones no se quedan al margen, con modelos como el Google Pixel 8 y el Galaxy S24 que ya incorporan numerosas capacidades de IA.

Estos teléfonos han dejado a Apple un poco atrás, así que nos gustaría ver a la compañía ponerse al día este año. Y hay razones para pensar que lo hará, con filtraciones que sugieren que Siri podría estar recibiendo una actualización de IA, mientras que iOS 18 podría incluir varias habilidades de IA en el dispositivo, y tal vez incluso una App Store de IA.

Así que es de esperar que esto signifique que habrá todo un conjunto de útiles funciones de IA disponibles en el iPhone 16 en el lanzamiento.

2. Procesamiento fotográfico menos plano

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Los iPhone suelen figurar entre los teléfonos con mejor cámara, y aunque el mejor hardware fotográfico de Apple probablemente se reservará para el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max, es probable que incluso el iPhone 16 estándar sea capaz de tomar imágenes de calidad.

Dicho esto, nos gustaría ver algunos ajustes en la forma en que se procesan las fotos, ya que tienen una tendencia a parecer un poco planas y sin vida en comparación con las de muchos otros teléfonos, como el Google Pixel 8 Pro.

Ahora, algunas personas pueden preferir este aspecto, así que lo que realmente nos gustaría es una forma de ajustar mejor el procesamiento de imágenes para adaptarlo a nuestros propios gustos individuales. Claro, ya hay Estilos fotográficos, pero estos no van lo suficientemente lejos, ya que no es posible replicar realmente las imágenes de estilo Pixel o Samsung con estos.

Por desgracia, no es probable que se incluya este cambio, ya que no se ha rumoreado nada en este sentido, pero no perdemos la esperanza.

3. Una tasa de refresco de 120Hz

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple es probablemente la única marca del mundo que puede salirse con la suya cobrando un precio elevado por un teléfono que tiene una pantalla de 60Hz. Eso es lo que hizo con el iPhone 15, y los indicios apuntan a que ocurrirá lo mismo con el iPhone 16, pero esperamos que no sea así.

En Android, se puede conseguir un teléfono con una pantalla de 90Hz o incluso de 120Hz por mucho menos dinero. Así que no parece haber excusa para que Apple retenga esta característica, salvo para justificar mejor el precio de sus modelos Pro, aún más caros.

Si el iPhone 16 va a ser un teléfono realmente grande, adecuado para 2024, entonces realmente debería tener una pantalla de 120Hz, y sin un aumento de precio para ir con ella.

4. Una batería más grande

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El iPhone 15 sólo tiene una batería de 3.349mAh, y aunque se trata de un teléfono bastante compacto, tiene un tamaño similar al Galaxy S24, por ejemplo, que tiene una batería de 4.000mAh.

Mira la mayoría de los otros teléfonos de tamaño similar y verás que tienen baterías más grandes que el iPhone 15 también, por lo que Apple seguramente podría aumentar el tamaño de la batería para el iPhone 16.

Ahora bien, en nuestro análisis del iPhone 15 descubrimos que ya ofrece una autonomía de todo el día, por lo que se podría argumentar que una batería más grande no es demasiado necesaria. Sin embargo, sería bueno tenerla, sobre todo porque las baterías se desgastan con el tiempo. Así que, aunque el nuevo iPhone 15 tenga autonomía para todo el día, puede que no la tenga dentro de dos años.

En cuanto a si tendremos esto, bueno, las filtraciones sugieren que el iPhone 16 podría tener una batería más grande que su predecesor, pero con una capacidad rumoreada de 3.561mAh seguiría siendo mucho más pequeña que las baterías de la mayoría de los teléfonos de tamaño similar.

5. El último chip de Apple

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Es seguro que el iPhone 16 tendrá un chip más nuevo y potente que el iPhone 15, pero en los dos últimos años Apple ha dotado a sus nuevos teléfonos no Pro de chips de un año de antigüedad procedentes de los modelos Pro.

Así que si esto sigue así este año, el iPhone 16 tendrá un chip A17 Pro, como el iPhone 15 Pro, mientras que el iPhone 16 Pro tendrá un nuevo A18 Pro.

Ahora bien, el A17 Pro no carece de potencia, pero esto no es una práctica que Apple solía hacer, y es muy inusual que los teléfonos tan caros como el iPhone 15 es (y seguramente el iPhone 16 será caro) para tener otra cosa que la última y mejor chips disponibles.

Así que queremos que el iPhone 16 tenga el mismo chip que el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. De momento no está claro si eso sucederá, con filtraciones que sugieren que todos estos próximos teléfonos podrían obtener un chip A18 de algún tipo, pero con la posibilidad de que los modelos Pro obtengan un A18 Pro aún más rápido.