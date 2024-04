Puede que el iPhone 16 no sea mucho más rápido que el iPhone 15 Pro, y no podría importarme menos

Han pasado seis meses desde el lanzamiento de la serie iPhone 15 de Apple, lo que significa que ya es hora de que miremos hacia adelante a lo que el iPhone 16 y sus hermanos podrían traer a la mesa móvil en 2024.

Si has seguido de cerca los rumores sobre el iPhone 16, sabrás que los cuatro próximos iPhones de Apple se lanzarán con el chip A18 Pro (es decir, un sucesor del chip A17 Pro que actualmente equipa el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max). Sin embargo, puede que no sepas que el A18 Pro -a pesar de su superioridad numérica- no se espera que sea mucho más potente que el A17 Pro. De hecho, si damos crédito a las últimas filtraciones, el A18 Pro solo será un 10% más rápido que el A17 Pro.

"¿Un 10%? ¡Pero si eso no es nada!", te oigo gritar. Y sí, tanto en términos numéricos como en el mundo real, un aumento del 10% no es tan significativo. Pero déjame decirte: cuando se trata de iPhones (y, seamos honestos, la mayoría de los teléfonos insignia en 2024 y más allá), la velocidad ya no importa.

El iPhone 15 Pro es el teléfono más potente que he usado nunca; ofrece una experiencia móvil fenomenalmente fluida y nunca me ha faltado rendimiento mientras jugaba, navegaba por Internet, hacía fotos, consumía contenidos de vídeo o hacía cualquiera de las otras cosas que uno hace con su teléfono en estos tiempos. Estoy seguro de que cualquiera que utilice el Samsung Galaxy S24 Ultra como su conductor diario se siente de la misma manera acerca de su compañero de bolsillo superpotente.

En mi opinión, hemos llegado a un punto de saturación en lo que respecta a la velocidad de los teléfonos insignia. No necesariamente en lo que se refiere al rendimiento general del móvil, sino a la sensación que trans mite al deslizar el dedo por él. Incluso si el mencionado aumento de potencia del 10% hace que el iPhone 16 sea un 10% más rápido, objetivamente hablando, que el iPhone 15 Pro, apostaría a que la diferencia no será realmente tangible en términos del mundo real.

Eficacia antes que velocidad

Hemos llegado a esperar mejoras de velocidad marginales con cada nueva iteración del iPhone, pero ya no es necesario: no estamos en 2016, cuando el margen para mejorar la velocidad de funcionamiento de un teléfono era mucho mayor. Prefiero que Apple priorice la mejora de otros elementos de la experiencia móvil con el iPhone 16; y por lo que parece, la compañía está haciendo precisamente eso.

Por ejemplo, se dice que el A18 Pro aportará una impresionante funcionalidad de IA al iPhone 16 y a sus hermanos. En concreto, el próximo chipset de Apple podría contar con muchos más núcleos en su Neural Engine -es decir, núcleos dedicados a tareas de IA y aprendizaje automático- que el A17 Pro, aunque esto no haga que los juegos funcionen más rápido de lo que ya lo hacen en el iPhone 15 Pro.

Igualmente, Apple aún tiene margen para mejorar la eficiencia de sus chipsets insignia (léase: mejorar la duración de la batería del iPhone). El iPhone 15 Plus, que utiliza el chipset A16 Bionic de última generación de Apple, es nuestra elección actual como el mejor iPhone en cuanto a duración de la batería, ya que superó al iPhone 15 Pro equipado con A17 Pro en nuestras pruebas. Por tanto, nos gustaría ver un iPhone 16 equipado con A18 Pro con una autonomía aún mejor que la del modelo de gama media del año pasado.

Todo esto viene a decir que, en el mercado actual, no deberíamos pensar que un chipset insignia es "más rápido" que otro. Se rumorea que el Samsung Galaxy S25 cuenta con un chip Snapdragon 8 Gen 4 que es objetivamente más potente que el A18 Pro del iPhone 16, pero ¿realmente importa?



Me gustaría que los informadores del sector y los fabricantes de móviles hablaran más de mejoras cuantificables en los chips y menos de puntuaciones intangibles en Geekbench y aumentos de la velocidad de reloj. Nosotros, como periodistas tecnológicos, también tenemos un papel que desempeñar en ese cambio de mentalidad, y espero que los futuros rumores en torno al chip A18 Pro de Apple no contengan cifras y vayan al grano.