¿Son los iPhones un timo?

Vale, vale, sé que es una pregunta un poco 'clickbait' y que no tiene fácil respuesta. Pero es una pregunta sobre la que he reflexionado, de vez en cuando, desde que el iPhone se convirtió en el teléfono que está en todas partes.



Ahora, uso un iPhone 15 Pro Max y estoy bastante enamorado de él a pesar de ser un teléfono bastante aburrido en general. Tras años utilizando algunos de los mejores teléfonos Android, me he enamorado por completo de la naturaleza "simplemente funciona" de los smartphones iterativos de Apple.



Pero esto ha sido muy fácil, gracias al simple hecho de que he sido capaz de usar los últimos iPhones a través de mi trabajo como periodista de tecnología, en lugar de pagar por ellos con dinero de mi sueldo. Así que, aunque he alabado las virtudes del titanio y otras mejoras, lo hago desde una posición privilegiada.

La pregunta definitiva -al menos en el ámbito de los móviles- es "¿compraría realmente un iPhone con mi propio dinero? Lo que lleva a una segunda pregunta: "¿Sería una compra fácil o estaría comprando un producto sobrevalorado en el que sobre todo pago la marca??

La respuesta a ambas preguntas es sí y no.

Merece la pena

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Abordemos el primer sí y el primer no. Me encanta tener un teléfono tope de gama, y creo que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max son ejemplos fantásticos de un buque insignia de gama alta.



La combinación de un diseño familiar que se ha ido perfeccionando a lo largo de varias generaciones, una gran potencia, una batería de larga duración, preciosas pantallas con frecuencias de refresco de 120Hz, una especie de botón de acción personalizable y un trío de fantásticas cámaras de fotos y vídeo, todo ello envuelto en una cuidada interfaz de usuario gracias a iOS 17, hacen de estos iPhones Pro y sus predecesores algunos de los mejores teléfonos del momento.



Y aunque el precio de partida del iPhone 15 Pro es elevado, varios contratos (y el hecho de que los iPhones conservan su valor durante más tiempo que sus homólogos), además de la atención al cliente que Apple ofrece, se traduce en algo que hace que tu dinero valga la pena.

iPhone 15 Pro y Pro Max al mejor precio

Situado entre el precio del Samsung Galaxy S24 y el Galaxy S24 Ultra, el precio del iPhone 15 Pro y el precio inicial del iPhone 15 Pro Max parece razonable; tal vez un poco demasiado premium para teléfonos con muchas especificaciones más alineadas con el S24 estándar que el S24 Ultra.

Sin embargo, después de haber utilizado tanto el Galaxy S24 Ultra como el iPhone 15 Pro Max, no puedo evitar inclinarme más por el teléfono de Apple. Por supuesto, funciona inevitablemente en el ecosistema de Apple y carece de las campanas y silbatos de la IA generativa. Pero es tan fácil de usar y me permite hacer cosas sin que las funciones se interpongan en mi camino; creo que el iPhone 15 Pro Max es la herramienta tecnológica definitiva más que un dispositivo elegante.

No vale la pena

(Image credit: Peter Hoffmann)

Gastarse más de mil euros en cualquier aparato tecnológico puede parecer un desembolso enorme, ya que lleva la obsolescencia incorporada por defecto. Como alguien que se ha aficionado recientemente a los relojes, soy mucho más feliz gastando dinero en algo que probablemente me sobrevivirá, que en un dispositivo que tiene una vida útil realista de dos a cuatro años.

Además, todo lo que necesitas hacer es navegar por nuestra lista de los mejores teléfonos baratos para encontrar una selección de terminales que son muy capaces por menos de la mitad del precio de un iPhone 15 Pro.

Tomemos como ejemplo el Google Pixel 7a: puede que no vuele mentes con el rendimiento, pero es más que lo suficientemente rápido para la mayoría de las cosas y tiene cámaras traseras que ofrecen una fotografía de nivel de buque insignia. Me resulta difícil no recomendar estos teléfonos Pixel o los recientes modelos OnePlus a buen precio a cualquiera que no esté atrapado en el jardín amurallado de iOS de Apple.

Teniendo esto en cuenta, creo que si dejara de ser periodista tecnológico, seguiría optando por un modelo iPhone 15 Pro y no me sentiría estafado en absoluto.

Aunque, por supuesto, hay un pero.

Ofertas en alternativas al iPhone

Cuando se trata de especificaciones, como la frecuencia de actualización, el almacenamiento y el rendimiento en el mundo real, los iPhone pueden parecer una estafa, haciendo pagar a la gente un elevado extra por funciones que, sobre el papel, no son mucho mejores que lo que ofrecen los buenos teléfonos de gama media.

Y sí que creo que el iPhone 15 es una estafa y un teléfono que no me compraría. Una pantalla de 60Hz, un puerto USB-C lento y sólo dos cámaras traseras a ese precio, no es aceptable para mí.

Claro, mis colegas del equipo de teléfonos están de acuerdo en que el iPhone 15 es el mejor iPhone para la mayoría de la gente, pero yo lo tomo como que en realidad es para la gente que está demasiado metida en el ecosistema iOS y no quiere gastar lo que vale un modelo Pro.

Me atrevería a decir que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus son algunos de los teléfonos de Apple más decepcionantes de los últimos años, y van en contra de la empresa innovadora que construyó Steve Jobs. Sin embargo, ese es el poder de una buena marca: incluso un teléfono mediocre a los ojos de los aficionados a la tecnología puede seguir vendiéndose como churros.

A por el Pro

(Image credit: Future / Philip Berne)

Tengo que admitir que voy a dar respuesta a la pregunta del titular con la boca pequeña. Sí, los iPhones son un poco timo comparados con otros teléfonos. Pero, al mismo tiempo, los modelos Pro son excelentes tanto como teléfonos de uso diario como dispositivos de creación de contenidos y gaming, y su precio es justo.



Lo que puedo asegurar es que si me comprara un iPhone, sin duda elegiría un modelo Pro. El iPhone 15 Pro Max es el favorito actual de la gama de teléfonos de Apple, y con razón, ya que la diferencia de precio entre él y los modelos estándar está justificada.



Dicho esto, espero que Apple decida sacar algo especial para la gama iPhone 16, con grandes mejoras para los modelos estándar y características interesantes -de hardware o software- para las opciones Pro. Pero a ver si recuperamos la innovación en cada generación, ¿eh, Apple?