Mejores móviles por menos de 300€ en 2022

Included in this guide:

¿Necesitas un móvil nuevo pero no quieres gastarte más de 300€? Entonces estás en el lugar perfecto, ya que hemos reunido aquí los mejores teléfonos que puedes comprar y que no te cuesten más que eso.

Un consejo que te podemos dar, es que primero tengas bien claro qué es lo más importante para ti: ¿el rendimiento? ¿la cámara? ¿una buena batería? Eso es importante ya que hay muchos móviles fantásticos que te costarán menos de 300€, pero siempre van a centrarse más en unas características que en otras, por lo que lo mejor que puedes hacer es elegir uno según tus necesidades.

No te preocupes, porque a lo largo de este ranking hemos recalcado los puntos fuertes y los flojos de cada teléfono, para que puedas asegurarte de comprar el que sea el mejor para ti y que puedas disfrutar de una experiencia fantástica.

Por otro lado, verás que hay muchos modelos en esta guía, unos se quedan más cerca de los 300€, mientras que otros rondan los 200€, o incluso menos.

Por último, lo mejor de todo es que hemos incrustado nuestra herramienta de comparación de precios, para que una vez que elijas el móvil que quieras, lo puedas encontrar al mejor precio.

Ranking de mejores móviles por menos de 300€:

Xiaomi POCO F3

(Image credit: Xiaomi)

1. Xiaomi POCO F3 El mejor móvil barato que puedes comprar si buscas la máxima potencia y rendimiento Especificaciones Fecha de lanzamiento: Marzo 2021 Peso: 196g Dimensiones: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm SO: Android 11 Tamaño de la pantalla: 6.67 pulgadas AMOLED Resolución: Full HD+ (2400 x 1080) CPU: Qualcomm Snapdragon 870 RAM: 6GB/8GB Almacenamiento: 128GB/256GB Batería: 4520mAh Cámaras traseras: 48MP + 8MP + 5MP Cámara delantera: 20MP Las mejores ofertas de hoy últimas unidades Ver en FNAC (opens in new tab) últimas unidades Ver en FNAC (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Pantalla maravillosa de 120Hz que responde genial + Rendimiento fantástico, el mejor a este precio + Diseño sólido y conectividad 5G Contras - Las cámaras no pasan del aprobado - No ofrece carga inalámbrica

Con un rendimiento fantástico, una pantalla increíblemente brillante y fluida, y un diseño muy bien conseguido, el POCO F3 podría ser el teléfono que te hiciera renunciar a los buques insignia más caros del mercado.

El rendimiento que ofrece a este precio es extraordinario. La duración de la batería también es muy satisfactoria (te durará un día entero incluso con un uso intenso), y además, soporta carga rápida a 33W.

¿El inconveniente? Pues que puedes comprar móviles con mejores cámaras a este precio. Si bien las fotografías se ven nítidas y naturales con su lente principal de 48MP en buenas condiciones lumínicas, la capacidad fotográfica de este teléfono se queda corta en casi todos los demás aspectos. Su lente ultra-angular es cuanto menos poco satisfactoria. Por otro lado, a las fotografías nocturnas les falta definición.

En definitiva, si quieres un móvil que no te cueste mucho y que realmente te ofrezca una experiencia y rendimiento impresionantes, y puedes prescindir de la mejor experiencia fotográfica, entonces el POCO F3 es el móvil que deberías comprar. Eso sí, si para ti la cámara es muy importante, entonces mejor escoge otro modelo de este ranking.

Lee el análisis en profundidad del POCO F3 (opens in new tab).

Xiaomi 11 Lite 5G NE

(Image credit: Xiaomi)

2. Xiaomi 11 Lite 5G NE El mejor teléfono barato si buscas una experiencia fantástica en general Especificaciones Fecha de lanzamiento: Octubre 2021 Peso: 158g Dimensiones: 160.53 × 75.73 × 6.81mm SO: Android 11 Tamaño de la pantalla: 6.55 pulgadas AMOLED Resolución: Full HD+ (2400 x 1080) CPU: Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 6GB/8GB Almacenamiento: 128GB Batería: 4250mAh Cámaras traseras: 64MP + 8MP + 5MP Cámara delantera: 20MP Las mejores ofertas de hoy Ver en Gomibo ES (opens in new tab) últimas unidades Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) últimas unidades Ver en FNAC (opens in new tab) Pros + Realmente fino y ligero + Bonito diseño + Cámara principal muy capaz + 5G + Buen rendimiento Contras - La batería podría ser mejor, pero es suficiente - Cámara ultra gran angula justita

El Xiaomi 11 Lite 5G NE es móvil que te ofrece mucho por su precio.

El primer aspecto destacable que muchos valorarán, es que es un móvil realmente fino y ligero, y además está disponible de muchos colores distintos: en términos de diseño es fantástico, pero obviamente esto no es todo.

El Xiaomi 11 Lite 5G NE cuenta con una excelente pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz, y el chip Qualcomm Snapdragon 778 5G (6nm), que te ofrece un rendimiento genial; lógicamente no es que vaya a rendir como un móvil que cueste el doble, pero si no quieres gastar más dinero, sin dudas este teléfono es de lo mejor que puedes comprar.

Las cámaras también están muy bien, y a no ser que seas un usuario ultra-exigente te encantarán. Es cierto que de noche podría conseguir mejores resultados, y que la ultra gran angular no es destacable, pero sin dudas es más que suficiente.

Una pequeña pega del Xiaomi 11 Lite 5G NE es que puede llegar a calentarse cuando están haciendo tareas más exigentes, pero tampoco es nada de otro mundo. La batería está bien, no es que sea nada impresionante, pero te aguantará el día entero sin problemas, y además soporta carga rápida a 33W.

Por último, también es importante señalar que Xiaomi lanzó dos móviles muy similares con solo unos meses de diferencia: este, y el Xiaomi Mi 11 Lite 5G (opens in new tab). Ambos son realmente recomendables, y francamente, comprad el que encontréis con la mejor oferta.

Nota de la editora: yo tengo el Xiaomi Mi 11 Lite 5G, y sinceramente me encanta, y cuando mis familiares me preguntan qué móvil comprarse sin gastar demasiado es uno de los que sin dudas recomiendo. Sé que habrá opiniones de todo tipo, ya que hay muchos teléfonos en el mercado, pero yo francamente no tengo ninguna pega que sacarle a este dispositivo, más allá de lo que he comentado de que a veces se calienta un poco. Y además, como ahora ha bajado de precio, me parece mejor compra todavía.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

(Image credit: Xiaomi)

Si puedes prescindir del 5G, el Xiaomi Redmi Note 10 Pro es una de las gangas del mercado. Obtendrás una pantalla fantástica AMOLED con tasa de refresco de 120Hz, un gran rendimiento, una batería de larga duración y una cámara destacable de 108MP por menos de 300€. Ofrece una experiencia realmente parecida a la que te ofrecen otros móviles que cuestan más de 800€.

Un punto flojo es la estabilización de vídeo. El Xiaomi Redmi Note 10 Pro te permite grabar en 4K, pero no cuenta con estabilización más allá de 1080p, por lo que el resultado deja mucho que desear cuando grabas en esta resolución tan alta.

Por lo demás, el Xiaomi Redmi Note 10 Pro vale oro. Es una opción muy, muy recomendable. Su relación calidad-precio es impresionante.

Lee el análisis en profundidad del Xiaomi Redmi Note 10 Pro (opens in new tab)

Nota: si quieres tener conectividad 5G en tu móvil, entonces mira los modelos anteriores de este ranking. Pero también puedes echar un vistazo al nuevo Redmi Note 11 Pro 5G (opens in new tab), ya que este 2022 han sacado también una versión 5G de este teléfono. Puedes encontrar más información sobre este dispositivo pinchando aquí (opens in new tab)(te adelantamos que cuesta unos 370€).

Xiaomi Poco X3 NFC

(Image credit: Xiaomi)

Si quieres gastar menos de lo que has visto hasta ahora, tienes que echar un vistazo al POCO X3 NFC, ya que ahora lo puedes comprar por un precio que ronda los 200€.

Cabe señalar, que después de este móvil lanzaron el POCO X3 Pro, que es mejor, pero te costará un poquito más (también lo encontrarás en este ranking).

Como decimos, si unos 200€ es lo que te quieres gastar, el POCO X3 NFC es fantástico. Podrás disfrutar de su pantalla de 120Hz, gracias la cual podrás visualizar los contenidos e interactuar con el dispositivo de forma realmente fluida. Además, la pantalla es de un gran tamaño, 6.67 pulgadas y cuenta con resolución 1080 x 2400, por lo que se ve bastante nítida y además es compatible con HDR10.

¿Quieres más? Este dispositivo no solo destaca por la pantalla, ya que el POCO X3 NFC también equipa el procesador Snapdragon 732G, que es bastante potente y ofrece un excelente rendimiento por su precio. Si añadimos una gran batería de 5.160mAh (que dura hasta dos días con un uso moderado), este es realmente uno de los mejores móviles que puedes comprar a este precio.

¿Inconvenientes? Como es lógico, se han hecho recortes para poder mantener un precio bajo. En este caso, se trata de la cámara, que no es tan buena como otras que encuentras en móviles de precios similares. Pero para el gaming, ver vídeos y el uso general, el Xiaomi POCO X3 NFC es difícil de superar sin pagar más.

Lee nuestro análisis completo: Xiaomi Poco X3 NFC (opens in new tab)

Realme 8i

(Image credit: Realme)

5. Realme 8i Un móvil económico con características que no esperarías a este precio Especificaciones Peso: 194g Dimensiones: 164,1 x 75,5 x 8,5mm SO: Android 11 Tamaño de la pantalla: 6.6 pulgadas Resolución: 2.400 x 1.080 CPU: Helio G96 RAM: 4GB/6GB Almacenamiento: 64GB / 128GB Batería: 5.000mAh Cámara trasera: 50MP + 2MP + 2MP Cámara frontal: 16MP Las mejores ofertas de hoy Ver en Conrad Electronic (opens in new tab) Ver en Conrad Electronic (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Pantalla grande de 120Hz + Buena batería + Chip nada despreciable Contras - No tiene gran angular - La pantalla no es AMOLED - Se ensucia de mirarlo

El Realme 8i es un smartphone con un diseño sólido y juvenil que te costará menos de 200€ y que no parece pertenecer a ese rango de precios. Realme se las ha apañado para que tenga una pantalla de 6,6 pulgadas y una tasa de refresco de 120Hz, un chip que no defrauda y una cámara de 50MP con la que puedes sacar buenos resultados. Es una combinación de ventajas que no abunda entre smartphones de menos de 200 euros, a la que hay que añadir un buen diseño compacto y una buena duración de batería.

Por supuesto, en este rango de precios hay carencias y debilidades. Los objetivos que acompañan al sensor principal son más bien de relleno, y el solitario altavoz tiene un sonido con pocos matices, aunque eso sí, con un volumen máximo muy elevado. La pantalla no es AMOLED, y el teléfono carece de 5G... pero todo eso son cosas que perdonarás fácilmente teniendo en cuenta lo que vas a pagar por el móvil.

Aquí puedes leer el análisis en profundidad del Realme 8i (opens in new tab).

Xiaomi Poco M3

(Image credit: Poco)

6. Xiaomi POCO M3 Otro buen teléfono barato con una batería enorme de 6.000mAh Especificaciones Peso: 197g Dimensiones: 162,3 x 77,3 x 9,6 mm SO: Android 10 Tamaño de la pantalla: 6.53 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 662 RAM: 4GB Almacenamiento: 64GB / 128GB Batería: 6000mAh Cámara trasera: 48MP + 2MP + 2MP Cámara frontal: 8MP Las mejores ofertas de hoy últimas unidades Ver en FNAC (opens in new tab) últimas unidades Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Comprobar Amazon (opens in new tab) Pros + Diseño impresionante + Fantástica duración de la batería + Altavoces estéreo Contras - Rendimiento de la media - Cámaras normalitas - Sigue con Android 10

Si quieres un móvil con una gran batería, entonces tienes que echar un vistazo al POCO M3, ya que ese es el principal motivo por el que lo tenemos aquí. Este teléfono te costará poco dinero y te rendirá bien.

Lo cierto es que el POCO M4 Pro (opens in new tab), su sucesor, ya ha salido a la venta. El nuevo tiene una batería de menos capacidad, ya que es de 5.000mAh en vez de 6.000mAh, pero lo cierto es que es mucho mejor en otros aspectos como la cámara y la pantalla. Puedes consultar las características del nuevo POCO M4 Pro aquí (opens in new tab).

Volvamos al POCO M3: el que te encantará si lo que buscas es la mejor batería. Como hemos comentado, cuenta con una capacidad de 6.000mAh, que ofrece una duración larguísima de dos días sin problemas. Además, el móvil cuenta con carga a 18W y también soporta carga inversa.

Es un dispositivo fantástico para ver contenidos, y tiene una buena pantalla, altavoces estéreo y 4GB de RAM. Su diseño es extraordinario; el POCO M3 parece más premium de lo que en realidad es, y la experiencia que ofrece es bastante buena; aunque su rendimiento y sus cámaras son de la media, es más que suficiente para la mayoría de la gente.

El POCO M3 es uno de los teléfonos económicos más vendidos de la compañía, y se vendieron más de tres millones de unidades en los primeros seis meses desde que el móvil se lanzó al mercado. Y por lo que pudimos comprobar al analizarlo, no nos sorprende.

Nuestra recomendación es esta: si tu prioridad absoluta es la batería, entonces compra el POCO M3, pero si te vale una muy decente de 5.000mAh, entonces deberías optar por el POCO M4 Pro (opens in new tab) ya que supone mejor compra: no te costará mucho más y viene con muchas mejoras y más almacenamiento.

Lee nuestro análisis completo: Xiaomi POCO M3 (opens in new tab)

Más información sobre el POCO M4 Pro aquí. (opens in new tab)

Por último, estos dos móviles son 4G, y si quieres tener 5G, entonces echa un vistazo al POCO M4 Pro 5G (opens in new tab) y al POCO M3 Pro 5G (opens in new tab) más adelante en este ranking (sí, lo sé, vaya lío de modelos).

(opens in new tab) Disponible en Amaz... Encuentra el POCO M3 en Amazon (opens in new tab) La variante de 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento está disponible en Amazon. Precio: 195€.

Xiaomi Redmi Note 10

(Image credit: Xiaomi / TechRadar)

7. Xiaomi Redmi Note 10 El mejor móvil súper barato de Xiaomi Especificaciones Peso: 178.8g Dimensiones: 160.46 × 74.5 × 8.29 mm SO: Android 11 Tamaño de la pantalla: 6.43 pulgadas Resolución: 2400 x 1080 CPU: Snapdragon 678 RAM: 4GB Almacenamiento: 128GB Batería: 5.000mAh Cámara trasera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Cámara frontal: 13MP Las mejores ofertas de hoy últimas unidades Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) Ver en Gomibo ES (opens in new tab) últimas unidades Ver en FNAC (opens in new tab) Pros + Buena duración de la batería + Buen rendimiento + Pantalla AMOLED excelente + Diseño elegante Contras - Pantalla de solo 60Hz - La cámara necesita alguna actualización

El Redmi Note 10 es una actualización excelente respecto a su predecesor, igual que pasa con su hermano mayor, el Redmi Note10 Pro (opens in new tab).

En general, es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar por este precio, y por eso lo recomendamos. Tiene una pantalla fantástica, ofrece un buen rendimiento y tiene una larga duración de batería.

Cuenta con una pantalla super AMOLED y un nivel de brillo máximo de 1100 nits. Su nuevo diseño le da un aspecto premium al móvil, y resulta ligero y cómodo de usar.

En cuanto a las cámaras, los resultados a la luz del día son buenos, aunque de noche le cuesta un poco más. En este aspecto resulta muy interesante otro modelo de la gama, el Redmi Note 10S (opens in new tab), que cuesta un poquito más, pero te ofrece mejoras.

La relación calidad-precio del Redmi Note 10 es fantástica y por eso es muy recomendable.

Lee el análisis en profundidad del Xiaomi Redmi Note 10 (opens in new tab)

Nota: ya está a la venta en nuevo Redmi Note 11 y aquí puedes leer todos los detalles (opens in new tab) y precios. Te costará un poco más, las mejoras no son muchas, pero echa un vistazo y eliges.

Realme 8 5G

(Image credit: Realme)

8. Realme 8 5G Uno de los mejores móviles baratos con 5G Especificaciones Peso: 185g Dimensiones: 162.5 x 74.8 x 8.5mm SO: Android 11 Tamaño de la pantalla: 6.5 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 CPU: MediaTek Dimensity 700 5G RAM: 4GB / 6GB Almacenamiento: 64GB / 128GB Batería: 5.000mAh Cámara trasera: 48MP + 2MP + 2MP Cámara frontal: 16MP Las mejores ofertas de hoy últimas unidades Ver en PcComponentes ES (opens in new tab) últimas unidades Ver en FNAC (opens in new tab) Ver en Amazon (opens in new tab) Pros + Tiene 5G + Pantalla grande y luminosa Contras - Diseño básico - La cámara no destaca

El Realme 8 5G es uno de los teléfonos 5G más económicos disponibles actualmente, y con eso bastaría para hacerse destacar, pero es que además también cuenta con algunos otros puntos a su favor.

Por un lado, cuenta con una batería grande de 5.000mAh y, en nuestro análisis, a veces era capaz de acabar el día con un 50% de batería restante, lo cual significa que dos días de duración de la batería podrían ser posibles para los usuarios más moderados.

El Realme 8 5G también cuenta con una pantalla de 1080 x 2400 y 6.5 pulgadas, con una tasa de refresco de 90Hz, lo cual supone un conjunto de especificaciones bastante aceptable, aunque no excepcional, teniendo en cuenta su precio. Además, la pantalla tiene mucho brillo, así que no deberías tener problemas de visibilidad en los días más soleados.

Al contar también con una potencia razonable, el Realme 8 5G te ofrecerá una buena experiencia en general, aunque hay que decir que su cámara de triple objetivo deja que desear. Claro está, teniendo en cuenta su precio, el Realme 8 5G ya reúne bastantes cualidades.