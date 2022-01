Xiaomi Redmi Note 11: precio, fecha de lanzamiento, características, especificaciones y todo sobre los nuevos móviles asequibles de Xiaomi

La gama Redmi Note 11 ha sido presentada a nivel global, y podrás comprar estos móviles asequibles de Xiaomi dentro de poco.

La gama Note 11 se lanzó en China y en India a finales de 2021, pero no ha sido hasta hoy, 26 de enero de 2022, cuando los teléfonos han llegado finalmente a Europa y a otros países. De hecho, las versiones que se han presentado aquí se diferencian en algunos aspectos respecto a sus homólogos de China.

Xiaomi ha presentado hoy 4 modelos de la gama Redmi Note 11, que son el Note 11 estándar, el Note 11 Pro, el Note 11S y el Note 11 Pro (4G, sin 5G). En este artículo os traemos todos los detalles sobre los dos primeros.

Tal y como nos suele tener acostumbrados la compañía, tendrá un comienzo del año movidito, ya que además de esta gama Redmi Note 11, se esperan también los buques insignia de la familia Xiaomi 12, que podría estar compuesta por un modelo Lite y un Ultra, además del estándar.

A continuación hemos reunido las especificaciones, características y todos los detalles importantes sobre el Redmi Note 11 y el Redmi Note 11 Pro 5G.

Xiaomi Redmi Note 11: vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? De la nueva generación de móviles Redmi, la familia económica de Xiaomi

De la nueva generación de móviles Redmi, la familia económica de Xiaomi ¿Cuándo sale a la venta? En España a lo largo de febrero y marzo de 2022.

En España a lo largo de febrero y marzo de 2022. ¿Cuánto cuesta? Parte de 170 dólares (158€ al cambio)

Los Redmi Note 11 (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Redmi Note 11: precio y disponibilidad

La gama Xiaomi Redmi Note 11 se pondrá a la venta en España a lo largo de febrero y marzo de 2022, aunque la compañía no ha anunciado todavía la fecha exacta. Como nota, los modelos predecesores se pusieron a la venta el 22 de marzo de 2021.

Respecto al precio, os mostramos a continuación lo que costará cada una de las variantes de los móviles. Pero hay que tener en cuenta que de momento Xiaomi solo ha anunciado los precios en dólares, por lo que os mostraremos la conversión a euros de cada uno de los Redmi Note 11.

Cuando Xiaomi España confirme los precios que tendrán los teléfonos en nuestro país, por supuesto que os lo contaremos.

Por otro lado, todos los Redmi Note 11 existen con diferentes configuraciones, pero no todas llegarán a España.

A continuación, podéis consultar las distintas variantes de cada modelo que se comercializarán en España, junto con el precio que han dado en dólares, convertido a euros.

Xiaomi Redmi Note 11: precios RAM / Almacenamiento Precio en dólares Precio en euros 4GB / 64GB $179 158€ 4GB / 128GB $199 176€ 6GB / 128GB $229 203€

Xiaomi Redmi Note 11S: precios RAM / Almacenamiento Precio en dólares Precio en euros 6GB / 128GB $279 247€

Como podéis ver, el Redmi Note 11 es realmente económico. Por comparar, el Redmi Note 10 del año pasado se lanzó por 199€ en España, y contaba con una única variante con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

En cuanto al Redmi Note 11S, cuesta un poquito más que el estándar, pero lo cierto es que viene con unas mejoras destacables que merecen la pena. Concretaremos esas diferencias a continuación.

Veamos ahora los precios del Redmi Note 11 Pro 5G y del Note 11 Pro. No hay que olvidar que el año pasado no hubo una versión con 5G del predecesor, el Redmi Note 10 Pro, por lo que es una importante actualización. Sea como sea, el modelo Pro del año pasado partía de 279.99€ en España.

Los Note 11 Pro cuestan más que el estándar, lógicamente, pero queda justificado por las diferencias en las especificaciones y la pantalla, y el 5G, por lo que nos parece un precio justo.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: precios RAM / Almacenamiento Precio en dólares Precio en euros 6GB / 128GB $349 309€ 8GB / 128GB $379 336€

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: precios RAM / Almacenamiento Precio en dólares Precio en euros 6GB / 128GB $329 292€

Xiaomi Redmi Note 11: diseño y pantalla

El Xiaomi Redmi Note 11 y el Note 11 Pro 5G se parecen mucho, con un módulo trasero de cámaras muy similar y un diseño bastante sencillo. Eso sí, el Redmi 11 Pro 5G es más grande.

El Note 11 estándar cuenta con una pantalla de 6.43 pulgadas con resolución FHD+, una tasa de refresco de 90Hz y un brillo máximo de 1000 nits.

Varios de estos aspectos son mejores en el Note 11 Pro 5G, donde encontramos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas de resolución FHD+, una tasa de refresco de 120Hz y un nivel de brillo máximo de 1200 nits.

Como es lógico, el Redmi Note 11 Pro 5G, con sus 202g, pesa más que el Note 11 estándar, que tiene un peso de 179g (por lo que la diferencia es de 23g). Esto sobre todo es debido al mayor tamaño de la pantalla del modelo superior.

Ambos móviles cuentan con una certificación IP53 de resistencia al polvo y al agua (o más bien a las salpicaduras).

El Redmi Note 11 (Image credit: Xiaomi)

A diferencia de otros muchos móviles del mercado, los Redmi Note 11 sí que cuentan con conexión de audio minijack, lo cual agradecerá la gente a la que le gusta usar auriculares con cable.

Ambos teléfonos tienen un lector de huellas montado en el lateral, que es como el que ya vimos en la gama predecesora. También cuentan con ranura microSD para tarjetas de memoria, con la que podrás aumentar el almacenamiento del dispositivo hasta un máximo de 1TB.

Respecto a los colores, el Redmi Note 11 estándar está disponible en gris, azul y un tono degradado de violeta a cian, mientras que el Redmi Note 11 Pro 5G, se vende en los dos primeros colores, con una tercera opción en blanco.

Xiaomi Redmi Note 11: cámaras y duración de la batería

El Redmi Note 11 Pro 5G (Image credit: Xiaomi)

El Redmi Note 11 tiene una cámara principal de 50MP, una ultra-angular de 8MP, una lente macro de 2MP y un sensor de profundidad de 2MP.

Como siempre decimos, si bien a las compañías de teléfonos les encanta vender sus móviles con un montón de sensores, esto no significa que cuantos más haya mejores fotos hará el móvil: la calidad importa. Pero también es cierto que cuando hemos probado otras cámaras de teléfonos de 50MP nos han impresionado bastante, por lo que ya os contaremos cómo va la del Redmi Note 11 cuando podamos analizar el móvil en persona.

Por delante, hay una cámara selfie de 13MP situada en un pequeño hueco en la parte superior central de la pantalla.

Respecto a las cámaras del Redmi Note 11 Pro 5G, encontramos un sensor principal de 108MP, que es lo mismo que ofrecía el Redmi Note 10 Pro, pero hay una mejora, y es que es un sensor más grande en este caso, por lo que debería dar mejores resultados en escenarios de poca luz.

También hay una cámara ultra-angular de 8MP (igual que en el predecesor) y una lente macro, pero esta última supone un recorte respecto al Redmi Note 10 Pro, y es una pena, ya que el año pasado había uno de 5MP que también tenía el Xiaomi Mi 11 y que nos encantaba, pero en el Redmi Note 11 Pro 5G, lo han cambiado por un macro normalito de 2MP.

Por cierto, no hay en este caso un sensor de profundidad (a diferencia el Note 11), por el que el módulo trasero de cámaras del Note 10 Pro 5G es triple, y no cuádruple como en el estándar, pero eso no nos importa mucho la verdad. Por último, la cámara selfie es de 16MP, y está ubicada de la misma forma que en el modelo básico.

Pasemos a hablar de la batería. Tanto el Redmi Note 11 como el Note 11 Pro 5G tienen una capacidad de 5.000mAh, pero cabe tener en cuenta que como el modelo superior es más grande, lo más seguro es que la batería dure algo menos.

Pero esto no debería ser un problema, ya que el Redmi Note 11 Pro 5G se puede cargar a 67W por cable, lo cual es una velocidad bastante impresionante para tratarse de un móvil económico. Y no solo eso, el Samsung Galaxy S21, por ejemplo, solo soporta 25W. Según Xiaomi, podrás conseguir un 50% de carga en tan solo 15 minutos, lo cual está genial, y según dicen, te valdrá para un día entero de uso. Ya os contaremos cuando lo pongamos a prueba.

El Redmi Note 11 estándar soporta una velocidad de carga de 33W, que aunque sea menos que el modelo superior, es más que otros móviles del mercado, incluso más caros. Calculamos que tardarás alrededor de una hora en conseguir una carga completa.

Xiaomi Redmi Note 11: rendimiento y especificaciones

El Redmi Note 11 Pro 5G (Image credit: Xiaomi)

Al principio de este artículo hemos comentado que las versiones de estos móviles que se han lanzado a nivel global difieren en algunos aspectos de los de China. Estos cambios los encontramos sobre todo en sus componentes internos.

Las tres variantes distintas para cada modelo, según la RAM y el almacenamiento, las habéis podido ver en la sección de precios. Esto es, 64GB o 128GB de almacenamiento en ambos modelos, mientras que en el Redmi Note 11 estándar puedes optar por 4GB o 6GB de RAM y en el Note 11 Pro 5G por 6GB u 8GB de RAM.

Como es lógico, los chips que encontramos en cada móvil son distintos. El Redmi Note 11 equipa un Snapdragon 680, que es uno de gama baja, por lo que habrá que ver cómo rinde. Por otro lado, el Redmi Note 11 Pro 5G tiene un chip Snapdragon 695, que es uno nuevo que todavía no hemos puesto a prueba. Pero cabe decir que los chips de la serie 600 de Snapdragon no suelen ser muy potentes. Este es un recorte que nos sorprende respecto al año pasado, ya que el Redmi Note 10 Pro tenía el Snapdragon 732G, que es, basándonos en la numeración, más potente.

Cambiando de tema, resulta evidente que el Redmi Note 11 Pro 5G tiene conectividad 5G, lo cual supone una buena actualización frente al Redmi Note 10 Pro que solo tenía 4G. Por otro lado, el Redmi Note 11 estándar solo tiene conectividad 4G, aunque el año pasado Xiaomi lanzó un poco después del Redmi Note 10 un Note 10 5G, y esperamos que este año hagan lo mismo.

Respecto al software, ambos móviles ejecutan Android 12 con la capa de personalización MIUI 13 de Xiaomi. Esta nueva actualización de MIUI trae mejoras para la estabilidad y algunos cambios en la interfaz, siendo uno de los más destacables una barra lateral que puedes abrir deslizando el dedo desde el borde de la pantalla, y que muestra las aplicaciones más usadas.

Por último, Xiaomi ha destacado una nueva función para su modo Game Turbo, que sirve para optimizar los recursos del móvil y poder así disfrutar de la mejor experiencia de juego posible, y además reduce las notificaciones para que no te interrumpan. La novedad es un modo que te cambia la voz, para que si estás hablando con desconocidos online puedas enmascarar un poco tu identidad.

Ahora que se ha lanzado la gama Xiaomi Redmi Note 11, los móviles de la gama Redmi Note 10 bajarán de precio, y siguen siendo móviles fantásticos. Estos son todos los modelos de la gama de 2021: