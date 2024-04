Cambié mi Apple Watch por un Casio de toda la vida: estas son 8 cosas sorprendentes que he aprendido

Vivo en el mundo de Apple. Uso un iPhone 15 Pro Max como smartphone principal, trabajo en un precioso y rápido MacBook Air M3 de 13 pulgadas, de vez en cuando trabajo o veo películas en las Vision Pro, y llevo un Apple Watch Series 9 casi las 24 horas del día.

Si no tuviera que cargar el potente smartwatch de Apple, lo llevaría sin parar, pero suele necesitar más energía después de un día y medio en mi muñeca. Aparte de la ducha, esa recarga de una hora es el único momento en el que no llevo puesto el reloj capaz de registrar mi actividad, mis entrenamientos, mi salud en general y mi sueño. Pero eso cambió la semana pasada, cuando lo cambié por un reloj Casio LCD.

Antes de que asumas que soy uno de esos tíos de TikTok obsesionados con la nostalgia, debes saber que soy un miembro de la AARP, coleccionista de relojes y aficionado a la electrónica de consumo de finales del siglo XX.

Sí, tomé nota del creciente interés por la todavía formidable colección de cronógrafos LCD de Casio, y me sorprendió ver a algunas personas usándolos. Parte de la razón es que puedes comprar un Casio Alarm Chrono de acero inoxidable por 30€. Es un precio estupendo para un reloj de cualquier tipo.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Durante un tiempo consideré la posibilidad de comprarme uno antes de darme cuenta de que tal vez lo tuviera escondido en algún cajón.

Cuando digo cajón, me refiero a mis más de media docena de cajones llenos de relojes clásicos, desde relojes de bolsillo de finales del siglo XVIII hasta relojes de cuerda y automáticos de mediados del siglo XIX. También hay un buen número de relojes digitales de mediados de los años setenta y ochenta. Los de los años 70 son los primeros modelos LED, que ofrecían esferas de plástico rojo a través de las cuales se podía ver una lectura de hora y fecha al estilo de la máquina del tiempo Delorean de Regreso al Futuro. Están muy solicitados, pero puedo decir por experiencia que pocos de ellos siguen siendo funcionales.

Los relojes LCD suplantaron a los LED porque podían verse sin un filtro especial y consumían muchas menos pilas. Aún recuerdo a mi padre haciendo múltiples viajes a la relojería para comprar pilas nuevas para su costoso reloj LED de primera generación.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Timex y Casio fueron líderes en el sector de los LCD, y yo diría que los cronógrafos de Casio de principios de los 80 marcaron el modelo a seguir por todos los relojes LCD, tanto de Casio como de otras marcas.

Un reloj LED de los años setenta. Obsérvese que la "pantalla" es oscura. Sólo se podía ver la lectura en rojo si se pulsaba el botón. La duración de la pila era terrible. (Image credit: Getty Images)

Aunque digitales, ninguno de estos relojes clásicos es lo que se dice inteligente. Tienen hora, fecha, alarmas, incluso pequeñas calculadoras integradas y cierta resistencia al agua, pero ninguno ofrece aplicaciones, inteligencia o pantallas táctiles. Incluso hoy en día, el Casio Alarm Chrono es una pantalla muda con tres botones, que no se utilizan para llamar a la respuesta de Casio a Siri, sino para encender la retroiluminación, iniciar un cronómetro o ajustar la hora.

No hay año, pero todo indica que es de principios de los 80. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hace poco, rebusqué entre mis montones de relojes en desuso y encontré mi propio cronógrafo Casio clásico, el modelo 140 S830. Aunque es de principios o mediados de los 80, y probablemente tenga 40 años, estaba en muy buen estado. La pantalla de cristal estaba intacta, la impresión de debajo parecía perfecta y la pantalla, aunque apagada, parecía intacta. Llevaba una correa de reloj, pero era del modelo y la forma equivocados. Encontré una que se ajustaba mejor a otro reloj LCD más antiguo y deteriorado (no era un Casio) y se la cambié.

La mayor parte del reloj es de plástico y resina. El cuerpo metálico es una capa relativamente fina sobre (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A estas alturas, sólo tenía curiosidad por saber si el reloj seguía funcionando, y no tenía intención de quitarme mi Apple Watch.

A diferencia de los Casio actuales, en los que la tapa trasera se fija con cuatro tornillos, la tapa trasera de este reloj Casio se quitó con un pequeño destornillador plano, dejando al descubierto un espacio limpio y vacío para la pila.

Me pasé las dos horas siguientes examinando el reloj y buscando en Internet cualquier referencia a la pila de un cuarto de tamaño que llevaba. No pude encontrar nada, pero entonces decidí ver qué pila utilizan los relojes Casio Chronos actuales, que en algunos casos es la pila de litio CR2016 para monedas. Fui a un supermercado local, donde encontré una CR2016 junto a un montón de CR2025 (las preferidas para mandos a distancia y de encendido de coches) y CR2032 (utilizadas en AirTags). La CR2016 es mucho más delgada que cualquiera de esas pilas y me pareció que podría servir.

¡Está vivooooooo! (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Compré la dichosa pila de 5€, y al poco estaba en casa colocándola en la parte trasera del reloj. Al principio no funcionaba nada, pero eso se debía a que el cuerpo del reloj se había soltado del chasis metálico y todos los botones estaban desalineados. Conseguí volver a colocar todo, cerrar el reloj y, ¡viola!, un cronógrafo Casio que funcionaba.

Tardé un momento o dos en averiguar cómo se ajustaba el reloj, pero me alegró ver que cuando ponía el mes y la fecha, el reloj sabía el día de la semana (programación del siglo XX para usted). Ajusté la correa de acero inoxidable para que encajara mejor y, a continuación, me quité el Apple Watch y me puse el Casio vintage.

Lo que he aprendido

La delgadez

Algunos de mis relojes analógicos favoritos eran los delgados, elegantes y caros relojes de Longines y Tissot. Los dejé cuando adopté el Apple Watch de 10,7 mm de grosor. Es cierto que hay muchos relojes gruesos y tontos, pero nunca me atrajeron. El Apple Watch no es así. Siempre he creído que la compensación del grosor por toda esa inteligencia en la muñeca merecía la pena.

Aun así, este Casio es tan fino y ligero que nunca lo noto en la muñeca.

La ausencia de información

Mi cronógrafo Casio no es una fuente de información. En 1984, más o menos, un reloj que te dijera la hora, la fecha y el día de la semana era suficiente. Hoy en día, si no puede decirme la capital de Angola, y con su propia voz, ¿qué sentido tiene su existencia?

Extrañamente, no echo de menos toda la información, las notificaciones y las actualizaciones meteorológicas. La falta de alertas constantes en la muñeca es algo liberador, y ahora sólo miro la muñeca cuando no sé la hora o la fecha, que no es tan a menudo como cabría esperar.

La costumbre de la memoria sensorial

Sigo sintiendo vicisitudes y golpes en la muñeca. Así es, el Cronógrafo Casio no tiene motor ni ningún tipo de sistema de alerta háptica, pero algún fallo en mi cerebro sigue haciéndome sentir esas cosas en la muñeca. Tengo que suponer que si llevo esta cosa el tiempo suficiente dejaré de sentir esas vibraciones fantasmas.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

¿Cargar qué?

El Cronógrafo Casio podría funcionar durante dos años con esta pila. Tener una cosa menos de la que acordarme para cargarla es una pasada.



Sin nadie que me controle ni me escuche

Sí, el otro día levanté la muñeca para decirle a mi Cronógrafo Casio que pusiera en marcha un temporizador. Y sí, me alegré de que nadie me estuviera mirando. Del mismo modo, no puedo desbloquear mi MacBook con mi Casio, y no hay nada en mi muñeca que se dé cuenta cuando doy un paseo extra-rápido al trabajo que podría contar como un entrenamiento al aire libre.



A mi Casio clásico también le falta:

Seguimiento de la salud

Seguimiento de pasos

Seguimiento de la actividad

Monitor ECG

GPS

Wi-Fi

Te vas haciendo una idea. Este es un reloj básico, pero con un corazón digital.



¿Alguien sabe realmente qué hora es?

Puede que el reloj Casio sepa la fecha, pero su precisión horaria es tan buena como la tuya. En primer lugar, dejé por error el Casio en la hora AM cuando era PM, lo que habría significado que el reloj no cambiaba la fecha a medianoche. En segundo lugar, ajusté la hora basándome en lo que veía en el reloj de mi horno. Ese reloj tiene mucho más en común con mi reloj Casio que con el Apple Watch (ninguno de los dos está conectado a un iPhone o a una red donde pueda saber la hora exacta), así que por ahora mi reloj Casio siempre va dos minutos por delante, lo que al menos me ayuda a ser puntual.

El gran 'pero'

Una de mis cosas favoritas del Apple Watch es su capacidad para realizar un seguimiento de mi entrenamiento y sueño. Llevo meses durmiendo con el Apple Watch Series 9 y me encanta cuando me dice que he cumplido mis objetivos de sueño. Durante mi experimento de intercambio de relojes, me debatí durante días sobre qué hacer con el seguimiento del sueño y el ejercicio.

Al final, decidí llevar el Apple Watch para ambas actividades. Al final del día, saco el Apple Watch del cargador y me lo pongo para ir a la cama, y me lo dejo puesto para hacer ejercicio por la mañana. Después, lo cambio por el Casio y empiezo el día.

Más tarde se me ocurrió que si me cambiaba a un anillo inteligente, no necesitaría llevar mi Apple Watch mientras duermo o entreno.

Una pantalla menos

Mi reloj vintage Casio dista mucho de ser el sustituto perfecto de mi Apple Watch, pero ¿cómo podría llegar a serlo? Estos relojes se diseñaron y fabricaron al menos 31 años antes de que yo usara mi primer Apple Watch. Nuestras necesidades eran más sencillas, nuestros transistores más grandes y nuestra programación menos elaborada.

Aunque echo de menos mi Apple Watch, no echo de menos la pantalla extra. Es una pequeña distracción menos en mi vida.

No he renunciado de verdad al Apple Watch, simplemente me he tomado un descanso y me he recordado a mí mismo que puedo sobrevivir sin sus constantes avisos sobre mi vida y el mundo que me rodea, y sin sus empujoncitos para que me ponga de pie. Mi Casio se conforma con estar a mi lado, en mi muñeca y en silencio. Como solían ser los relojes.