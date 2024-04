5 actualizaciones del Samsung Galaxy Z Fold 6 que queremos de verdad

Los teléfonos plegables aún no son la corriente dominante, pero cada año que pasa se acercan más a serlo, y este podría ser el año en el que lo consigan, gracias en gran parte al Samsung Galaxy Z Fold 6.

Este es el próximo modelo de la línea plegable insignia de Samsung, y con rumores de un Samsung Galaxy Z Fold 6 FE y un Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra posiblemente lanzando también, podría haber muchas más opciones de lo habitual - incluyendo una opción más barata, lo que podría ayudar a eliminar una de las barreras a la propiedad de teléfonos plegables.

Por supuesto, tendrán que ser dispositivos convincentes para tentar a un mayor número de compradores. Así que a continuación hemos enumerado las cinco mejoras que más queremos ver del Samsung Galaxy Z Fold 6 para ayudar a que eso suceda.

Estamos hablando específicamente del Galaxy Z Fold 6 estándar aquí, pero si alguna de estas cosas llega al rumoreado Z Fold 6 Ultra o Z Fold 6 FE, también sería genial.

1. Un teleobjetivo 5x o 10x

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Por alguna razón, las cámaras de los teléfonos plegables casi siempre parecen ser mucho peores que las de los topes de gama convencionales. Presumiblemente, se trata de una medida de reducción de costes, y también puede ser una manera de mantener el tamaño y el peso bajo, pero no parece la mejor opción comprar uno de los teléfonos más caros del planeta si no es también uno de los teléfonos con mejores cámaras.

Así que nos encantaría ver grandes mejoras en las cámaras del Samsung Galaxy Z Fold 6. Sobre todo, sería deseable un aumento del alcance del teleobjetivo desde el 3x del Z Fold 5 a 5x o 10x, ya que uno de los aspectos más destacados de la línea Ultra de Samsung son sus cámaras de teleobjetivo de larga distancia, y es un aspecto destacado que nos gustaría que heredara un plegable.

Pero si las otras cámaras también se pueden mejorar, mejor que mejor. Actualmente, el teléfono con mejor cámara de Samsung es el Samsung Galaxy S24 Ultra, así que sería genial que el Samsung Galaxy Z Fold 6, que seguramente será más caro, igualara o superara esas cámaras.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Lamentablemente, aunque un filtrador ha afirmado específicamente que el Galaxy Z Fold 6 podría tener al menos una de las cámaras del S24 Ultra, otras fuentes sugieren que las cámaras serán más o menos idénticas a las del Z Fold 5. Así que hay muchas posibilidades de que las cámaras vuelvan a decepcionar.

2. Una pantalla de cubierta más ancha

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una peculiaridad de diseño que Samsung ha mantenido obstinadamente en su línea Z Fold es una pantalla de cubierta estrecha, lo que hace que la pantalla secundaria sea más estrecha para interactuar que la pantalla de un smartphone convencional.

Ha sido una de nuestras principales críticas a cada modelo Galaxy Z Fold hasta la fecha, y es algo que queremos ver abordado con el Samsung Galaxy Z Fold 6.

Muchos otros teléfonos plegables, como el Google Pixel Fold, tienen pantallas de cobertura mucho más anchas, por lo que esto no debería ser un problema insalvable para Samsung.

De hecho, es muy posible que veamos mejoras aquí, con múltiples filtraciones que sugieren que el Samsung Galaxy Z Fold 6 tendrá una pantalla de cubierta más ancha que los modelos actuales.

3. Un diseño a prueba de polvo

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El teléfono más caro de Samsung es también uno de los más vulnerables al polvo, ya que aunque la compañía ha conseguido que el Galaxy Z Fold 5 sea resistente al agua, no ha logrado ningún nivel real de resistencia al polvo.

Esto no es del todo sorprendente, ya que con tantas piezas móviles esto podría ser más de un desafío que en la mayoría de los teléfonos. Pero no debería ser imposible, ya que el Motorola Razr Plus es resistente al polvo a pesar de tener una pantalla plegable.

Así que nos gustaría que el Samsung Galaxy Z Fold 6 contara con esta protección. Y es posible que lo consigamos, ya que la propia Samsung ha dicho que está trabajando en la resistencia al polvo para sus teléfonos plegables, aunque la compañía no llegó a decir que estaría lista a tiempo para los próximos modelos.

4. Una batería mejorada

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future)

Ya hemos comentado anteriormente que el Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene una duración de batería razonable, que dura todo el día de forma constante, pero la capacidad real de la batería es bastante menos impresionante, con 4.400mAh.

A modo de comparación, el Google Pixel Fold tiene una batería de 4.821mAh, y el OnePlus Open tiene una de 4.805mAh. Así que los principales rivales tienen baterías significativamente más grandes, al igual que la mayoría de los teléfonos grandes no plegables, como el propio Galaxy S24 Ultra de Samsung, que tiene una batería de 5.000mAh.

Ahora bien, colocar una batería grande en un teléfono plegable puede ser complicado, ya que se quiere que sea delgado y no aumente demasiado el peso. Y, por supuesto, el mecanismo de plegado ocupará un espacio que, de otro modo, podría utilizarse para más batería en un teléfono no plegable.

Pero Google y OnePlus lo han conseguido, y una batería grande es especialmente importante en un teléfono plegable, ya que tiene una pantalla tan grande que alimentar.

Actualmente las filtraciones no se ponen de acuerdo sobre si la batería será más grande en el Z Fold 6, pero incluso si lo es, probablemente no crecerá mucho, con una fuente diciendo que el Galaxy Z Fold 6 tendrá una batería de 4.600mAh, y otra diciendo que se quedará en 4.400mAh.

5. Una construcción superfina

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Uno de los problemas inevitables de los teléfonos plegables es que son aparatos voluminosos cuando se cierran, ya que en esencia son como dos teléfonos uno encima del otro. Los fabricantes de dispositivos han hecho lo que han podido para minimizar este efecto adelgazando las dos mitades del teléfono, pero Samsung aún puede hacer más en este sentido.

El Samsung Galaxy Z Fold 5 es delgado cuando está desplegado, con 6,1 mm de grosor, pero sigue siendo muy grueso cuando se dobla por la mitad. También es más grueso que otros teléfonos plegables, como el OnePlus Open y el Pixel Fold, que tienen un grosor de 5,8 mm cuando están abiertos y, lo que es más importante, ambos son más delgados que el Z Fold 5, que tiene un grosor de 13,6mm cuando está plegado.

Afortunadamente, hay indicios que sugieren que el Samsung Galaxy Z Fold 6 podría ser aún más fino cuando se lance, con 5,6 mm de grosor. La misma fuente dice que se reducirá a 12,1mm de grosor cuando esté plegado, lo que lo haría más delgado que el Z Fold 5, pero solo comparable al Pixel Fold, y aún más grueso que el OnePlus Open de 11,7mm.