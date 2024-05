Los nuevos televisores OLED son más brillantes que nunca: esto es lo que significa para el futuro de la pantalla LCD

Puede que sólo llevemos un par de semanas en la temporada de hardware de TVs de 2024, pero ya parece que va a ser un año de transformación para el otrora humilde gogglebox. Un año en el que podríamos ver cómo el panorama de la mejor televisión de toda la vida se transforma tanto por una batalla por el brillo que una tecnología de televisión premium que fue clave en su día podría encontrarse luchando por sobrevivir.

Esto suena bastante apocalíptico, me doy cuenta, en un momento en que la mayoría de los aficionados al audiovisual (aparte de unos pocos fans de CRT de mediana edad, tal vez) probablemente dirían que en lo que respecta a la tecnología de TV, nunca lo hemos tenido tan bueno. La intensa rivalidad entre los principales fabricantes del mundo y, cada vez más, las tecnologías competidoras han impulsado el mundo de la televisión en los últimos 10 años a un ritmo sin precedentes, dejándonos con una variedad de opciones como nunca antes.

Sin embargo, este alegre lugar de excelencia televisiva al que hemos llegado se ha construido en torno a unos principios clave que se han mantenido más o menos estables (siempre hay excepciones, por supuesto) a lo largo de este acelerado periodo de evolución de los televisores. En concreto, los televisores OLED tienden a considerarse la opción de gama alta para los aficionados al cine a los que les gusta ver la televisión en habitaciones oscuras, mientras que los televisores LCD atraen por su bajo precio en el extremo inferior del mercado y por su brillo mucho más alto y adecuado para el salón en el extremo superior del mercado. Sin embargo, es el mercado de los LCD de gama alta el que de repente empieza a sentirse presionado.

QD-OLED: un gran aumento del brillo

La prueba A de esta nueva batalla por la supremacía de los televisores es, irónicamente, el televisor OLED Samsung S95D. He tenido la suerte de pasar unos días en compañía de estos modelos insignia de la gama de televisores OLED 2024 Quantum Dot de Samsung, y aún no he salido de mi asombro. En particular, el mayor brillo que he visto nunca en una pantalla OLED.

Mis propias mediciones registraron una salida de luz sobre una pequeña área de prueba blanca del 2% en el S95D de más de 2.100 nits, y casi 1.800 nits en una ventana de prueba del 10%. Esta última medición supera en casi 400 nits a la del anterior televisor OLED QD de Samsung, que a su vez empató como el televisor OLED más luminoso de la historia con la serie G3 de LG (una serie que introdujo una nueva tecnología de matriz de microlentes para enfocar mejor la salida de luz de sus paneles OLED WRGB).

Aún no tenemos cifras exactas sobre cómo podría ser el nuevo LG G4 Micro Lens Array OLED, pero hemos visto lo suficiente como para saber que va a ser más brillante de lo que era el G3. Como, casi con toda seguridad, lo serán otros televisores OLED de otras marcas que utilicen las tecnologías Quantum Dot o Micro Lens Array OLED. Atrás quedaron los días en que era emocionante que un televisor OLED alcanzara los 600 nits.

Lo que todo esto significa es que, de repente, hay un ejército de televisores OLED que empiezan a entrar de lleno en el territorio de la luminosidad que antes era dominio exclusivo de los televisores LCD ligeros de gama alta aptos para el salón. He visto el Samsung S95D en una habitación iluminada de día, y créanme: Se puede ver perfectamente. Sobre todo porque esta serie también cuenta con un filtro de rechazo de reflejos muy eficaz en la parte frontal de la pantalla.

OLED acorta distancias con LCD

El nuevo brillo de los televisores OLED se une a su legendario diseño autoemisivo que mejora el contraste, en el que cada píxel de sus pantallas produce su propia luz, en lugar de tener que compartir la retroiluminación externa entre muchos miles de píxeles, como ocurre con todos los televisores LCD.

Además, los televisores OLED ofrecen ángulos de visión más amplios y realistas que los LCD. Y aunque los televisores LCD solían tener (al menos sobre el papel) una ventaja de volumen de color basada en el brillo, el enfoque RGB puro del Quantum Dot OLED de Samsung y las primeras impresiones de un sorprendente aumento de la saturación de color inspirado en el procesamiento de la nueva serie G4 OLED de LG sugieren que esta ventaja de volumen de color del LCD también está desapareciendo.

Aunque la nueva generación OLED socava el atractivo tradicional de los televisores LCD de gama alta, todavía no se ha acabado el juego. Por ejemplo, siguen siendo inmunes al «quemado de pantalla», un problema por el que la exposición prolongada a elementos de imagen estáticos puede hacer que algunas zonas de los elementos orgánicos de las pantallas OLED se decoloren más rápido que sus vecinas, provocando que los logotipos en pantalla y similares dejen gradualmente una imagen permanente de sí mismos en la pantalla.

Sin embargo, también en este caso los paneles OLED recientes parecen haber empezado a hacer frente a su antigua némesis, ya que los informes sobre su aparición en televisores OLED relativamente recientes se han reducido casi a cero, a pesar de que los paneles OLED son cada vez más brillantes.

Problemas de consistencia del LCD Premium

Otro argumento a favor de los televisores LCD de gama alta es su posible uniformidad de brillo. Aunque los televisores OLED pueden alcanzar un brillo espectacular en una determinada parte de su pantalla, siguen estando muy por debajo de los LCD premium con imágenes que llenan toda la pantalla de brillo.

Incluso el «cañón de luz» Samsung S95D QD OLED sólo puede alcanzar alrededor de 330 nits de brillo con una pantalla de prueba HDR blanca a pantalla completa, mientras que el último televisor LCD insignia de Samsung, el QE75QN900D, puede reunir casi el doble de luminancia (639 nits) en las mismas condiciones. Así que, al menos en teoría, los televisores LCD premium tienen más posibilidades de ofrecer una experiencia HDR brillante más consistente.

Pero aquí también hay un problema. Los televisores LCD de gama alta (que hoy en día utilizan inevitablemente sistemas de atenuación local) tienen sus propios problemas de consistencia. Esto puede manifestarse en forma de «blooming», que consiste en que la luz extraña se derrama alrededor de los objetos brillantes cuando aparecen sobre un fondo oscuro, o puede aparecer en la atenuación de pequeños objetos brillantes destacados cuando el televisor intenta evitar el «blooming» de la retroiluminación.

Todas las principales marcas de LCD están trabajando para resolver estos problemas, en especial Sony, con la nueva tecnología de retroiluminación de LCD que presentó en el CES de este año. Pero ningún televisor de consumo lo ha conseguido todavía.

Mantener la relevancia de LCD

Por eso, intentar adelantarse a OLED con su brillo es quizá la mejor esperanza, o al menos la más obvia, para que los televisores LCD de gama alta sigan siendo relevantes. Samsung parece haberlo entendido, como cabía esperar de una marca que ofrece televisores LCD y OLED de gama alta de precio similar.

Como descubrimos recientemente, el Samsung QN90D alcanza los 2.000 nits en una ventana HDR del 10%, mientras que los modelos Samsung QN900D 8K superan los 2.400 nits (una gran mejora con respecto a sus predecesores, que se vieron atrapados en el drama de 2023 en torno a la introducción de unas normas de consumo de energía para televisores inesperadamente estrictas en la UE).

TCL ha lanzado un televisor LCD con 5.000 nits de brillo y 5.000 zonas de atenuación local, mientras que Hisense dio rienda suelta a los nits en el CES de 2024 con una pantalla de 110 pulgadas capaz de alcanzar los 10.000 nits.

Sony también parece entender la necesidad de la velocidad de brillo con sus televisores LCD, no solo porque ahí radica la diferencia con OLED, sino también sobre la base de una creencia filosófica de larga data de que el brillo es fundamentalmente importante para ofrecer vídeo de alto rango dinámico de manera convincente. Los primeros televisores 8K de Sony alcanzaron notablemente los 4000 nits en 2019, y nadie que lo haya visto olvidará rápidamente el render de 10 000 nits de Gran Turismo reproduciéndose en un prototipo de pantalla LCD 8K en el stand de Sony en el CES de 2018.

Además, como ya hemos mencionado, Sony también mostró un nuevo diseño de retroiluminación LCD ultrabrillante con mucho más control de la luz y eficiencia energética en el CES de 2024, que parece ser una posible respuesta de los consumidores al nuevo monitor de masterización BVM-HX3110 de 4000 nits que la división profesional de Sony presentó a finales de 2023.

¿Puede la pantalla LCD ofrecer un futuro mejor?

Todas estas grandes cifras suenan bastante prometedoras para un LCD premium, para ser justos. A mí también me encanta el brillo para ver HDR, por si sirve de algo. Pero así como la mención del nuevo monitor de alto brillo de Sony apunta a un futuro brillante, luminoso y lleno de OLED, también nos lleva a un último gran problema: los creativos no parecen estar adoptando el tipo de brillo que los partidarios de las pantallas LCD premium van a tener que perseguir para mantener el «hueco» de las OLED.

Últimamente he conocido a algunos coloristas profesionales que parecen más que contentos de trabajar dentro de los límites de los 1.000 nits (aparte de algún breve destello de luz solar aquí o allá). En ese caso, todos esos nits extra de brillo que persiguen los televisores LCD de gama alta podrían no tener mucho valor en el mundo real.

Obviamente, Sony espera que su nuevo monitor de masterización empiece a cambiar la relación de los cineastas con el brillo. Sobre todo cuando hay televisores LCD de gama alta capaces de manejar todos esos nits. Yo también lo espero.

Pero hasta que eso ocurra, o a menos que ocurra (y en el mejor de los casos preveo que será un proceso bastante largo), los televisores LCD de gama alta parece que van a tener que esforzarse más que nunca para resistir el desafío de los OLED, que ahora empiezan a aparcar agresivamente sus tanques sobre el césped de los LCD de gama alta basado en el brillo.