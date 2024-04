5 cosas que debes saber sobre los televisores OLED de 2024 de LG, Samsung y otras marcas

A medida que los televisores OLED de 2024 se van poniendo a la venta, con los lanzamientos de LG y Samsung a la cabeza, hay un montón de nuevas actualizaciones, mejoras e incluso algún que otro problema que hay que tener en cuenta.

La tecnología OLED sigue siendo sin duda la más popular del mercado, ya que los mejores televisores OLED ofrecen imágenes naturales con colores vibrantes y niveles de negro ricos y profundos que son fácilmente los más precisos del mercado. Los mejores televisores del año pasado eran OLED, como el Samsung S90C, el LG C3 o el Sony A80L, entre otros, así que este 2024 tiene el listón alto.

Aunque no hemos tenido la oportunidad de probar a fondo muchos de los OLED de 2024, por lo que hemos visto en el CES 2024 y otros eventos de presentación de marcas, muchos de los OLED de este año parecen estar un paso por delante de sus predecesores. Con todos estos nuevos OLED a la venta, es normal si te sientes algo perdido o incluso te resulte tedioso intentar estar al día de todas las novedades de los distintos modelos.

Para ayudarte con eso, te ofrecemos a continuación una lista de las 5 cosas más importantes que debes saber sobre los televisores OLED de 2024.

1. El televisor OLED más popular de LG es ahora más brillante todavía

El LG C4 de la imagen es más brillante que su predecesor, el LG C3. (Image credit: Future)

La TV LG OLED serie C de gama media es cada año el lanzamiento OLED más popular de la marca. Esto se debe a que combina una excelente calidad de imagen OLED con un montón de características para los jugadores y amantes del cine por igual. Hasta el LG C3 del año pasado, el brillo era uno de sus puntos débiles (igual que lo es en todos los OLED). El brillo, más tenue que en los mini LED e incluso que algunos LED de gama media, es una de las desventajas de comprar una TV OLED. Cada vez hay más OLED que mejoran los niveles de brillo, pero a menudo se limita a los modelos insignia.

La TV LG OLED serie C de gama media es cada año el lanzamiento OLED más popular de la marca. Esto se debe a que combina una excelente calidad de imagen OLED con un montón de características para los jugadores y amantes del cine por igual. Hasta el LG C3 del año pasado, el brillo era uno de sus puntos débiles (igual que lo es en todos los OLED). El brillo, más tenue que en los mini LED e incluso que algunos LED de gama media, es una de las desventajas de comprar una TV OLED. Cada vez hay más OLED que mejoran los niveles de brillo, pero a menudo se limita a los modelos insignia.

Aunque aún no disponemos de cifras concretas sobre los picos de brillo, estamos impacientes por tener el LG C4 en nuestras manos. Por lo que hemos visto hasta ahora, el C4 es un auténtico aspirante al mejor televisor OLED de 2024.

2. Con el sucesor del mejor televisor de Samsung de 2023 no sabrás qué tipo de panel te puede tocar

En el Samsung S90D (de la imagen) utilizarán distintos paneles OLED, incluso en los modelos más grandes, como el de 65 pulgadas de la imagen. (Image credit: Future)

El Samsung S90C es el que elegimos como el mejor televisor del año porque aprovechaba lo mejor de la tecnología QD-OLED, que ofrece mayores niveles de brillo combinados con un contraste y unos tonos negros de nivel OLED, pero lo ofrecía a un precio más asequible; un precio que incluso competía con los televisores W-OLED convencionales.

Naturalmente, teníamos grandes expectativas puestas en el Samsung S90D. Pero cuando Samsung empezó a desvelar nuevos modelos más pequeños (de 42 y 48 pulgadas para rivalizar claramente con la serie C de LG), descubrimos que, en lugar de paneles QD-OLED, estos modelos más pequeños incorporarían paneles W-OLED que se encuentran en otros televisores OLED de la talla de LG, Sony, Panasonic y Philips. Luego se informó de que en los modelos de 55, 65 y 77 pulgadas del Samsung S90D se utilizaría una mezcla de paneles W-OLED y QD-OLED sin que se supiera qué panel se utilizaría.

Esta lotería de paneles no nos gusta, ya que aunque el Samsung S90D no parecía tener muchas mejoras sobre el Samsung S90C sobre el papel, aparte de una promesa de aumento de brillo, sin duda tenía el potencial para ser uno de los principales contendientes para el mejor televisor OLED, incluso si no venía con cambios con respecto a su predecesor. Pero, esta lotería de paneles no juega para nada a su favor y nos ha quitado bastante la ilusión.

3. La TV OLED asequible de LG viene con mejoras para los gamers

El LG B4 (de la imagen) es ahora mejor para los gamers con cuatro puertos HDMI 2.1. También prometen mayor brillo y rendimiento. (Image credit: Future)

El LG B3 fue un caballo ganador inesperado del mercado de televisores OLED en 2023, ya que ofrecía tecnología OLED a un precio más asequible y aún así contaba con un buen conjunto de características. Desafortunadamente, sólo venía con dos puertos HDMI 2.1 para los gamers, lo que significa que los jugadores con múltiples consolas no podían conectarlas a la vez. Tampoco tenía la misma potencia de procesamiento ni el brillo de otros televisores OLED.

Sin embargo, este año, LG ha rectificado, ya que el LG B4 no sólo vendrá equipado con cuatro puertos HDMI 2.1, sino que también estará disponible en un tamaño de 48 pulgadas para aquellos jugadores que buscan un OLED que ahorre espacio y dinero. El LG B4 también vendrá equipado con el nuevo procesador Alpha 8 AI, que según LG igualará el rendimiento del LG C3, lo que significa que esperemos ver un brillo y rendimiento mejorados. Es por todo esto por lo que el LG B4 es para nosotros uno de los televisores más esperados de 2024.

4. El buque insignia OLED de Samsung viene con una pantalla antirreflejos, lo cual es una primicia mundial para los OLED

El Samsung S95D (foto de la derecha) utiliza tecnología antirreflejos para eliminar los reflejos que se veían en su predecesor, el Samsung S95C (foto de la izquierda). (Image credit: Future)

El S95C, el buque insignia OLED de Samsung de 2023, fue el mejor televisor OLED premium del año pasado y, de no ser por el Samsung S90C, probablemente habría sido el televisor del año, ya que mostraba lo mejor de QD-OLED. Sin embargo, como siempre ocurre con las pantallas OLED (y con muchos televisores en general), los niveles de negro más profundos y el menor brillo que las pantallas mini-LED y QLED hacen que hayan más reflejos, y estos sólo pueden combatirse con métodos convencionales.

Pero, este año, Samsung ha anunciado que su buque insignia QD-OLED, el Samsung S95D, utilizará tecnología antirreflejos (y utilizará una pantalla mate como la de sus televisores Frame) para limitar los reflejos de la pantalla y, por lo que hemos visto hasta ahora, es muy eficaz. En nuestra prueba práctica, el S95D no mostró ningún reflejo con las luces encendidas, ni siquiera durante una escena muy oscura de Dune. Samsung parece haber revolucionado una vez más los televisores OLED con el S95D, así que estamos impacientes por probarlo a fondo.

5. El futuro de Sony parece estar en el mini-LED, y no en el OLED

No hay imágenes oficiales de la tecnología mini-LED de Sony, por lo que la imagen de arriba es el buque insignia mini-LED de Sony de 2023, el Sony X95L. (Image credit: Future)

Los televisores OLED 2023 de Sony, el Sony A80L y el Sony A95L, que utilizan paneles OLED y QD-OLED, respectivamente, tuvieron mucho éxito gracias al sonido envolvente integrado, la imagen nítida y detallada y las funciones gaming específicas de PS5. Sin embargo, sus precios más elevados no les permitieron superar a los de LG, Samsung y Philips.

Sin embargo, a principios de este año se supo que Sony está trabajando en un nuevo tipo de tecnología mini-LED centrada en un mejor control de la iluminación y en una mayor eficiencia energética, ¿podríamos ver cómo Sony se aleja de la tecnología OLED? Aunque no sabemos cuándo estará disponible esta nueva tecnología mini-LED, Sony la mostró junto a su Sony A80L OLED y su Sony X95L mini-LED para mostrar sus ventajas. Todavía no tenemos noticias de la gama de televisores Sony de 2024, pero será interesante ver si Sony se aleja del OLED o añade esta nueva tecnología mini-LED a su gama junto con el resto de sus modelos.