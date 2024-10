Si tienes una TV LG OLED reciente estás a punto de recibir mejoras gratis (y es mucho antes de lo que esperábamos)

Los televisores LG C3 y LG G3 están a punto de recibir una actualización de su sistema operativo para televisores inteligentes, que ya ha comenzado a desplegarse, aunque no estaba previsto su lanzamiento hasta 2025. La actualización "webOS 24" incorpora varias funciones nuevas que aparecieron por primera vez en los televisores LG 2024 (imagen superior).

El nuevo software ya está apareciendo en algunos televisores C3 y G3, pero como señala FlatpanelsHD, no debes alarmarte si aún no ha aparecido en tu televisor: puede tardar unos días en aparecer en todos los televisores, y además la actualización no se despliega por igual en todos los países. Si tienes otro televisor LG a partir de 2023, incluido el LG B3, deberías esperar recibir esta actualización, pero parece que los televisores OLED más premium son los primeros afortunados.

LG se ha comprometido a ofrecer 5 años de actualizaciones a sus televisores con webOS, y las actualizaciones llegan un año después de cada nueva versión. Así, el plan establecido era que los televisores de 2023 recibieran las actualizaciones que aparecieron por primera vez en los televisores de 2024 (incluido el LG C4) durante 2025. LG se ha adelantado y las ha lanzado ya en 2024, y por supuesto, no nos vamos a quejar de ninguna mejora de los mejores televisores OLED.

Estas son las cuatro principales novedades de esta actualización, según LG:

Chromecast incorporado: para disfrutar del contenido móvil en la pantalla de tu televisión sin dispositivos adicionales. Identificación de voz: reconoce tu voz para iniciar sesión y entregar automáticamente servicios personalizados. Portal deportivo: para ver el calendario de juego de tu equipo deportivo favorito, las puntuaciones y las probabilidades. Nuevo Chatbot: para consultar y resolver dudas a través de un chat

Cuando probamos por primera vez esta nueva versión de webOS, destacamos el portal de deportes y las funciones de accesibilidad (incluido el chatbot) como algunos de sus mejores cambios, así que es agradable ver que llegan a más televisores.

El chatbot ha dado la sensación de estar en fase de desarrollo, pero el principio general consiste en poder preguntar al televisor por qué la imagen no se ve bien y que te indique las opciones que pueden solucionarlo. Esto la verdad viene muy bien porque no siempre sabemos qué configuración es la que debemos tocar.

Esta es la primera vez que vemos los frutos de los planes de LG de actualizar constantemente sus televisores, y sin duda podría ser algo que ayude a colocar sus modelos en nuestra lista de los mejores televisores, porque aumenta su valor a largo plazo. Samsung ha anunciado recientemente que sus televisores tendrán 7 años de actualizaciones (superando los 5 de LG), así que el empeño de LG por ser el primero con este tipo de promesas ya ha ayudado a mejorar las cosas también para los compradores de otras marcas.

