TV LG C3 vs LG G3: comparativa - Te explicamos la diferencia entre estas dos televisiones OLED

LG C3 OLED Visita la página web (opens in new tab) Tamaños: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pulgadas

Tecnología de pantalla: OLED Evo

Procesador: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Esta es una gran televisión de gama media este año, y se sitúa entre la B3 y la G3 en la gama OLED de LG. Incorpora el último y mejor procesador de imagen de LG, que debería aumentar el contraste y el realismo del color en las escenas. También incorpora una nueva función de conmutación multimedia, pero los cambios respecto al LG C2 del año pasado son muy pequeños. For Nuevo procesador de imagen

Más tamaños disponibles

Más asequible Against No hay mejora en el brillo respecto a la C2 de 2022

Mucho menos brillante que la G3 LG G3 OLED Visita la página web (opens in new tab) Tamaños: 55, 65, 77, 83, 97 pulgadas

Tecnología de pantalla: OLED Evo con arquitectura de control de luz

Procesador: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG El TV LG G3 es el modelo más caro de la gama 2023 de LG. Su nueva tecnología Light Control Architecture (arquitectura de control de luz) lo convierte en el OLED más luminoso hasta la fecha, superando ampliamente al C3 en este aspecto. Tiene un diseño delgado con un marco fino y está hecho para ser montado en la pared. También hay pequeñas mejoras que aumentan el rendimiento del audio. For Nuevo procesador de imagen

Mejora enorme en el brillo

Diseño precioso Against Más cara

No viene con soporte

Menos tamaños disponibles

Los próximas televisiones LG C3 OLED (opens in new tab) y LG G3 OLED (opens in new tab) de 2023 están destinadas a ser dos de las mejores TVs OLED del año.

Sustituyendo a los televisores LG C2 OLED y LG G2 OLED de 2022, cada uno de los nuevos modelos ofrecerá un rendimiento superior al de su predecesor... pero sin duda, uno ha dado un salto mayor que el otro.

A primera vista, el C3 y el G3 se diferencian principalmente en el tamaño y el brillo. El G3, que está disponible a partir de 55 pulgadas, también ofrece las tecnologías Brightness Booster Max y Light Control Architecture (arquitectura de control de luz) de última generación de LG, que lo convertirán en el televisor OLED más brillante hasta la fecha cuando salga al mercado. El C3 ofrece un rendimiento HDR significativamente menos brillante, pero se dirige a personas con menos espacio gracias a que está disponible en una gama de tamaños más amplia, y, quizás lo más importante, es que es el más barato de los dos.

Para ayudarte a decidir cuál es el mejor televisor LG OLED de 2023 para ti, hemos reunido y comparado todo lo que sabemos actualmente sobre cada modelo (precio, tamaño y diferencias de rendimiento) para ayudarte a decidir cuál elegir cuando se pongan a la venta en primavera de 2023.

Es verdad que la C3 ofrece imágenes algo más tenues, pero se adapta a las personas con menos espacio gracias a un abanico más amplio de tamaños de pantallas. (Image credit: Future)

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: precio, tamaños y disponibilidad

Para la mayoría de la gente, la diferencia más importante a la hora de elegir serán los precios y tamaños de la LG G3 y la LG C3. El G3 es el modelo más caro, mientras que el C3 viene en una gama más amplia de tamaños, además de ser más barato.

En este momento, la compañía todavía no ha anunciado los precios exactos que tendrán sus nuevos modelos de televisiones de 2023, pero contamos con que costarán algo parecido a sus respectivos predecesores, el LG C2 y LG G2 del año pasado. A continuación os dejamos los precios de lanzamiento y los tamaños de los predecesores, para que podáis haceros una idea de lo que costarán el LG C3 y el LG G3 cuando se pongan a la venta en primavera de 2023:

Swipe to scroll horizontally Tamaño LG C2 precio LG G2 precio 42 pulgadas 1.650€ No hay 48 pulgadas 1.800€ No hay 55 pulgadas 1.900€ 2.500€ 65 pulgadas 2.800€ 3.600€ 77 pulgadas 4.500€ 6.000€ 83 pulgadas 7.500€ 9.000€ 97 pulgadas No hay 25.000€

Si buscas un tamaño concreto, posiblemente sepas cuál comprar al echar un vistazo a la tabla anterior. Para los que busquen una pantalla de última generación que quepa en una habitación pequeña, como un dormitorio o un despacho, los modelos de 42 y 48 pulgadas del C3 son ideales. Por otro lado, si tienes una pared enorme disponible y el dinero no es problema, el G3, más brillante y delgado, es el televisor perfecto para montarte tu cine en casa.

Como hemos dicho, tanto la C3 como la G3 se pondrán a la venta en España en primavera de 2023.

La TV LG G3 tiene un diseño fino y un bisel delgado que lo hace ideal para montarlo en la pared. (Image credit: LG)

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: características

El C3 y el G3 son los televisores con más funciones que ha fabricado la empresa hasta ahora. Ambos utilizan el chip Alpha a9 Gen6 de LG, que promete añadir aún más realismo al manejo del contraste y los colores. En realidad, la diferencia será mínima en el uso cotidiano, pero quienes busquen lo mejor se alegrarán al saber que ambos incorporan la tecnología de procesamiento más avanzada de LG hasta la fecha.

La gran diferencia de calidad de imagen entre el C3 y el G3 es el panel OLED que equipan. Mientras que el C3 sigue utilizando la tecnología OLED Evo de la gama C2 del año pasado, el G3 cuenta con una versión de nueva generación que cuenta con lo que LG llama Light Control Architecture (arquitectura de control de la luz) y algoritmos de potenciación de la luz. Estos algoritmos también se conocen como Micro Lens Array y tecnología META, y pueden aumentar potencialmente el brillo HDR máximo a 2.100 nits, aunque creemos que los resultados en el mundo real serán más bien de 1.300-1.400 nits. A modo de comparación, el LG C2 (y no esperamos que el C3 cambie mucho) alcanza unos 800 nits.

Así que, aunque tendremos que esperar para confirmar las cosas cuando pongamos a prueba a conciencia estas nuevas televisiones, parece que estamos hablando de un aumento del 60% en el brillo que ofrecen los dos modelos, y eso tiene un gran efecto en lo brillantes que se ven los tonos blancos, y lo marcado y realista que es el contraste en general.

Pero hay otra diferencia, y es que el LG G3 tiene una capa antirreflejos más avanzada. Esto significa que sus imágenes son menos atenuadas por los reflejos cuando hay luz, lo que en la práctica significa que básicamente conseguirá el doble de brillo, ya que se verá mejor en habitaciones luminosas.

El LG C3 OLED TV es un gran televisor de gama media que va a tentar a muchos este año. (Image credit: LG)

Pero, ¿qué pasa con las otras características? Bueno, ambos televisores son compatibles con Dolby Vision IQ y Dolby Atmos, y cuentan con cuatro puertos HDMI 2.1 4K de 120Hz, retardo de entrada inferior a 10ms, compatibilidad con G-Sync y VRR (frecuencia de actualización variable) para los gamers, y ajustes Game Optimizer dedicados para exprimir hasta la última gota de rendimiento de los últimos juegos de PS5 y Xbox Series X. En otras palabras, los paneles de LG de 2023 son lo último en pantallas para jugar.

Además, uno de los puertos de estos televisores es compatible con eARC para conectar cómodamente las mejores barras de sonido (opens in new tab). Por otro lado, ambos son compatibles con la nueva función Wow Synergy de LG, lo que significa que si tienes una barra de sonido LG compatible (que incluye modelos asequibles, así como la potente LG S95QR tras una actualización), el televisor combinará sus altavoces con los de la barra de sonido, en lugar de dejar que ésta tome el control, y utilizará el procesador de IA para equilibrar ambos de forma óptima.

Una nueva función con la que cuentan ambas televisiones es la llamada Quick Media Switching VRRs. Esta nueva tecnología debería garantizar que ya no se vean pantallas negras al cambiar entre puertos HDMI 2.1, y permite a los dispositivos de streaming compatibles (como el Apple TV 4K 2022 (opens in new tab)) cambiar entre diferentes velocidades de fotogramas para películas y series sin ninguna interrupción.

Los OLED C3 y G3 prometen una interfaz de TV inteligente más elegante, que ofrece perfiles de usuario más fáciles de personalizar. Al encender cualquiera de las dos televisiones por primera vez, el dispositivo puede guiarte a través de varios preajustes de imagen personalizados, ofreciéndote una rápida "prueba visual" a través de diferentes imágenes para que puedas elegir tu configuración favorita con el mínimo esfuerzo. También es más rápido encontrar lo que te gusta ver en los distintos servicios de streaming y acceder a opciones de menú útiles.

La LG G3 OLED es ideal para colgarla en la pared, pero la C3 puede ser mejor si quieres colocarla sobre un mueble o una estantería. (Image credit: TechRadar/Future)

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: diseño

En cuanto al diseño, la gran diferencia radica en si quieres montar el televisor en la pared o no. Ambos pueden montarse en la pared, pero el LG OLED G3 está realmente diseñado para ello, con un diseño superfino que viene con un soporte de montaje especial que le permite asentarse totalmente a ras de la pared. Sin embargo, no incluye ningún tipo de pie (lo puedes comprar por separado).

Mientras que el G3 está pensado para colgarlo en la pared, el LG OLED C3 viene con un soporte de pie, lo que lo hace mucho más cómodo para la mayoría de los compradores. La inclusión de modelos de 42 y 48 pulgadas significa que el C3 es mucho más compatible para los que buscan algo para una habitación pequeña, pero en el cuerpo de los tamaños más grandes usan fibra de carbono, lo que los hace más ligeros.

El LG C3 OLED es una opción ideal si tienes un presupuesto decente pero no desorbitado para comprar. (Image credit: Future)

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: conclusión

La verdad es que la decisión de si comprar el LG OLED C3 o el LG OLED G3 es bastante simple: si quieres la mejor calidad de imagen, el LG G3 parece que va a ser realmente rompedor. Aparte del nuevo procesador, la pantalla, que refleja mucho menos y ofrece un brillo mucho mayor, tendrá un aspecto mucho más vibrante y realista. Según nuestra experiencia con las nuevas pantallas, será un gran paso adelante, pero tendremos que esperar a nuestros análisis completos para estar completamente seguros.

Sin embargo, el C3 está disponible en más tamaños y, lo que es más importante, es mucho más asequible, pero las funciones que ofrece más allá de la pantalla son las mismas. Así que todo dependerá del tamaño que necesites, del presupuesto que tengas... y de si te tienta hacerte con la que parece ser la mejor calidad de imagen de LG hasta la fecha.