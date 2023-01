TV LG C3 OLED vs LG C2 OLED: comparativa - ¿Cuántas mejoras trae la nueva versión de la mejor televisión de 2022?

TV LG C3 OLED Tamaños: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pulgadas

La TV LG C3 OLED es la última incorporación a la popular gama de televisiones OLED de LG, cuya llegada al mercado está prevista en primavera de 2023. Siempre hay un gran interés en torno a los mejores televisores OLED, pero cualquiera que esté pensando en comprar una tele de este tipo, querrá saber cómo queda la C3 en comparación con el modelo predecesor de 2022: el LG C2. Con esta comparativa pretendemos responder a esa pregunta, y averiguar cuál es mejor: la LG C3 OLED o la LG C2 OLED.

La serie C es siempre la gama más popular de LG: elegimos la LG C2 OLED como la mejor televisión del mercado (opens in new tab)para la mayoría de la gente en 2022. Por eso esperamos grandes cosas de la LG C3, pero eso no significa que la nueva versión suponga la mejor compra de las dos: cuando la LG C3 OLED se ponga a la venta, es de esperar que cueste más dinero que la LG C2 OLED, ya que esta lleva más tiempo en el mercado, y por lo tanto, ya la puedes comprar rebajada. El precio es importante, pero no lo es todo, y el último panel OLED de la serie C de LG es más ligero y contará con una mejor tecnología de procesamiento. Entonces, ¿merecerá la pena optar por la LG C3 OLED en vez de por la LG C2 OLED de 2022, o incluso del LG C1 OLED de 2021? ¿Justificarán las mejoras la diferencia en el precio?

Para ayudarte a decidir qué televisión OLED comprar este 2023, hemos puesto los modelos C3 y C2 cara a cara, comparando sus características (rendimiento, calidad de pantalla, audio y más), su precio y basándonos también en nuestras primeras impresiones. Hemos analizado a fondo la C2, pero de momento sólo hemos podido probar la LG C3 de forma limitada (opens in new tab), por lo que esta comparativa se basa en lo que sabemos hasta ahora. Por supuesto, cuando tengamos oportunidad de probar la nueva TV LG C3 OLED largo y tendido, os contaremos si hemos cambiado de opinión.

LG C3 vs C2: Precio y tamaños

Si bien en los modelos C1 de 2021 y C2 de 2022 vimos cambios en los tamaños, la nueva TV LG C3 OLED está disponible en exactamente los mismos tamaños que la anterior TV LG C2 OLED.

También nos complace ver que, además de otra enorme opción de 83 pulgadas, la LG C3 OLED continúa la tendencia de ofrecer una televisión de 42 pulgadas adecuada para el dormitorio. Los demás tamaños son 48, 55, 65 y 77 pulgadas.

Si bien todavía no han confirmado los precios de la LG C3, esperamos que sean más o menos los mismos que los que tuvo la LG C2 en su lanzamiento, que en España fueron estos:

42 pulgadas: 1.650€

48 pulgadas: 1.800€

55 pulgadas: 1.900€

65 pulgadas: 2.800€

77 pulgadas: 4.500€

83 pulgadas: 7.500€

Por supuesto, a día de hoy puedes encontrar la LG C2 OLED por mucho menos dinero. Por ejemplo, la de 42 pulgadas está en Amazon por 998.42€ (opens in new tab), la de 55 pulgadas está en PcComponentes por 1.269€ (opens in new tab), la de 65 pulgadas en PcComponentes por 1.649€ (opens in new tab) y la enorme de 83 pulgadas en MediaMarkt por 4.898,40€ (opens in new tab). Si miras los precios de lanzamiento, verás que esas ofertas suponen ahorros de cientos de euros.

Por si fuera poco, es posible que cuando se ponga a la venta la nueva LG C3 OLED, la LG C2 OLED baje más todavía de precio, por lo que no hay dudas de que la C2 te costará mucho menos dinero.

En cuanto a los tamaños, cabe destacar que en ambas gamas, todos los modelos a partir de 55 pulgadas cuentan con un panel OLED Evo más brillante. Los modelos de 42 y 48 pulgadas no se benefician de la misma tecnología de aumento del brillo.

Puede que ya se haya presentado la LG C3 OLED, pero la C2 OLED sigue siendo una televisión fantástica que ganó nuestro premio a la mejor TV de 2022. (Image credit: Future/TechRadar)

LG C3 OLED vs C2 OLED: Características

La LG C3 OLED parece ser una actualización típica generacional de la C2 del año pasado, y francamente una pequeña, basándonos en la información que tenemos hasta ahora. La C3 no ofrece una evolución radical de la pantalla con respecto a la C2, sino que se centra en funciones de procesamiento más avanzadas y un sistema de televisión inteligente (smart TV) más elegante y mejor implementado.

Si eres gamer, te alegrará saber que la C3 cuenta con cuatro puertos HDMI 4K/120Hz, al igual que la serie C2. En cuanto al rendimiento para juegos, el tiempo de respuesta inferior a 10ms de la C3 parece ser más o menos idéntico al de la C2, así que sigue siendo súper rápida y fantástica si quieres usar la TV con tu PS5 (opens in new tab)o tu Xbox Series X. (opens in new tab)

El nuevo as en la manga de la LG C3 OLED respecto a la C2 es la nueva función llamada "Quick Media Switching VRR". Es una característica que agradecerá cualquiera que suela cambiar a menudo entre las distintas señales de entrada de imagen, ya que debería acabar con esa pantalla negra típica que aparece brevemente al cambiar.

Es verdad que no es algo que te vaya a cambiar la vida, pero sí que ahorrará una molestia a todo el que haya sufrido esto al cambiar, por ejemplo, entre ver Netflix y ver la consola que haya conectada a la TV. En teoría, también permitirá a los dispositivos de streaming como el Apple TV (opens in new tab) cambiar entre frecuencias de cuadro (24 fps para películas y 30 fps para televisión) sin problemas, aunque el Apple TV es el único modelo que afirma soportar esto hasta ahora, así que se trata más bien de un potencial de cara al futuro.

LG C3 OLED vs C2 OLED: Diseño

Gracias a una nueva construcción de fibra compuesta, sabemos que la C3 es más ligera que la C2 (que ya lo era). Pero en lo que respecta a otros cambios de diseño entre la C3 y la C2, hay poco más que destacar.

Sabemos que la LG C3 sigue la tendencia de los finísimos marcos de las LG OLED. Pero en cuanto a los soportes, sólo vimos la C3 colgada de una pared en el CES 2023 (opens in new tab), así que es difícil saber en qué se diferencian los otros tipos de soportes respecto a los de la gama C2. Si nos guiamos por las diferencias que hubo entre los soportes de la C2 con la anterior C1, es posible que los de la C3 sean más ligeros y pequeños que los de la C2.

La C3 OLED tiene un nuevo algoritmo que promete ayudar a distinguir mejor entre el primer plano y el fondo de una imagen. (Image credit: Future/TechRadar)

LG C3 OLED vs C2 OLED: Calidad de la pantalla

La TV LG C3 OLED utiliza el mismo panel OLED Evo que la LG C2 OLED, así que no esperes un aumento significativo del brillo como vimos en la generación anterior; la C2 era un 20% más luminosa que la C1; por lo que la C3 también será un 20% más brillante que la C1. En cuanto al procesamiento, la C3 cuenta con un chip Alpha a9 de 6ª generación mejorado, mientras que la C2 contaba con el Alpha a9 de 5ª generación, lo que debería significar que la nueva versión del chip mejorará algo el rendimiento de los paneles de la gama OLED de este año.

La LG C3 OLED también viene con un nuevo algoritmo que promete ayudar a distinguir mejor entre el primer plano y el fondo de una imagen, aumentando el brillo percibido en las zonas críticas. Como en toda la gama OLED de LG, los negros infinitos y el contraste impecable se mantienen, como en la C2. Es compatible con Dolby Vision IQ y Dolby Atmos, mientras que el excelente escalado de LG garantiza que las imágenes 1080p sigan siendo fantásticas.

Otra diferencia notable entre las dos televisiones es que la nueva LG C3 cuenta con una pantalla de inicio que responde mejor y los perfiles de usuario han sido mejorados y son más personalizables. Al arrancar por primera vez el C3, el televisor puede guiarte a través de un preajuste de imagen personalizado para garantizar que la configuración predeterminada se ajuste a tus gustos, si así lo deseas. Se trata de una mejora intuitiva que debería ahorrarte mucho tiempo en el menú de ajustes avanzados. El nuevo software también facilita mucho el cambio entre distintos ajustes.

LG C3 vs LG C2: Rendimiento del audio

En cuanto al audio, tenemos más o menos el mismo sistema de altavoces que el año pasado. La C3 sigue contando con el altavoz 3.1.2 de la C2, con una potencia de 40W. Aunque LG afirma que la C3 ofrece un "sonido envolvente virtual 9.1.2" gracias a la tecnología "AI Sound Pro", según nuestra experiencia, las mejores barras de sonido (opens in new tab) seguirán siendo la mejor opción si quieres disfrutar del mejor sonido posible, pero si no tienes una, se supone que el audio será mejor que en los modelos anteriores.

Ahora bien, la C3 incorpora la nueva tecnología "Wow Synergy" de LG: cuando se utiliza con una barra de sonido compatible, el televisor combina sus altavoces con los de la barra de sonido, en lugar de dejar que ésta tome el control, y utiliza el procesador de IA para equilibrar ambos de forma óptima. Estas barras de sonido compatibles serán fabricadas, como habrá adivinado, por LG.

Si prefieres gastar menos dinero, la LG C2 OLED sigue siendo una gran opción. (Image credit: Future/TechRadar)

LG C3 vs LG C2: Conclusión

A diferencia de la rivalidad del año pasado entre la LG C2 OLED y la LG C1 OLED, la C3 parece venir con menos mejoras respecto su predecesora. Claro que ya que estamos hablando de nuestra televisión favorita de 2022, no es que eso sea algo malo, pero sí cabe plantearse si merece la pena el desembolso adicional.

En cuanto a las funciones, la C3 parece ofrecer una interfaz más elegante y opciones interesantes de emparejamiento con la barra de sonido.

Por supuesto, no podremos dar nuestro veredicto final hasta que podamos probar con tiempo la nueva LG C3 OLED y hagamos nuestro análisis en profundidad. Aunque la C2 y la C1 eran televisiones similares, en la práctica pudimos ver que la C2 ofrecía un aumento significativo del brillo, junto con una mejor uniformidad de la pantalla, especialmente en escenas casi blancas (algo que los jugadores que hayan jugado al GTA 5 (opens in new tab)y hayan mirado el cielo habrán apreciado mucho).

Al final, la elección entre la C3 y la C2 dependerá del dinero que te quieras gastar. Si hace años que no actualizas tu televisor, el LG C2, que sigue siendo excelente, será el televisor 4K que necesitas en 2023. En cuanto al C3, parece que sólo los más obsesionados con las actualizaciones, y que no puedan resistirse a comprar lo mejor de lo mejor año tras año, se dejarán convencer por el último panel OLED de gama media de LG si el modelo anterior sigue disponible para su compra.