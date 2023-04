Las nuevas televisiones LG C3 y LG G3 OLED ya se pueden comprar - Y esta es nuestra opinión sobre ellas

Los últimos televisores LG OLED para 2023 ya está a la venta en España, y puede que por fin haya llegado el momento de actualizar tu sistema de cine en casa.

La estrella del espectáculo para aquellos que buscan un equilibrio entre precio y rendimiento es el nuevo LG C3 OLED (opens in new tab). Puede que sólo le hayamos dado cuatro estrellas y media en nuestro análisis del LG C3 OLED (un pelín por debajo de las cinco estrellas que le dimos a su predecesor, el LG C2 OLED), pero no deja de ser una televisión fantástica que viene en una gama de tamaños de 42 a 83 pulgadas (opens in new tab).

Con un precio que parte de 2.199€ 1.601€ para el modelo más pequeño de 42 pulgadas (con descuento ahora mismo en la web de LG) (opens in new tab), el LG C3 cuenta con nuevas funciones para potenciar el HDR que mejoran la calidad de imagen, además de venir con una interfaz webOS TV actualizada, con mejoras estéticas y funcionales que la convierten en la mejor versión del sistema operativo de LG hasta la fecha. Aunque el audio no se ha mejorado mucho, el C3 OLED es un sólido aspirante al mejor televisor de 2023, así que si estás buscando una nueva tele, esta podría ofrecerte justo lo que querías.

Por otro lado, si tienes un presupuesto más elevado, puede que prefieras el LG G3 OLED (opens in new tab) de gama alta. No hemos pasado suficiente tiempo con esta TV como para juzgarla adecuadamente con un análisis en profundidad, pero nuestra primera impresión del televisor LG es que "aplasta a todos los televisores de gama alta que hemos probado hasta ahora."

La LG G3 OLED TV es increíble (Image credit: LG)

Además de las funciones de mejora del HDR del C3 OLED, el G3 incorpora tecnología "Brightness Booster Max", un trío de mejoras que le permiten ofrecer un pico de brillo un 70% superior al de los OLED normales. La calidad de imagen es tan impresionante que nuestra compañera de TechRadar Reino Unido dijo al probarla que ver una película en la G3 OLED era casi tan envolvente como llevar un casco de realidad virtual, incluso le pasó que retrocedió físicamente ante la pantalla porque los primeros planos de la nueva película de Netflix llamada "Hunger" parecían y se sentían súper reales.

Dicho esto, el LG G3 cuesta bastante dinero: la opción menos cara de 55 pulgadas tiene un precio de 2.599€ (opens in new tab), mientras que el modelo más grande de 83 pulgadas cuesta 6.999€ (opens in new tab).

LG B3 OLED: una opción más asequible

Si las TVs OLED LG C3 y LG G3 OLED cuestan más de lo que querías gastarte, entonces echa un vistazo a la LG B3 OLED (opens in new tab), que también ha salido ya a la venta.

No te pierdas la LG B3 OLED más asequible (Image credit: LG)

Este televisor más asequible no es tan alucinante como las otras dos televisiones que ha lanzado LG de las que os hemos hablado, pero sigue siendo una opción sólida. Su chip es ligeramente menos avanzado (cuenta con el procesador a7 Gen 6 en vez del chip a9 Gen 6 del LG C3), pero sigue contando con muchas características de primera calidad.

Entre ellas, una pantalla 4K de 120Hz perfecta para los juegos y la misma función "Quick Media Switching" que los modelos más caros, que permite cambiar de una fuente HDMI a otra con más rapidez que en otros televisores; no es que sea algo que te vaya a cambiar la vida, pero sí que lo agradecerás. Sin embargo, este modelo no cuenta con los controles por voz manos libres del C3 y el G3, ni con la tecnología de pantalla OLED evo que mejora el brillo de la imagen; aunque a un precio relativamente asequible de 2.000€ para la de 55 pulgadas para el LG B3 OLED (opens in new tab), seguro que ya contabas con que su rendimiento iba a ser algo menos impresionante que el de los modelos más caros de LG.

Por último, si quieres actualizar tu sistema de cine en casa pero no eres fan de ninguno de los televisores 2023 de LG, ¿por qué no echas un vistazo a nuestra selección de los mejores televisores 4K del mercado (opens in new tab)?