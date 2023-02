TV LG B3 vs LG C3: comparativa - ¿Qué te pierdes al optar por el modelo de televisión OLED más asequible?

LG B3 OLED Visita la página web (opens in new tab) Tamaños: 55, 65, 77 pulgadas

Tecnología pantalla: OLED

Procesador: Alpha a7 Gen 6

HDMI: 4 (2x HDMI 2.1)

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision El LG B3 OLED es uno de los televisores OLED más asequibles que LG sacará este año: por debajo sólo está el LG A3. Tiene un procesador a7 Gen 6 menos avanzado que el chip a9 Gen 6 del LG C3 y su pantalla es más tenue. Pero tendrá las especificaciones de gama alta que cabría esperar de la gama OLED de LG, incluidas funciones gaming de última generación, además de una interfaz mejorada. For Más asequible que la C3

Panel OLED 4K de 120Hz

Interfaz webOS actualizada Against Calidad de imagen inferior a la del C3

Menos opciones de tamaños disponibles

Sólo tiene dos puertos HDMI LG C3 OLED Visita la página web (opens in new tab) Tamaños: 42, 48, 55, 65, 77, 83"

Tecnología pantalla: OLED Evo

Procesador: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4 (4x HDMI 2.1)

HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision El C3 incorpora el último y mejor procesador de imagen de gama alta de LG, que promete un contraste aún mejor, y que se combina con una pantalla más brillante que la del B3 en los modelos a partir de 55 pulgadas. Además, viene en más tamaños y cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1. Si puedes asumir el coste adicional, disfrutarás de buenas mejoras con respecto al B3. For El mejor chip de LG

Más brillante que el B3

Cuatro puertos HDMI 2.1 Against Pocos cambios respecto al LG C2

Más caro que el B3

No todos los tamaños son igual de brillantes

Los televisores LG B3 OLED (opens in new tab) y LG C3 OLED (opens in new tab) de este año ofrecerán probablemente uno de los mejores equilibrios entre precio y prestaciones que encontrarás en un televisor de gama alta en 2023. Ambos deberían ser televisores fantásticos y deberían mejorar los modelos anteriores, B2 y C2, que ya eran excelentes (este último encabeza nuestro ranking de mejores televisores (opens in new tab)).

Sin embargo, hay diferencias clave entre estas dos televisiones OLED, que podrían ser cruciales a la hora de decidir cuál es el mejor televisor OLED para ti. Históricamente, la serie C de OLED de LG ha dado en el clavo al ofrecer imágenes asombrosas por bastante menos dinero que las pantallas de la línea G de gama alta de la compañía (puedes consultar el modelo LG G3 OLED aquí (opens in new tab)). En cuanto a la gama B, como el LG B2 OLED del año pasado, se trata de una oferta más modesta que recorta ciertas características de la pantalla para ofrecer el precio más asequible posible.

Un primer vistazo a las especificaciones de ambos televisores OLED muestra que se diferencian principalmente en el precio, el tamaño y el brillo. A continuación, hemos comparado el LG B3 OLED y el C3 OLED (con sus principales características y diferencias) para ayudarle a elegir el televisor OLED que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

Gracias a algunas mejoras, esperamos que el LG C3 produzca imágenes más impactantes y vibrantes que el B3. (Image credit: LG)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: Precio, tamaños y disponibilidad

Al igual que vimos en los modelos del año pasado, LG ofrece más tamaños de pantalla para el C3 que para el B3. Mientras que la gama de tamaños disponible para el C3 se extiende de forma impresionante desde las 42 pulgadas hasta las 83 pulgadas, parece que el B3 sólo estará disponible en 55, 65 y 77 pulgadas.

Si lo que buscas es un televisor OLED que se adapte perfectamente a una oficina en casa con poco espacio, es probable que la gama C3, más versátil, se ajuste mejor a tus necesidades (el C2 de 42 pulgadas del año pasado demostró ser una excelente alternativa a un monitor de PC tradicional).

La compañía todavía no ha confirmado los precios oficiales de las TVs OLED B3 y C3, pero esperamos que sean parecidos a los precios de lanzamiento de los modelos B2 y C2 del año pasado.

Lo cierto es que no hay demasiada diferencia entre las versiones de 55 pulgadas del B3 OLED y el C3 OLED, que es un tamaño que sin duda será ideal para la mayoría de la gente. Así que si puedes ahorrar para pagar la diferencia, probablemente merezca la pena adquirir el C3.

Sabemos que la LG B3 y la LG C3 se pondrán a la venta en primavera de 2023, aunque todavía no conocemos la fecha exacta.

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: características

Como era de esperar, se han recortado características en la LG B3 respecto a la LG C3, pero teniendo en cuenta el precio de las B3, es una gama que muchos consumidores que quieran gastar menos en su nuevo televisor OLED van a considerar comprar.

A primera vista, tanto el B3 como el C3 incluyen todas las características clave de sus predecesores. Siguen siendo dos TVs OLED 4K de 120Hz que incluyen las mejores funciones para juegos (ambos televisores son compatibles con VRR, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync y modos de baja latencia). Si tienes una PS5 o una Xbox Serie X, tanto la B3 como la C3 deberían ser pantallas ideales para jugar.

En cuanto a los recortes del B3, tiene que conformarse con un procesador a7 reducido, frente al procesador de gama alta Alpha a9 AI Gen 6 del C3. ¿Qué significará esto para la visualización diaria? Es probable que el B3 muestre un poco más de ruido en las escenas oscuras que el C3, que la conversión de resoluciones inferiores a 4K sea menos nítida que las imágenes que puede producir el C3 y que el procesamiento del movimiento no sea tan claro y fluido.

El LG C3 OLED TV está disponible en más tamaños que el B3. (Image credit: LG )

El brillo que puedan alcanzar ambos paneles también será un factor a tener en cuenta. El B3 no cuenta con la nueva tecnología Evo Brightness Booster del C3 (que ya es una versión reducida de la tecnología Brightness Booster Max del LG G3 OLED (opens in new tab)de gama alta). Esto significa que el C3 producirá sin duda imágenes más vivas y vibrantes que el B3 en los mismos tamaños, como ocurrió con el B2 frente al C2, y los paneles no han cambiado en ninguno de los dos modelos. Sin embargo, los modelos LG C3 de 42 y 48 pulgadas serán casi igual de brillantes como el LG B3... pero claro, el B3 no viene en esos tamaños.

Si eres de los que les gusta el control por voz, también es importante que tengas en cuenta que el B3 no cuenta con el control de voz con micrófono incorporado que tienen los televisores OLED C3, G3 y Z3 de este año. La pantalla de gama baja tampoco cuenta con la nueva carcasa ligera del C3 y los modelos superiores.

Sin embargo, los posibles compradores de la pantalla de gama baja se sentirán aliviados al saber que comparte varias características nuevas con el C3. Ambos paneles vienen con la refinada interfaz webOS de LG, que introduce perfiles de usuario y avatares personalizados. ¿Lo más destacado del nuevo sistema operativo? La compatibilidad con Matter, la popular nueva tecnología para hogares inteligentes que permite ver distintas fuentes simultáneamente.

Tanto el B3 como el C3 también son compatibles con la nueva función Quick Media Switching (QMS-VRR). Puede que esa función no suene especialmente atractiva, pero promete eliminar esas pantallas negras temporales que se producen al cambiar entre puertos HDM1 2.1, y puede permitir a los descodificadores variar su velocidad de fotogramas sobre la marcha, por ejemplo para cambiar fácilmente entre películas a 24 fps y TV a 30 fps. Los únicos decodificadores que lo soportan ahora mismo son el Apple TV 4K (2021) y el Apple TV 4K (2022) (opens in new tab).

El televisor LG B2 OLED debería darnos una buena indicación de cómo será el B3, con algunas mejoras. (Image credit: Future/TechRadar)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: Diseño

En lo que respecta a las diferencias de diseño entre la gama B3 y C3, lo cierto es que ahora mismo es un poco difícil de concretar. Aún no hemos visto muchas imágenes completas del B3, aunque por suerte LG sí mostró el C3 OLED en el CES 2023. Como era de esperar, el C3 tiene el mismo bisel impresionantemente fino que tiene el C2, y esperamos que el B3 tenga un formato igual de esbelto.

Si nos fijamos en las gamas anteriores, lo más probable es que el B3 y el C3 tengan un aspecto idéntico si piensas colgarlos en la pared. La única diferencia real la encontraremos probablemente en los soportes: el C3 tiene un pequeño soporte que recuerda bastante al de Apple, mientras que el B3 será probablemente más bien plástico y curvado.

Ya pudimos ver el LG C3 OLED TV en el CES, pero aún no hemos visto una imagen oficial del B3. (Image credit: Future/TechRadar)

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: Conclusión

Con una gama más amplia de tamaños y con su tecnología de aumento del brillo, la LG OLED C3 es actualmente más recomendable que la LG OLED B3 para la mayoría de las personas que buscan una televisión OLED de última generación en 2023. La B3 parece muy similar a la B2 del año pasado, aunque su interfaz webOS mejorada debería proporcionar una experiencia de navegación aún más refinada.

Pero claro, no hay que olvidar que vivimos en una época en la que cada céntimo cuenta más que nunca, y la existencia de la B3 (y de la LG A3 OLED de gama más baja) podría ser la diferencia entre que ciertas personas compren o no una televisión OLED en 2023. A juzgar por la gama del año pasado, la LG C3 OLED podría convertirse en nuestra televisión favorita de 2023, pero nos alegramos de que la B3 ofrezca una alternativa más económica.