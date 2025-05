He probado al nueva TV LG C5 OLED, y estas son las 3 cosas que espero que mejoren para el modelo del año que viene

Los televisores OLED de la serie C de LG han sido una gama muy popular en los últimos años, ofreciendo una calidad de imagen brillante, un rendimiento y funciones de juego excelentes, y una plataforma de smart TV intuitiva, normalmente al mejor precio dentro de la categoría OLED de gama media. El nuevo LG C5 continúa esta línea, y es uno de los mejores televisores lanzados este año. En nuestro análisis del LG C5 le hemos dado cinco estrellas sobre cinco, ya que cumple con creces en cuanto a calidad de imagen, rendimiento para juegos y funciones de smart TV.

Sin embargo, por muy bueno que sea el LG C5, hay algo de lo que es inevitable hablar: el C5 no supone una mejora significativa con respecto a su predecesor, el LG C4. Desde luego, no si lo comparamos con el salto que supuso el paso del LG C3 al C4, que sí supuso una renovación completa del rendimiento y la calidad de imagen.

Como resultado, el C4 sigue ocupando el primer puesto en muchas de nuestras listas de mejores televisores, ya que el C5 no aporta una mejora suficiente como para justificar la diferencia de precio actual entre ambos.

Pensando ya en la próxima generación de la serie C (que probablemente se llamará LG C6), estas son 3 mejoras que, en mi opinión, le permitirían destacar mucho más en su lanzamiento que el C5 de este año.

1. Más brillo

El pico de brillo máximo de la C5 está bien para una TV OLED de gama media, pero el brillo a pantalla completa podría ser mejor (Image credit: Future)

El brillo ha sido tradicionalmente uno de los puntos débiles de los televisores OLED. En la mayoría de los modelos de gama media se puede esperar un brillo máximo de unos 1.000 nits, que es inferior al que ofrecen la mayoría de televisores mini-LED e incluso algunos LED. Contar con ese extra de brillo máximo puede dar a la imagen un buen impacto en contenidos HDR como películas, mientras que un mayor brillo a pantalla completa permite un mejor rendimiento en programas como deportes o en visualizaciones diurnas.

Cuando probé el C5, medí un brillo máximo de 1.180 nits en el modo Cineasta, un resultado muy respetable para un OLED de gama media y un aumento del 10% respecto al C4. Sin embargo, su brillo a pantalla completa fue de 195 nits, algo inferior al del C4, que alcanzó los 199 nits.

Los televisores OLED de gama alta más recientes, como el LG G5, superan los 300 nits de brillo a pantalla completa, una mejora considerable (aunque todavía por debajo de la mayoría de mini-LED). Sería estupendo ver cifras como estas en más modelos OLED de gama media, como el futuro LG C6.

2. Mejor sonido incorporado

La C5 viene con nuevas funciones de sonido, pero le vendrían bien unos altavoces incorporados mejores. (Image credit: Future)

No es ningún secreto que muchos televisores tienen un sonido integrado bastante flojo, fácilmente superado por una de las mejores barras de sonido, incluso por una de gama económica. Sin embargo, hay personas para quienes una barra de sonido no es una opción, por lo que optan por depender del sonido incorporado del televisor.

Los OLED de la serie C de LG suelen ofrecer una calidad de sonido integrada aceptable, pero no a la altura de la imagen. Lamentablemente, esto sigue siendo así con el LG C5. En mis pruebas, comprobé que el sonido del C5 era algo mejor que en versiones anteriores de la serie C, pero desde luego no puede competir con algunos de los televisores con mejor sonido del mercado, como los de Panasonic, Sony o Philips.

Cualquier mejora, por pequeña que sea, sobre el sistema de altavoces 2.2 de 40W del C5 sería bienvenida. Un subwoofer integrado más potente, por ejemplo, o la incorporación de altavoces con salida hacia arriba o los laterales para una mayor inmersión, darían al futuro C6 una clara ventaja sobre el C5.

3. Menos reflejos en la pantalla

La C5 se ve mejor cuando no hay luz de por medio, ya que se refleja mucho la luz en ella. (Image credit: Future)

Los reflejos en pantalla son otro de los retos con los que suelen lidiar los televisores OLED. Debido a su menor brillo a pantalla completa y a la ausencia de tratamientos antirreflejos eficaces, los reflejos tipo espejo pueden convertirse en una verdadera pesadilla en entornos luminosos.

La situación cambió un poco en 2024 con la llegada del Samsung S95D, que introdujo la tecnología antirreflejos OLED Glare Free. Durante mis pruebas con el S95D, pude comprobar que películas oscuras como The Batman se podían ver incluso en habitaciones con luces intensas en el techo. Es cierto que se sacrificaban los niveles de negro en ese escenario, pero ya he visto el nuevo Samsung S95F con OLED Glare Free 2.0, y parece que soluciona ese problema.

El S95F es un televisor OLED de gama alta con un precio elevado, así que no esperaría ver el mismo tratamiento en un modelo de gama media como la serie C de LG. Sin embargo, incluir alguna mejora en el tratamiento antirreflejos en el futuro LG C6 sería más que bienvenida, sobre todo teniendo en cuenta que en mis pruebas el C5 tuvo dificultades con los reflejos en pantalla.

LG ya ha demostrado que puede hacerlo con el modelo de gama alta LG G5 OLED, que ha conseguido limitar los reflejos de forma excelente en nuestro entorno de pruebas. Si la marca logra trasladar ese avance al C6, podría marcar un antes y un después.