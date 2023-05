5 cosas que he aprendido después de cambiar mi televisor LCD por una gran TV OLED

Los televisores OLED siguen siendo la mayor tendencia cuando se trata de tecnología de televisiones hoy en día, a pesar de la competencia cada vez más feroz de los televisores mini-LED. Y lo cierto es que cuando compruebo las visitas y las estadísticas de esta web, TechRadar, veo que a vosotros lectores os encanta leer sobre los mejores televisores OLED.

Por eso, he pensado compartir con vosotros algunas reflexiones.

La tecnología OELD ha avanzado mucho en los últimos cuatro o cinco años, aumentando significativamente los niveles de brillo (que han sido durante mucho tiempo el talón de Aquiles de las OLED en comparación con los televisores LED), y convirtiendo el quemado de pantalla en algo que tienes que tener muy mala suerte para encontrarte, mientras que antes no tenías más remedio que aceptarlo.

Ahora, podrás disfrutar del contraste perfecto y los colores precisos que caracterizan a las OLED, pero con menos inconvenientes. Esto significa que mucha gente está pensando en pasarse a una TV OLED y, de hecho, eso es exactamente lo que hice yo hace un año. Antes tenía un televisor Samsung Q80R QLED de 55 pulgadas con retroiluminación de matriz completa (el equivalente actual es el Samsung QN85B), y ahora tengo un Philips OLED806 de 65 pulgadas, que en su momento fue uno de los mejores televisores (opens in new tab)que podías comprar (aunque ahora ha sido sustituido por el Philips OLED807).

Quería invertir en mi experiencia de cine en casa, así que me decanté literalmente por el televisor de mayor tamaño que pudiera caber en mi salón, con el efecto cinematográfico de la tecnología OLED. Ahora bien, en mi salón hay mucha luz, sobre todo por la mañana, y lo cierto es que incluso hoy en día las televisiones OLED son conocidas por tener problemas en habitaciones luminosas.

Así que, si estás pensando en comprarte una televisión OLED y te preguntas cómo es la experiencia de tener una, te cuento a continuación lo que he aprendido después de un año con mi TV OLED.

1. Cuanto más grande, mejor

Mi televisor Philips de 65 pulgadas es más grande que el tamaño "recomendado" en función de la distancia a la que me siento de él (unos dos metros), pero quería pasarme de tamaño porque quería algo lo más parecido a la experiencia de un cine que pudiera conseguir en casa.

Lo cierto es que estamos muy contentos con nuestra decisión (y mi marido ya no os cuento, ahora es difícil sacarle del salón; la TV de la habitación ya no le vale). Lo cierto es que nuestra televisión nos da exactamente la sensación de inmersión que esperábamos. A mí al principio me intimidaba, pero al cabo de una semana más o menos, cuando veía algo más pequeño a la misma distancia, empezaba a parecerme un juguete, y muy pronto el tamaño de nuestra nueva tele me convenció.

Naturalmente, nos ayudó el hecho de que nos ofreciera las ventajas de las OLED y, al mismo tiempo, fuera un televisor más nuevo. Tenemos un procesamiento de imagen aún mejor que nos proporciona más detalle, además de colores más ricos, por lo que no parecía simplemente más grande porque sí, sino que nos sentíamos como si pudiéramos disfrutar de las mejoras.

No a todo el mundo le gusta un televisor enorme, sobre todo en un espacio limitado. Mi madre dice que no puede enfocar bien la tele desde el sofá y prefiere sentarse en una silla un poco más apartada. Pero básicamente, todos los demás que nos han visitado han flipado bastante.

La primera película que utilicé para probar mi OLED TV fue Speed Racer, una de las películas visualmente más alocadas de todos los tiempos. Y ahí supe que estaba convencida. (Image credit: Future)

2. Sí, el brillo reducido de las OLED es algo a tener en cuenta en habituaciones muy iluminadas

La televsión OLED de Philips que tengo está en el medio de la gama de brillo de las OLED. En los modos estándar de visualización de películas, puede alcanzar unos 800 nits de brillo máximo, que es similar al que ofrecen la LG C2 y la LG C3 (opens in new tab), y notablemente más brillante que la Sony A80K o la LG B2.

No llega a los 1.400 nits de la Samsung S95C, pero eso es tecnología punta. La mayoría de la gente compra los modelos de gama media, y lo mismo he hecho yo.

Y sí, si has leído (por ejemplo, en TechRadar (opens in new tab)) que el menor brillo de las OLED puede ser un problema en habitaciones luminosas, definitivamente es así. Por la mañanas, literalmente no puede entrar más luz por mi ventana de la que entra, ya que la luz del Sol le da directamente, y si no cierro las cortinas, la luz da justo en la pantalla. Todos los televisores tienen problemas cuando la imagen se oscurece. Esto no es diferente: no puedes ver nada en una cueva oscura en un juego, o en una calle oscura en una película. De hecho, en esas situaciones lo único que verás claramente es que tienes que pasar una bayeta por la pantalla para quitar el polvo.

Pero incluso sin luz solar directa, la reflectividad en la mayoría de estos paneles es bastante alta. Si es un día luminoso y llevas colores claros (o la luz del Sol te da de lleno), verás sobre todo un reflejo de ti mismo durante las escenas oscuras, pero, de nuevo, eso es un problema de la mayoría de los televisores.

Aquí no hay sol directo, pero puedes ver cómo las cortinas se reflejan en el lado derecho, interfiriendo con lo que aparece en pantalla. (Image credit: Future)

Sin embargo, cuando se trata de escenas más brillantes, ya sea a pantalla completa con colores vivos como los deportes, o incluso simplemente películas ambientadas durante el día, el televisor OLED es menos visible a través de la luz solar que mi antiguo Samsung, más brillante. Si estoy viendo algo o jugando durante el día cuando el Sol está fuera, ya cierro la cortina automáticamente.

También debo mencionar que mi televisor está orientado hacia una pared oscura, lo que ayuda a eliminar los reflejos.

3. El quemado de pantalla no me preocupa, pero recomiendo sentido común

Después de un año en el que hemos usado la TV un montón, lo que incluye jugar a muchos videojuegos que potencialmente podrían dejar algún rastro de quemado de pantalla, lo cierto es que no hay absolutamente ninguna señal de cualquier problema.

Ahora bien, tampoco quiero tentar a la suerte, por lo que no dejo los juegos en pausa durante horas con la televisión encendida, ya que eso podría causar un quemado de pantalla. Dicho eso, ahora la tecnología tiene sus propias defensas: la PS5, por ejemplo, se apaga sola al cabo de un rato, y el televisor tiene un modo de salvapantallas para cuando dejas una imagen estática ahí parada como modo de protección. Mi televisión en particular también tiene algunas funciones inteligentes para prevenir el quemado de pantalla (o retención de imagen, como también se le llama a este problema). Por ejemplo, mi TV detecta si hay logotipos estáticos en pantalla y atenúa esas partes de la imagen.

También tengo cuidado con el hecho de que el televisor no quede expuesto a la luz solar para que no se sobrecaliente; el calor es uno de los principales causantes del quemado de pantalla, así que un televisor expuesto al Sol es más susceptible de sufrirlo.

En general, no es que me vuelva loca a la hora de prevenir el quemado de pantalla, pero sí que creo que hacer las cosas con algo de sentido común no daña a nadie, y yo así no he tenido ningún problema con mi televisión.

Mi Sonos Arc y mi Sub Mini son una parte esencial de mi cine en casa. (Image credit: Future)

4. Sí, píllate unos altavoces en condiciones si quieres un audio de cine

No puedes esperar que el sonido que salga de tu fantástica televisión súper elegante y delgada sea bestial y con gran cuerpo. Simplemente no lo es. Algunos televisores OLED delgados invierten mucho en mejorar el sonido y hacerlo más posicional, y el audio de mi televisor está bien, pero no es ni remotamente parecido a lo que pueden ofrecerte unos altavoces dedicados (hay algunos televisores que tienen altavoces tipo barra de sonido).

Yo utilizo una configuración de sonido envolvente Sonos con mi televisor (la Sonos Arc (opens in new tab), unos altavoces traseros Sonos One y un Sonos Sub Mini), pero todo este tinglado es bastante caro; si buscas algo con un precio más asequible encontrarás más opciones en nuestro ranking de las mejores barras de sonido (opens in new tab).

La diferencia está en el rango dinámico del sonido, la cantidad de detalles posibles cuando el sonido es más complejo como en escenas de acción o cosas así, y el posicionamiento de los efectos Dolby Atmos. Los dos primeros son los más importantes: agudos más nítidos, graves más intensos y la posibilidad de distinguir los distintos sonidos cuando las escenas de acción se vuelven caóticas.

He probado televisores con "audio 3D con IA" y otras palabras de moda, y a menudo pueden hacer un gran trabajo haciendo que las voces y el movimiento coincidan con lo que está sucediendo en la pantalla, pero luego pruebas la misma escena con una barra de sonido adecuada y dices "Oh, claro, las películas deben tener graves".

La retroiluminación Ambilight es una de las muchas cosas queme gustan de mi TV (Image credit: Future)

5. Me quedo con la tecnología OLED

Aparte del pequeño problema de brillo, no tengo ningún otro inconveniente que recalcar de mi televisor OLED. Por eso, no tengo que pensármelo mucho cuando me preguntan si volvería a optar por una TV OLED en el futuro. La respuesta es un sí rotundo.

Hasta ahora no he podido probar un televisor Sony, pero sí he probado tanto Samsung como LG. Ambos consiguieron sorprenderme gratamente, pero no pudieron igualar la experiencia Ambilight y la gran calidad de imagen del Philips OLED807. El televisor lleva ahí más de seis meses y ni yo ni mi pareja hemos sentido la necesidad de ajustar la configuración de imagen.

Lo único que he visto este año que me ha hecho pensar "oh, quiero eso" es el panel Micro Lens Array de nueva generación que se utiliza en algunos televisores OLED de gama alta, como el LG G3 (opens in new tab) y el Philips OLED+908. No sólo es mucho más brillante que mi televisor OLED, sino que también reduce los reflejos gracias a una nueva capa en la parte superior de la pantalla (opens in new tab). Ahora bien, esos televisores tienen un precio aún más elevado y yo tampoco quiero gastarme más todavía en un televisor.

