Las nuevas televisiones OLED de gama alta tienen un arma secreta que realmente marca la diferencia

Hemos tenido la oportunidad de ver el Philips OLED+908, que es el último televisor OLED de gama alta anunciado por Philips como parte de su nueva línea, y utiliza el nuevo panel OLED de nueva generación de LG Display que incluye la tecnología Micro Lens Array para mejorar el brillo, así como un algoritmo de aumento del brillo llamado META.

Ya conocíamos estos beneficios de las pantallas OLED, en parte porque ya habíamos visto la tecnología en el Panasonic MZ2000 y, extraoficialmente, en el LG G3 OLED (opens in new tab). (Decimos "extraoficialmente" porque, en realidad, es un secreto a voces, pero LG Electronics no confirma oficialmente que esté utilizando este panel en el G3. Sin embargo, es lo único que tiene sentido lógico y técnico, y hemos hablado con gente del sector al respecto que está segura de que es así).

Sin embargo, lo que nadie nos había mencionado hasta que hablamos con Philips es que hay un tercer pilar en el nuevo panel OLED de nueva generación, y verlo en acción es lo que realmente nos sorprendió al probar el nuevo televisor.

Hablamos de un nuevo polarizador conocido como "Vanta Black", que marca una gran diferencia en la intensidad con la que el televisor refleja la luz. En comparación con el Philips OLED+907, que se lanzó a finales de 2022, los reflejos del nuevo panel nos parecieron que se mostraban la mitad de brillantes; se reducen un montón.

En esta imagen se muestra la diferencia: el OLED908 con el nuevo panel está a la izquierda, y el OLED907 con un panel actual está a la derecha. Vea cómo la misma pantalla reflejada es mucho más tenue a la izquierda que en la derecha (por no hablar de los pocos otros reflejos que hay). (Image credit: Future)

Parece que la reducción de los reflejos es aún mayor con más oscuridad. En un momento dado, pasamos de la luz a la sombra mientras mirábamos nuestro reflejo y desaparecimos por completo. No es sólo que el reflejo se disimulara más, es que no podíamos vernos en absoluto.

Y esto se ha conseguido sin utilizar un acabado mate, ni ninguna otra técnica que tienda a limitar el brillo. De hecho, como ya hemos dicho, el brillo se ha mejorado de una forma que es claramente visible.

Los blancos resaltan mucho más en el Philips OLED+908, incluso en comparación con el Philips OLED+907, que ya está disponible y utiliza el panel OLED más avanzado que había el año pasado. Lo mismo ocurre con los colores: son más vibrantes y más realistas al mismo tiempo (aunque el nuevo televisor Philips también tiene un nuevo procesador, lo que puede contribuir a ello).

Esto significa que los nuevos paneles OLED ofrecen una doble ventaja en cuanto a brillo: por un lado, proporcionan imágenes objetivamente más brillantes gracias a la mayor emisión de luz, pero es que además, el brillo también se ve potenciado en habituaciones luminosas, gracias a que la imagen se ve menos atenuada por los reflejos.

Aquí tenéis otra imagen comparativa. Fijaos cómo el televisor más antiguo a la derecha refleja un montón de cosas, mientras que el televisor a la izquierda con el polarizador "Vanta Black" es como un agujero negro. (Image credit: Future)

El brillo relativamente bajo del OLED en comparación con el Full Array LED (antes) o el mini-LED (ahora) ha sido siempre el talón de Aquiles de las OLED si quieres ver la tele en habitaciones luminosas, ya sea porque tienes muchas luces encima que podrían reflejarse en el televisor, o porque lo estás viendo durante el día. Aunque los OLED están entre los mejores televisores, tienen sus inconvenientes.

Lo que hemos visto en el Philips OLED+908 podría cambiar las reglas del juego y, como ya hemos dicho, la tecnología no es exclusiva de Philips: está en el Panasonic MZ2000, en el LG G3 y podría llegar a muchos otros televisores.

Pero no es probable que lo haga de inmediato, porque al ser un nuevo panel OLED de gama alta es muy caro. No encontrarás esta tecnología en el LG C3 (opens in new tab), más asequible, pero después de echar un vistazo a esta nueva tecnología, estamos deseando que llegue a más televisiones.

Nuestra esperanza para el año que viene es que, aunque LG Display (que es el único fabricante de este tipo de pantallas OLED) no consiga que la tecnología de alto brillo sea lo bastante barata como para incluirla en televisores más asequibles, lleve este nuevo polarizador a sus paneles más baratos.

Cuando probamos el LG C3 en el CES, nos pareció que apenas se distinguía del LG C2 anterior. Si se pudiera añadir esta tecnología antirreflejos a los OLED de gama media, obtendrían una gran mejora de calidad de imagen, aunque su propio brillo no cambiara.

Con la tecnología QD-OLED de Samsung persiguiendo a la OLED normal, este es exactamente el tipo de innovación que la tecnología más antigua necesita para sobrevivir, pero tendrá que ser más accesible.