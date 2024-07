Se filtran fotos y detalles de la barra de sonido Sonos Arc 2 Dolby Atmos

Tras la filtración a finales del año pasado de que Sonos está desarrollando un sucesor de su barra de sonido ultra-premium Sonos Arc con el nombre en clave de "Lasso", hemos tenido otra filtración más reciente por cortesía de The Verge que revela imágenes del nuevo altavoz y reafirma que podría presumir de tecnología de audio de gama alta cuando salga al mercado.

De entrada, Lasso no parece tener ningún cambio importante respecto a la Arc original en términos de diseño; se trata de un sistema de sonido con una larga carcasa de plástico negro, un único puerto HDMI y un puerto Ethernet para ofrecer a este altavoz con Wi-Fi una conexión a Internet más fiable.

La parte trasera del Sonos Lasso (Image credit: The Verge)

Dicho esto, un detalle interesante es la adición de un botón con un logotipo de Bluetooth encima, lo que sugiere que el Lasso será compatible con la reproducción de audio Bluetooth, algo que no habíamos visto antes en una barra de sonido Sonos. Además, hay un interruptor físico para activar o desactivar el micrófono integrado si quieres sentirte un poco más seguro de que el altavoz inteligente no te está escuchando.

Pero donde las cosas se ponen realmente especiales es en The Verge, que reafirma los rumores de que Lasso será el primer altavoz Sonos con tecnología Mayht.

Sonos adquirió el fabricante de altavoces Mayht Holding BV en abril de 2022, y llevamos mucho tiempo esperando a que esa compra diera sus frutos. Esto se debe a que permite que altavoces más pequeños ofrezcan la misma potencia que altavoces mucho más grandes: Mayht ya explicó que se podría obtener la potencia de un Sonos Five con un altavoz del tamaño de un Sonos One (según T3).

Image 1 of 2 Sonos One (Image credit: Future) Sonos Five (Image credit: TechRadar)

Esta misma tecnología permite a los fabricantes meter un subwoofer en un altavoz mucho más pequeño, y Mayht explica que, incluso sin subwoofer, una barra de sonido de tamaño medio podría ofrecer graves reales (hasta unos 30 Hz) con sus dispositivos de audio. Esto significa que quizá puedas comprar sólo el Lasso, sin necesidad de gastarte un dineral en un Sonos Sub, pero tendremos que esperar para verlo.

Hay muchas cosas que aún no sabemos sobre el Lasso: aunque creemos que se llamará oficialmente Arc 2, puede que no sea así. Tampoco sabemos cuánto costará, aunque los rumores apuntan a que rondará los 1.200 dólares (probablemente 1.800 libras esterlinas según las anteriores estrategias de precios globales de Sonos y los tipos de cambio) en lugar de los 899 dólares del Arc. Por último, no sabemos con certeza si se lanzará en 2024 o si tendremos que esperar un poco más.

Por ahora tendremos que coger los rumores con pinzas, pero parece que Sonos está preparando algo; esperemos que su próxima actualización de los altavoces no siga el camino de su reciente y problemática actualización de la aplicación.