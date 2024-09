Hideaki Itsuno, director de Devil May Cry y Dragon's Dogma, se va de Capcom

El veterano de Capcom Hideaki Itsuno deja la compañía después de tres décadas para desarrollar un nuevo juego.

El director de las series Devil May Cry y Dragon's Dogma recurrió a X/Twitter para compartir una declaraciónsobre su salida de la empresa. Itsuno agradece a los fans por su apoyo a largo plazo y confirma que trabajará en un juego nuevo fuera de Capcom.

"A partir de septiembre, empezaré a desarrollar un nuevo juego en un nuevo entorno", escribió Itsuno. "Espero crear juegos divertidos y hermosos que sean tan memorables como los que he creado hasta ahora, o incluso más memorables. ¡No os perdáis mi próxima creación!"

El último trabajo de Itsuno como director fue Dragon's Dogma 2 de este año . A pesar de la mala optimización y el rendimiento del juego en el lanzamiento, se vendieron más de 2,5 millones de unidades en sus primeras dos semanas a la venta. El juego también estableció un récord de jugadores simultáneos para un juego de Capcom en Steam el día de su lanzamiento.

Aunque Itsuno será conocido principalmente por su trabajo en las series Devil May Cry y Dragon's Dogma , también se desempeñó como director de algunos de los mejores juegos de peleas de Capcom, incluidos Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Star Gladiator, Project Justice y la serie Power Stone (que por fin sale del Dreamcast). Es posible que algunos de estos nombres te suenen, ya que aparecerán en la recientemente anunciada Capcom Fighting Collection 2, cuyo lanzamiento está programado para algún momento de 2025.

Por supuesto, puedes esperar hasta entonces con Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, que se lanzará próximamente el 12 de septiembre para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam.