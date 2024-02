Reseña Sonos Arc

No hay compatibilidad con DTS/DTS:X

Nota del editor

• Fecha de revisión original: junio de 2020

• Barra de sonido insignia actual Sonos Dolby Atmos

• Precio de lanzamiento: $799 / £799 / AU$1399

• Precio objetivo ahora: desde $830 / £799 / AU$1265

Sonos Arc ha reinado durante mucho tiempo como la barra de sonido Dolby Atmos insignia de Sonos, y su precio en realidad aumentó a $ 899 / £ 899 / AU $ 1,499 desde su precio inicial de $ 799 / £ 799 / AU $ 1,399 en el lanzamiento. Sonos claramente se siente seguro de su barra de sonido superior, que ofrece un sonido Dolby Atmos de 5.0.2 canales de alto impacto, aunque en los últimos años ha ganado mucha competencia en barras de sonido emblemáticas que brindan una mayor cantidad de canales y características como múltiples puertos HDMI. Desde entonces, los precios del Sonos Arc han comenzado a bajar, siendo $ 830 / £ 799 / AU $ 1265 un costo más típico, e incluso menos durante eventos de ventas como el Black Friday. Estas ofertas hacen que Arc tenga un mejor valor, especialmente si eres fanático de Sonos. El resto de esta revisión permanece como se publicó anteriormente.

Reseña en un minuto

Sonos Arc es la barra de sonido más grande y robusta de la compañía incluso ahora, unos años después de su lanzamiento. Si bien no estamos seguros de si el dispositivo recibe su nombre de la interfaz HDMI que utiliza, el sonido curvo que emite o el hecho de que quizás, metafóricamente, sea un recipiente que ofrece un impresionante sonido envolvente al hogar minimalista moderno, pero sea cual sea el caso. , esta barra está diseñada para ofrecer un gran sonido sin ocupar la habitación.

Sonos Arc puede ofrecer audio Dolby sin pérdidas de la mejor calidad que se encuentra en los discos Blu-ray de última generación y puede proporcionar el paisaje sonoro 3D de pistas de objetos Dolby Atmos de discos y películas en streaming. Esto significa que puede hacer rebotar ciertos sonidos en las paredes que te rodean para que sientas que vienen hacia ti desde todos los ángulos. Curiosamente, esto es lo que se rumorea que hacen los Sonos Era 100 y 300: los próximos altavoces Sonos que podrían sacar a la competencia del agua.

(Image credit: Future)

Si bien todo esto puede parecer complicado, la configuración de Sonos Arc no podría ser más sencilla: implica solo un par de pasos en la aplicación del teléfono inteligente. Las conexiones de cables minimalistas y la construcción del sistema todo en uno se suman a esta sensación de sencillez y estética aerodinámica. Si tienes una sala multimedia con cuatro paredes y techo, esta es sin duda una de las mejores barras de sonido que existen.

Hay algunas advertencias para aquellos con salas de televisión amplias, o habitaciones más pequeñas que podrían salirse con la suya utilizando el Sonos Beam (Gen 2), más pequeño y asequible. También es importante tener en cuenta que solo tiene un puerto HDMI; no tiene un puerto "paso", como la mayoría de las barras de sonido en la actualidad, por lo que pierde el uso del puerto al que está conectado.

Pero en general, el Arc es un kit bastante sorprendente que puede imitar un sonido 3D impresionante desde una unidad elegante e independiente, lo que la convierte en la mejor barra de sonido Dolby Atmos si desea una sin un subwoofer o parlantes separados. Aunque al ser Sonos, podrías agregarlos más tarde, por supuesto...

La barra de sonido Sonos Arc estuvo sujeta a un aumento de precio. (Image credit: Future)

Sonos Arc: precio y disponibilidad

Presentada en junio de 2020

Precio oficial: $899 / £899 / AU$1,499

La barra de sonido Sonos Arc se lanzó a nivel mundial el 10 de junio de 2020 y costó $ 799 / £ 799 / AU $ 1399 como unidad independiente. Sin embargo, después de que Sonos anunciara un aumento de precio de casi todo el producto, ahora cuesta 899 dólares.

Si bien este altavoz compatible con Atmos es perfectamente capaz por sí solo, también puedes agregar el Sonos Sub (Gen 3) por $ 749 / £ 749 / AU $ 1099 para una gran mejora de graves, o un Sonos Sub Mini ($ 429 / £ 429 / AU $ 699 ) para un menor refuerzo de graves. También puede agregar un par de unidades Sonos One SL para sonido envolvente trasero izquierdo y derecho, lo que le costará $ 199 / £ 179 / AU $ 289 cada una. Estos altavoces también han aumentado de precio desde su lanzamiento.

El Arc ha sido diseñado para colocarse sobre la mesa debajo de su televisor, pero también puede montarlo debajo de una pantalla usando el soporte de pared compatible con Sonos Arc ($79 / £79 / AU$99).

Han sucedido muchas cosas en el mundo de las barras de sonido desde el lanzamiento de Sonos Arc, y su precio parece un poco alto si solo quieres un gran sonido de cine en casa. Puedes obtener algo como el Samsung HW-Q930B, con parlantes secundarios y traseros incluidos, por aproximadamente el mismo precio que el Sonos Arc solo. Sin embargo, no todo el mundo quiere todas esas cajas, incluso cuando son inalámbricas, y cuando se trata de barras de sonido todo en uno, la Arc tiene una buena relación calidad-precio en comparación con competidores como la Sony HT-A7000.

La barra de sonido tiene el mismo ancho que un televisor de 55 pulgadas. (Image credit: Future)

Sonos Arc: diseño y características

Ancho de un televisor de 55 pulgadas

Configuración sencilla

Más alta que la mayoría de las barras de sonido.

Hubo un tiempo en el que no se consideraba nada más que una matriz de varios altavoces para obtener un sonido envolvente de la mejor calidad, pero Dolby Atmos lidera la tarea de ofrecer efectos de audio 3D desde un sistema más optimizado, y Sonos Arc es un gran ejemplo. de esta.

La unidad individual autónoma tiene solo dos entradas esenciales: un cable de alimentación y una entrada HDMI, y aunque una toma Ethernet y un adaptador óptico digital a HDMI están disponibles de fábrica, solo se recomienda usarlos si es absolutamente necesario. Sonos ni siquiera incluye un control remoto, lo que le sugiere que conecte la barra de sonido a su televisor a través del canal de retorno de audio (ARC) y simplemente use el control remoto de su televisor (o lo controle a través de la nueva aplicación para teléfono inteligente Sonos S2).

Especificaciones clave Altavoces: 5.0.2, 11 amplificadores Clase D, 8 woofers, 3 tweeters Dimensiones: 45 x 3,4 x 4,5 pulgadas (1141,7 x 87 x 115,7 mm), 13,78 lbs (6,25 kg) Acabado: Blanco o negro mate Conexiones: Entrada HDMI (ARC), conversor óptico de audio digital a HDMI, Bluetooth, puerto Ethernet, Wi-Fi 802.11b,g, Apple AirPlay 2, receptor IR Aplicación: Android (sin Trueplay), iOS Subwoofer incluido: No

Incluso las opciones de color son simples con el Arc, ya que está disponible solo en blanco o trasero. Y si bien, por supuesto, puedes emparejar la barra de sonido Sonos Arc con Sonos Sub o un par de parlantes One SL para obtener graves más profundos y un verdadero sonido envolvente, se creó para ser una excelente solución de audio por sí sola, que reduce el desorden general.

Dado que el Arc está destinado a hacer rebotar el audio en el techo y las paredes de su habitación para crear un paisaje sonoro 3D, está envuelto en la parte superior, frontal y en cada extremo por rejillas metálicas de altavoz perforadas que cubren las diversas orientaciones del controlador Atmos. formación.

El Arc está destinado a hacer rebotar el audio en el techo y las paredes de su habitación. (Image credit: Future)

La barra de sonido se encuentra un poco más alta que la mayoría, con 3,4 pulgadas (8,7 cm), y esto puede ser un problema con los televisores que se encuentran muy bajos en sus soportes. Pero el repetidor de infrarrojos incorporado significa que no bloqueará su conexión remota, y este espacio adicional brinda un poco más de espacio para los controladores Atmos que disparan hacia arriba. Con 45 pulgadas (114,17 cm) de ancho, se alineará aproximadamente con los bordes de un televisor promedio de 55 pulgadas, y su escala lo hace adecuado para cualquier televisor de hasta 85 pulgadas.

Hay una luz LED de estado simple que ajusta automáticamente el brillo según la luz ambiental y los sutiles botones capacitivos de reproducción/pausa, volumen y silencio ayudan a que se mezcle con el fondo.

Hay dos orificios traseros reforzados para montar en la pared la unidad de 13,78 lb (6,25 kg) para una configuración de montaje orientada hacia adelante, pero, naturalmente, la respuesta de graves es un poco más concentrada cuando puede reflejarse en la superficie de una mesa.

Si bien se incluye un convertidor óptico digital con Arc, Atmos solo se puede transmitir a través de HDMI, por lo que al conectarlo sacrificará un sonido de alta calidad. Dolby Atmos todavía no es omnipresente en términos de disponibilidad, por lo que asegurarse de tener todos los bits correctos puede ser un proceso. Para ver si sus otros componentes actuales están preparados para Atmos, consulte nuestra explicación de Dolby Atmos.

El proceso de configuración está diseñado para ser lo más simple posible y todo se realiza a través de la aplicación para teléfonos inteligentes Sonos S2 (Image credit: Future)

Como todo lo demás con Arc, el proceso de configuración está diseñado para ser lo más simple posible y todo se realiza a través de la nueva aplicación para teléfonos inteligentes Sonos S2. Después de la conexión inicial, se te pedirá que descargues la aplicación desde App Store o Google Play Store (si aún no la tienes).

Luego, deberás seguir un par de indicaciones para conectar el televisor a Wi-Fi, cualquier servicio de transmisión de audio o radio por Internet al que ya estés registrado y tu elección de Amazon Alexa o Google Assistant. Aparte de esto, no hay mucho más que hacer en la configuración, es un proceso relativamente sencillo (especialmente si ya tienes una cuenta de Sonos).

Sin embargo, hay una última tarea que querrás realizar antes de ver tus películas favoritas: Trueplay Tuning. Trueplay es la herramienta de Sonos que analiza la forma de una habitación para equilibrar mejor la salida de sonido. Puede detectar cómo se refleja el sonido y modificar su audio para que todo suene lo mejor posible.

Marca una marcada diferencia en los detalles generales y en la claridad y precisión de los efectos posicionales Dolby Atmos.

Trueplay es la herramienta de paisaje sonoro adaptativo patentada de Sonos que analiza la forma de una habitación para equilibrar mejor la salida de sonido para todos los que están en ella. (Image credit: Future)

Sin embargo, hay un problema bastante considerable: Trueplay sólo es compatible con dispositivos iOS. Este es un gran inconveniente para los usuarios que no son de Apple y Sonos dice que la diversidad en el hardware de Android significa que no planea desarrollarlo pronto.

Afortunadamente, puedes pedir prestado un dispositivo iOS para ejecutar la calibración en la ubicación final de la barra de sonido y seguirá siendo así siempre que mantengas las cosas aproximadamente en el mismo lugar. Es un inconveniente, pero en general es probablemente más sencillo que tener que guardar un micrófono de sintonización dedicado en algún lugar memorable después de la configuración.

El Sonos Arc contiene ocho woofers elípticos que se combinan para ofrecer una respuesta de graves general sólida (Image credit: Future)

Sonos Arc: desempeño de audio

Excelente tanto para música como para películas.

Gran sonido envolvente para una sola barra

Lo mejor es tener una habitación con la forma adecuada

Las capacidades de audio de Sonos Arc son realmente excelentes. Ocho woofers elípticos se combinan para ofrecer una sólida respuesta general de graves y la afinación equilibra una buena cantidad de calidez en los medios con un impresionante nivel de claridad.

Esta precisión se combina con los tres tweeters de cúpula de seda que ofrecen agudos particularmente nítidos con un impresionante nivel de control. Nos cautivó especialmente la capacidad de la unidad para ofrecer paisajes sonoros que distinguían el sonido de los instrumentos individuales durante arreglos particulares sin sentirnos inconexos.

Este tipo de precisión espacial tiene sentido si se tiene en cuenta que Sonos Arc fue diseñado para aprovechar al máximo Dolby Atmos, un códec de audio que separa los sonidos en pistas de audio basadas en objetos, de modo que determinadas fuentes se puedan cambiar rápidamente entre altavoces y rebotar por la habitación. más fácilmente. Como era de esperar, el Arc es muy capaz una vez que lo has sintonizado con la habitación y puede hacer rebotar los efectos a tu alrededor.

Sonos Arc ofrece un nivel impresionante de claridad. (Image credit: Future)

Vale la pena señalar que debido a que el sistema usa su habitación para transmitir el sonido a su alrededor, habrá cierta variación en la capacidad del Arc para ofrecer sonido envolvente.

Lo probamos en una habitación con un techo abovedado de 6 metros y una pared de punta detrás del sofá, lo que hace que sea esencialmente imposible hacer rebotar el audio detrás de usted.

Entonces, si bien pudimos experimentar una altura excelente y un movimiento del paisaje sonoro de izquierda a derecha, definitivamente no obtuvimos la misma experiencia de sonido envolvente que una matriz de múltiples altavoces.

Dicho esto, la posición de audio del altavoz fue lo suficientemente buena como para que en una sala multimedia más cuadrada esperáramos que pudieras acercarte sorprendentemente al sonido envolvente de varios altavoces usando solo la barra de sonido Arc.

Realmente no sentimos ninguna necesidad desesperada de agregar un Sub a la barra de sonido Arc, había graves potentes más que suficientes para permitirte sentir esas explosiones en pantalla o caídas de ritmo cuando se subían a todo volumen. Incluso sentimos que la configuración del modo nocturno que reduce el ecualizador de graves sería una característica útil para quienes viven en apartamentos con paredes delgadas.

Sin embargo, hemos probado el Sonos Sub Mini con las tres barras de sonido Sonos y, sin lugar a dudas, agrega potencia adicional a la mezcla; simplemente no es esencial.

¿Deberías comprar la Sonos Arc?

(Image credit: Future)

Compra la Arc si ...

Quieres sonido Dolby Atmos El Sonos Arc es uno de los mejores parlantes que hemos escuchado para la separación de audio, lo que lo hace excelente para mejorar su experiencia de sonido envolvente.

Quieres el sistema de sonido envolvente más simple posible Arc es la mejor barra de sonido sub-less que hemos escuchado, por lo que, si solo deseas que tu televisor y una barra de sonido estén conectados con el mínimo de cables y desorden, es una excelente opción.

Ya eres parte del ecosistema de altavoces multisala de Sonos Para cualquiera que tenga un altavoz Sonos en casa (o aquellos que planeen invertir en uno), los altavoces funcionan bien para crear audio multisala fácil de usar.

No la compres si...

No tienes acceso a un dispositivo iOS para Trueplay Tuning Trueplay es fundamental para obtener un buen sonido 3D en Arc. Si bien puedes lograr el sonido Atmos sin él, es posible que desees pedir prestado el dispositivo iOS de un amigo para aprovechar al máximo Sonos Arc.

Tu habitación no está bien

Ya que la Arc se basa en tu habitación para lograr un sonido envolvente, si el sofá está en medio de una habitación grande y amplia y no tiene intención de comprar altavoces traseros One SL, no obtendrás un buen sonido envolvente.

También considera

¿No te convence nuestra revisión de Sonos Arc? Hemos elegido otras tres barras de sonido que quizás quieras considerar a continuación:

Samsung HW-Q930B

Por aproximadamente el mismo precio que el Arc, obtienes un sistema de cuatro bocinas, con parlantes traseros y subwoofer incluidos. No es tan rico en música, pero en películas es difícil encontrar fallas y su posicionamiento Dolby Atmos es fantástico.

Sonos Beam (2.ª generación)

Si el Arc es demasiado cara (o grande), la barra de sonido más pequeña de Sonos también ofrece una potencia increíblemente detallada en una sola caja. Los efectos Dolby Atmos no son tan impresionantes, pero el equilibrio y la escala del sonido general parecen provenir de algo mucho más grande. Y podrías agregar parlantes envolventes traseros reales, todo por el precio total del Arc únicamente.

Sony HT-A9 Home Theater System

El conjunto de altavoces Sony HT-A9 está perfectamente ubicado para alguien que busca una mejor solución de sonido Dolby Atmos que una barra de sonido, pero que no está listo para invertir en un sistema de cine en casa completo.