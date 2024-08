¿Buscas una alternativa al Kindle? Este nuevo rival superdelgado cuenta con Google Play Store para aplicaciones Android

Si prefieres leer libros en un dispositivo de lectura electrónica en lugar de en una tableta o en el libro tradicional, seguro que has oído hablar de Boox. Esta empresa de lectores electrónicos se ha hecho un nombre gracias a sus dispositivos de tinta electrónica, finos y ligeros, y acaba de lanzar una nueva incorporación a su gama.

El Boox Go 6 es el último de la gama Go, y continúa la tradición de lectores ligeros y finos de la empresa. El Go 6 pesa 146 g y sólo tiene 6,8 mm de grosor, lo que lo hace muy fácil de llevar en el bolso para leer durante las vacaciones.

A pesar de ello, el mayor argumento de venta será probablemente la pantalla Carta 1300 del Go 6. Esta pantalla de tinta electrónica ofrece 300ppi y «una calidad visual y un rendimiento mejorados», afirma Boox. Esta pantalla de tinta electrónica ofrece 300ppi y «una calidad visual y un rendimiento mejorados», dice Boox, con negros más profundos y blancos más brillantes que dan como resultado un texto más nítido y una experiencia de lectura más cómoda.

(Image credit: Boox)

También incorpora luces frontales de doble tono, que deberían ayudar a garantizar la comodidad de los ojos en cualquier situación, tanto si se permite una lectura ligera de día como de noche.

Las ventajas de Android

BOOX Go 6 Official Unboxing - YouTube Watch On

El Boox Go 6 funciona con Android. Como ya dijimos cuando analizamos el Boox Note Air 3, el uso de Android añade mucha versatilidad: siempre que tu proveedor de libros electrónicos preferido tenga una aplicación para Android, funcionará en el Go 6.

También significa que el dispositivo no se limita a aplicaciones de lectura, ya que puedes descargar aplicaciones Android para navegar por Internet y reproducir audio, si lo deseas. Boox afirma que el dispositivo viene con Google Play Store preinstalado (algo que no ocurre con los Kindles), lo que facilita la carga del ereader con aplicaciones compatibles.

El Go 6 se completa con una ranura para tarjetas microSD para ampliar su almacenamiento, un asistente de inteligencia artificial (IA) integrado y una batería que aparentemente dura «días con una sola carga», según Boox. El Boox Go 6 cuesta 149,99 dólares (unos 2,764 MXN) y ya se puede comprar en el sitio web de Boox.