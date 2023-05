¿Qué es el OLED? Píxeles que se autoiluminan, negros puros y quemado de pantalla explicados

OLED es un término que a día de hoy está por todas partes en el ámbito de la tecnología. Lo encontrarás ya estés buscando una nueva televisión, eligiendo un portátil de gama alta, o leyendo sobre la última Nintendo Switch OLED (opens in new tab). Pero... ¿qué significa OLED realmente? Y otra pregunta importante, ¿realmente necesitas que tu dispositivo tenga una pantalla OLED?

Empecemos por lo básico: OLED son las siglas en inglés de "diodo emisor de luz orgánica". Y es precisamente esta tecnología de pantalla la que hace que las TVs OLED destaquen por encima de las otras televisiones. Los paneles OLED son capaces de apagar sus píxeles, lo que les permite ofrecer negros perfectos.

Los televisores OLED ofrecen una mejor calidad de imagen, tiempos de respuesta más rápidos y un menor consumo de energía. Por eso, si quieres comprar uno de los mejores televisores, necesitas saber más sobre OLED para decidir si se adapta mejor a tus necesidades que los televisores QLED de Samsung.

En esta guía te explicamos cómo funciona OLED, qué diferencia a un televisor OLED de otros tipos de paneles y, lo más importante, si esta tecnología es adecuada para ti.

La tecnología OLED explicada

¿Qué es la tecnología OLED?

OLED significa en español "Diodo emisor de luz orgánica", donde 'orgánica' se refiere al carbón que hay dentro del panel, antes de la pantalla de cristal.

El panel OLED emite su propia luz cuando una corriente eléctrica lo atraviesa, mientras que las de LCD-LED requieren una fuente de luz externa, como una retroiluminación para el brillo.

Esta retroiluminación es lo que separa a las pantallas LCD de las LED. Una LCD tiene retroiluminación (llamada Lámpara fluorescente de cátodo frío o CCFL por sus siglas en inglés), y está repartida uniformemente a través de toda la parte trasera de la pantalla.

En una TV OLED, los píxeles son los que producen la luz, y cuando necesitan ser negros pueden apagarse completamente en vez de depender de que la retroiluminación se apague.

¿Merecen la pena las OLED?

La mayoría de los televisores OLED ofrecen una calidad de imagen excepcional, aunque necesitan un procesador de altas prestaciones para aprovechar la tecnología al máximo (Image credit: Panasonic)

¿Merecen la pena las OLED por su precio?

Si miras un OLED y comparas la experiencia con mirar otro tipo de televisor, te darás cuenta de que los negros son eso: negros de verdad. No hay comparación con los grises de la mayoría de las TVs LED. Si sueles ver contenido en una habitación oscura, el OLED es el rey. Y la combinación de estos negros puros con los blancos brillantes que también producen los paneles OLED, realmente te ofrece una imagen fantásticamente vibrante.

LG y Panasonic (que son de los mayores productores de televisores OLED del mercado) suelen usar el término "contraste infinito" para describir cómo los píxeles autoiluminados se apagan completamente para reproducir un negro absoluto en lugar de uno "relativo" que solo describe cómo de negro puede llegar a ser un píxel comparado con el más brillante en pantalla.

Las ventajas del OLED van más allá de la mejora en la imagen. Las pantallas OLED responden realmente bien, por lo que a los entusiastas del cine y los gamers de PS5 y Xbox Series X les encantarán las TVs OLED.

Los paneles OLED son capaces de soportar una tasa de refresco de 0,001ms que, como referencia, es alrededor de 1.000 veces más rápida que un panel LCD de LED retroluminado, siendo también superior a la ya obsoleta tecnología de plasma.

Y, debido a que la fuente de luz que usan es tan pequeña, el grosor de las pantallas se ha reducido de forma proporcional. Eso significa que las televisiones OLED tienen negros increíblemente profundos y picos blancos brillantes, precisión de color mejorada, así como una respuesta rápida, además de ser realmente fluidas, y todo desde un tamaño que tiene solo unos pocos milímetros de grosor, en una TV que es mucho más ligera que los televisores estándar.

Nintendo Switch OLED

¿Qué necesitas saber de la Nintendo Switch OLED?

La tecnología OLED no es solo para televisores. Se encuentra en innumerables móviles de gama alta (o incluso media a día de hoy), así como en la Nintendo Switch OLED, una versión actualizada de la querida videoconsola de mano que incorpora una pantalla OLED en lugar de la pantalla LCD utilizada en la Nintendo Switch original y la Switch Lite.

La decisión de Nintendo de utilizar la tecnología OLED habla de la capacidad que tiene para ofrecer una calidad de imagen superior, y la Switch OLED ofrece colores más vibrantes y un contraste mejorado con respecto al modelo original.

El juego Metroid Dread, que se lanzó con la Switch OLED, es uno de los mejores ejemplos de lo bien que pueden verse los juegos en la pantalla 720p de 7 pulgadas de la consola portátil.

Si quieres conocer todas las diferencias entre la Nintendo Switch original y la Switch OLED, no te pierdas esta comparativa.

¿Qué TVs OLED hay?

Una de las mejores TVs OLED es la LG C2 OLED. (Image credit: Future/Techradar)

¿Qué marcas de TVs OLED hay?

La primera gran TV OLED llegó al mercado mercado en 2012, y una gran variedad de fabricantes han incluido la tecnología desde entonces. LG siempre ha sido el principal fabricante de OLED, y su empresa hermana LG Display es actualmente el único fabricante que produce paneles OLED.

En los últimos años, Samsung, Sony y Panasonic también han lanzado bastantes televisiones OLED de calidad para competir con las mejores de LG. Las mejores televisiones OLED ahora mismo son la LG C2 OLED, la más asequible LG A2 OLED, la Sony XR-A95K y la Samsung S95B.

Cabe señalar que LG ya ha lanzado este 2023 su nueva gama formada por la LG G3, LG C3, etc., pero obviamente también cuestan más dinero.

Los mejores televisores 8K también tienen un OLED en sus filas, con el impresionante pero carísimo LG Z2 OLED, que viene en tamaños de 77 o 83 pulgadas.

Para opciones más pequeñas y ligeramente más asequibles, está el LG C2 OLED de 42 pulgadas, el primer panel OLED de 42 pulgadas que salió al mercado.

Panasonic también está causando sensación con su producción de televisiones OLED, y el Panasonic MZ2000, que se pondrá a la venta dentro de poco, es un modelo increíble y uno de los mejores televisores del CES 2023.

El Samsung S95C incorpora una pantalla QD-OLED de última generación. (Image credit: Samsung)

¿Qué es QD-OLED de segunda generación?

El primer televisor QD-OLED (QD son las siglas de Quantum-Dot, que significa "puntos cuánticos"), lo lanzó Samsung en 2022, con el Samsung S95B. Después de más de una década negándonos a trabajar con la tecnología OLED, nos quedamos boquiabiertos con el enfoque de la empresa a la hora de utilizarla. Al igual que otros televisores OLED, esta tecnología de pantalla permite que cada píxel se autoilumine, pero la diferencia clave es que utiliza la capa de puntos cuánticos para ofrecer colores más ricos y mayores niveles de brillo.

Samsung ha seguido desarrollando la tecnología QD-OLED, y ha tenido éxito, tal y como demostró con el lanzamiento del Samsung S95C en marzo de 2023, y después del Samsung S90C. El S95C utiliza la tecnología QD-OLED de segunda generación, que aumenta el brillo (de nuevo) en más de un 30%.

La mayor contribución al aumento de brillo del televisor es un nuevo sistema "HyperEfficient EL", que esencialmente lo hace más eficiente a la hora de sacar la luz de la pantalla y llevarla a los ojos. Nos ha sorprendido cómo los cambios suponen un enorme salto adelante en los televisores QD-OLED. En comparación con las pantallas OLED estándar de gama media, la segunda generación de QD-OLED es un 70% más brillante, pero también mucho más cara.

OLED precios

¿Por qué son tan caras las OLED?

Es innegable que las televisiones OLED están bajando de precio, pero está claro que todavía no se pueden considerar asequibles. La mayoría de nuevas TVs OLED fueron presentadas en el CES 2023, pero no todas las marcas han anunciado los precios todavía.

Tenemos los precios de la gama de LG OLED, que además cuenta con algunos de los modelos más populares del mercado, y ya han salido a la venta. Por ejemplo, la LG C3 OLED, que es una televisión fantástica que viene en una gama de tamaños de 42 a 83 pulgadas, parte de 2.199€ 1.601€ para el modelo más pequeño de 42 pulgadas (con descuento ahora mismo en la web de LG). Por otro lado, la LG G3 OLED, de gama alta, cuesta bastante dinero: la opción menos cara de 55 pulgadas tiene un precio de 2.599€, mientras que el modelo más grande de 83 pulgadas cuesta 6.999€.

Los paneles OLED vendidos por Panasonic y Sony suelen ser aún más caros. El Sony XR-A95K es uno de los mejores televisores OLED de 2023, pero el modelo de 55 pulgadas te costará la friolera de 2.899€.

Por suerte, cada vez producen televisores OLED más pequeños (además de mantener los grandes), lo que significa que puedes conseguir TVs en tamaños más adecuados para tu dormitorio por precios más accesibles que rondan los 1.000€. Ahora mismo, el fantástico modelo LG C2 OLED de 42 pulgadas lo puedes encontrar en España en PcComponentes por 1.100€.

Sin dudas, si estás pensando en comprarte una TV OLED, y puedes esperar, merece la pena que te esperes al Black Friday y el Cyber Monday porque solemos ver muy buenos descuentos en las televisiones OLED y, dado su alto precio, puedes ahorrarte cientos de euros en una sola compra. Las OLED más económicas también sufren bajadas de precio, dejándolas con un precio de gama media.

Quemado de pantalla en las OLED

El quemado de pantalla no debería preocuparte a día de hoy, gracias a las funciones de desplazamiento de pantalla y la mejora de los procesos de fabricación. (Image credit: Toshiba)

¿Tendría que preocuparme por la retención de imagen de las pantallas OLED?

¿Qué es el quemado de pantalla o la retención de imagen? Conocido en inglés como "burn-in", este daño en tu TV OLED sucede cuando una imagen o secuencia se reproduce durante mucho tiempo en una televisión, dejando una marca permanente en el panel, lo cual es un gran problema.

La parte buena es que no tendrías que preocuparte demasiado, ya que eso solo cuando se queda una imagen fija en la pantalla, como pasa en las TVs que están expuestas en una tienda, pero en tu salón es menos probable que eso pase. Ahora bien, a día de hoy muchas televisiones permiten pausar el contenido de lo que estás viendo (si por ejemplo tienes que bajar a comprar), y en ese caso te recomendamos que apagues la tele para no encontrarte con este problema del quemado de pantalla de las OLED. Dicho eso, deberías tener varios años de garantía.

Los fabricantes como LG también trabajan para limitar los riesgos de esto con soluciones como salvapantallas, la función llamada "Desplazamiento de Pantalla" que desplaza los píxeles de la zona estática para evitar la retención de imagen, u otra función llamada "Ajuste de la Luminancia de los logos" que detecta los logos en pantalla y reduce la luminancia en las áreas afectadas para ayudar a disminuir la retención permanente de la imagen (puedes encontrar más información sobre esto en la web de LG).

Todas estas innovaciones sin dudas ayudan a las TVs OLED, sin embargo, si planeas dejar la tele encendida durante muchas horas (para entretener a los niños o reproducir el mismo vídeo en bucle una y otra vez), entonces una televisión OLED tal vez no sea la mejor para si. Sea como sea, en comparación con los modelos de años anteriores, las pantallas OLED de 2023 son mucho menos susceptibles a sufrir este daño.

¿Qué vendrá luego?

(opens in new tab) incorpora "META", una solución que combina una forma de Micro Lens Array (MLA) con un algoritmo de aumento del brillo. La nueva LG G3 OLED incorpora "META", una solución que combina una forma de Micro Lens Array (MLA) con un algoritmo de aumento del brillo. (Image credit: LG)

(opens in new tab)

¿Cuál es el futuro de las OLED?

OLED es una cara tecnología de pantalla que por fin ha conseguido asentarse en el mercado en los últimos años. Respecto a qué le puede deparar el futuro, pues lo más evidente es que el OLED está a punto de volverse mucho más brillante.

Durante el último año más o menos, Samsung ha causado sensación con sus televisores QD-OLED. Utilizando puntos cuánticos para aumentar el brillo, la tecnología QD-OLED combina los negros perfectos de OLED con el brillo y la sorprendente gama de colores de los paneles QLED de Samsung. El resultado es brillante y luminoso: el Samsung S95B es uno de los mejores televisores OLED que hemos analizado.

Samsung no es la única empresa que quiere lanzar paneles OLED más brillantes. El próximo Panasonic MZ2000 utiliza una tecnología llamada Micro Lens Array para aumentar el brillo en un 150% con respecto a los modelos anteriores. Esto se consigue gracias a la presencia de miles de millones de diminutas lentes convexas colocadas sobre los píxeles del panel OLED.

El nuevo LG G3 OLED utiliza una técnica similar a Micro Lens Array (MLA) para ofrecer imágenes más brillantes, que en este caso se llama "META", y es una solución que combina una forma de MLA con un algoritmo de aumento del brillo.

El futuro de la tecnología OLED también será inalámbrico. El LG Displace OLED se presentó en CES 2023 y, gracias a su estación de carga inalámbrica, puede funcionar sin un solo cable durante horas. No sabemos hasta qué punto los televisores OLED inalámbricos van a ser frecuentes en el futuro, pero sin dudas es un desarrollo tecnológico increíblemente emocionante.