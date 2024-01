LG presenta la gama de televisores OLED 2024, con un LG C4 con más brillo y procesamiento de nueva generación

LG ha desvelado su gama de televisores OLED 2024, que incluye su buque insignia completamente inalámbrico, el LG M4, así como las últimas iteraciones de su gama OLED estándar, el G4, el C4 y el B4. Aunque no se ha confirmado oficialmente el precio ni la fecha de lanzamiento, esperamos que se produzca en marzo o abril, como en los últimos años. Todos los modelos se expondrán en CES 2024, que se celebrará del 9 al 12 de enero en Las Vegas, así que pronto los veremos en persona.

El LG M4, el televisor OLED insignia de LG 2024, contará con una caja Zero Connect, que elimina la necesidad de todos los cables al televisor no sólo para la imagen, sino también para el audio. Las capacidades inalámbricas WOWCAST del nuevo procesador Alpha 11 AI incorporado pueden transmitir Dolby Atmos inalámbrico sin pérdidas a barras de sonido LG compatibles. El M4 también se presenta por primera vez en un tamaño de 65 pulgadas.

El LG G4 (el sucesor de uno de los mejores televisores OLED disponibles, el LG G3) también incorpora el procesador Alpha 11 AI, con niveles de brillo similares a los del M4 y las mismas capacidades WOWCAST de audio inalámbrico. El G4 también contará con la misma tecnología de matriz de microlentes (MLA) introducida en el LG G3 el año pasado, pero ahora incluirá esta tecnología en el modelo más grande de 83 pulgadas (el G3 de 83 pulgadas no incluía MLA). Otra novedad bienvenida es la inclusión de un soporte en algunos países, en lugar de venir sólo con un soporte de pared (como el LG G3 y el G3), aunque LG aún no ha confirmado en qué regiones estará disponible.

El LG C4, el OLED de gama media de la gama 2024 y sucesor del LG C3, contará con un procesador LG Alpha 9 AI de nueva generación, y promete un brillo mejorado en todos los tamaños en comparación con el C3, así como mejoras en juegos. Por último, el LG B4, el LG OLED de gama de entrada de 2024 (no se ha anunciado ninguna serie A, al igual que en 2023), contará con un procesador Alpha 8 AI de nueva generación, que no sólo promete un rendimiento similar al antiguo procesador Alpha 9 del LG C3, sino que también cuenta por primera vez con cuatro puertos HDMI 2.1, y por fin llega en un tamaño de 48 pulgadas.

El M4, el G4 y el C4 soportarán ahora hasta 144 Hz de frecuencia de refresco, una primicia en los OLED de LG. La gama OLED de LG para 2024 también será el primer televisor en incorporar el modo Dolby Vision Filmmaker para ver películas y en Dolby Vision HDR tal y como el director quería que se vieran. Si quieres más información y especificaciones de cada modelo, aparte de las características principales, sigue leyendo.

El LG G4 viene en tamaños de 55 pulgadas a 97 pulgadas. (Image credit: LG )

Gama de televisores OLED de LG para 2024

LG M4

El LG M4 parece ser uno de los televisores OLED más sofisticados del planeta, gracias a sus capacidades inalámbricas. Gracias a la Zero Connect Box, el LG M4 no necesita cables directamente para la imagen o el audio. Se conecta a la caja externa, que transmite a la pantalla imágenes de calidad 4K a 144Hz. También viene equipado con el último chip de LG, el procesador Alpha 11 AI, así como con la tecnología "brightness booster max" (no incluida en el tamaño de 97 pulgadas), que permite aumentar los niveles de brillo en un 150% en comparación con la serie B de LG en las pequeñas zonas destacadas HDR. El procesador Alpha 11 también permite no solo la transmisión inalámbrica de audio a través de WOWCAST a barras de sonido LG compatibles, sino también la transmisión inalámbrica Dolby Atmos.

El procesador Alpha 11 AI también promete más funciones AI Picture Pro en comparación con los chips del año pasado, con mayores niveles de detalle en su reescalado y nuevos modos, incluido 'Director Tone', que muestra una imagen "tal y como la concibió el director", según LG. Sus características AI Sound Pro también crearán la sensación de hasta 11.1.2 canales virtuales de sonido desde sus altavoces integrados - o, al menos, lo intentará.

El M4 también introducirá por primera vez un modelo más pequeño de 65 pulgadas, así como los modelos de 77, 83 y 97 pulgadas introducidos con el LG M3. Eso sí, ahora no vendrá con soporte: está diseñado para montarlo en la pared. El M4 también ofrecerá una frecuencia de refresco de hasta 4K 144Hz y funciones AMD FreeSync y Nvidia GSync para gaming.

LG G4

Con casi las mismas especificaciones que el LG M4, el LG G4 estará disponible en tamaños de 55 a 97 pulgadas, y este año se introducirá la tecnología MLA en el modelo más grande de 83 pulgadas, algo que no tenía el G3 de 83 pulgadas. (El procesador Alpha 11 AI (el mismo del M4) del G4 incorporará la misma tecnología de refuerzo de brillo máximo que el M4, para producir imágenes más brillantes que el G3 en los picos de luz, pero probablemente no será mucho más brillante que el G3 en la mayoría de las situaciones, por lo que sabemos hasta ahora.

Otro añadido interesante (y bienvenido) del G4 es la inclusión de un soporte en la caja. Una de las principales desventajas del LG G3 era su caro soporte opcional, así que es agradable ver que se incluye un soporte para aquellos que no quieren montarlo en la pared. Como ya hemos dicho, aún no sabemos en qué regiones estará disponible. El G4 también contará con las mismas características mejoradas para juegos que el M4, incluida la frecuencia de actualización de 144Hz (hasta el tamaño de 83 pulgadas).

LG C4

El LG C4 contará con una nueva generación del procesador Alpha 9 AI, que promete imágenes más brillantes que las vistas en modelos anteriores como el LG C3, y LG dice que esto se aplicará a todos los tamaños, incluidos los modelos pequeños de 42 y 48 pulgadas, estos modelos no recibieron un aumento de brillo la última vez que LG introdujo uno en la serie C. El LG C4 también promete las mismas funciones mejoradas para juegos que el M4 y el G4, incluida la frecuencia de actualización de 144Hz.

El C4 volverá a estar disponible en una amplia variedad de tamaños, de 42 a 83 pulgadas. El nuevo chip Alpha 9 incluirá la misma transmisión inalámbrica de audio sin pérdidas a las barras de sonido LG que el Alpha 11 del G4 y el M4.

LG B4

El LG B4, el OLED básico de la gama 2024, incorporará un nuevo procesador Alpha 8 AI, que promete mejorar aún más el rendimiento (LG afirma que sus capacidades de mejora de imagen AI están en línea con el chip Alpha 9 Gen 7 utilizado en el LG C3 del año pasado).

Uno de los inconvenientes de su predecesor, el LG B3, era que sólo contaba con dos puertos HDMI 2.1. Por suerte, LG ha rectificado esta situación y el B4 viene con cuatro puertos HDMI 2.1. También viene en un nuevo tamaño más pequeño de 48 pulgadas, que lo hará aún más barato, esperamos que este sea uno de los mejores televisores gaming, sin duda.