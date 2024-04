¿Tienes una televisión LG OLED de 2022? Entonces vas a conseguir una gran mejora gratis

LG se ha comprometido a seguir proporcionando actualizaciones de webOS para sus televisores existentes y parece que la primera de esas actualizaciones ya ha comenzado a desplegarse. La noticia saltó en Reddit, donde algunos propietarios de televisiones LG OLED de 2022 en EEUU, Canadá, Europa, Asia y Australasia informaron de notificaciones de actualizaciones de firmware para sus televisores a webOS 23.

Si en tu caso todavía no ves la actualización de firmware, no te preocupes, ya que LG afirma que se trata de un despliegue "gradual", por lo que es posible que aún no haya llegado a tu televisor.

La nueva actualización de firmware lleva webOS 23 a tres modelos hasta ahora: el LG CS, el LG C2 y el LG G2. Todos ellos son televisores OLED (y eran algunos de los mejores televisores OLED que se podían comprar en 2022), pero LG ha confirmado a través de FlatpanelsHD que la actualización también llegará a los modelos 8K OLED y 8K LCD de 2022, algo que formaba parte del plan cuando se anunció por primera vez el programa ReNew. Sin embargo, aún no sabemos si llegará a los LG A2 y LG B2, que son los modelos más económicos de la gama LG.

¿Qué novedades traer webOS 23 para las TVs LG OLED?

Una función que no está en webOS 23, y que ahora encontrarás en los mejores televisores LG, es Chromecast. Eso está previsto para webOS 24, que estará en los nuevos televisores LG pero no llegará a los televisores existentes antes de 2025. Pero webOS 23 tiene otras muchas cosas que ofrecer que nos gustan mucho.

La página de inicio se ha renovado con nuevas "tarjetas rápidas" que facilitan el acceso a los contenidos más utilizados, y hay una nueva función llamada "AI Concierge" que utiliza tu historial de visitas y búsquedas para ayudarte a encontrar lo que cree que te va a gustar.

webOS 23 también introduce la compatibilidad Matter, lo que significa que tu televisor LG compatible puede interactuar con una gama más amplia de dispositivos domésticos inteligentes, así como con otros productos LG que utilicen la aplicación ThinQ.

Los planes de LG para las actualizaciones de webOS dependen del año de fabricación de tu televisor. Aunque las actualizaciones de software están garantizadas durante cinco años, variarán de un modelo a otro. Así, por ejemplo, los modelos de 2022 recibirán soporte hasta webOS 26, cuyo lanzamiento está previsto para 2027, mientras que los modelos de 2024 recibirán actualizaciones hasta webOS 29, cuyo lanzamiento está previsto para 2029.

